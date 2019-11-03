Глава Фанара усмотрел в Андреевском скиту на Афоне поле этноконфликта

22.10.19 Автор Татьяна Чайка

Патриарх Варфоломей заявил, что в построенном русскими монахами Андреевском скиту насаждалась «ересь этнофилетизма» и предпринимались попытки национализировать Афон.

21 октября 2019 года, в ходе посещения Свято-Андреевского скита на Святой Горе Афон, Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что история обители демонстрирует пример борьбы Фанара за сохранение Афона от ереси этнофилетизма, - сообщает «Orthodoxia».

«Наша Святая Великая Церковь Христа, под канонической защитой и окормлением которой на протяжении многих веков находится этот сад Святой Богородицы, вела кровопролитную борьбу за защиту независимости и свое сохранение от этнофилетизма, который в то время был в полном разгаре и, к сожалению, распространен и в наши дни в определенных кругах», – подчеркнул патриарх Варфоломей.

Он не уточнил, в каких именно кругах сейчас распространен этнофилетизм, заявив, что «имеющий разум, да уразумеет».

Глава Константинопольского патриархата также сообщил, что гордится «дисциплиной, преданностью и церковной моралью» всех отцов святогорцев и напомнил, что некоторые силы в истории Андреевского скита пытались национализировать Святую Гору и навязать чуждые Афону провокативные цели:

«Не следует забывать, что Свято-Андреевский скит был полем конфликта канонической традиции в попытке национализировать Святую Гору и использовать её, как место провокации для обеспечения далеко идущих и чуждых по отношению к монашескому государству целей и чаяний», – сказал глава Константинопольской Церкви.

И хотя патриарх Варфоломей не называет конкретную нацию, несложно выяснить, что «пытались национализировать Святую Гору» русские монахи, поскольку именно ими скит был построен в том великолепии, в котором он представлен сейчас.

Сообщает СПЖ

История Андреевского скита своими корнями уходит в глубокую древность.

По преданию на его месте с Х в. располагалась уединенная отшельническая келья, а позже и Ксистский монастырь, просуществовавший до XV в. Позже здесь действовала келья, где в середине XVII в. подвизался святитель Афанасий III (Пателларий, 1597-1654), патриарх Константинопольский и Лубенский чудотворец, похороненный в Мгарском монастыре в Украине.

В начале XIX в. келья, принадлежавшая на тот момент Ватопедскому монастырю, из-за национально-освободительной революции 1821-1832 гг. пришла в запустение, поскольку Ватопед уже не смог ее поддерживать.

В 1841 г. ее выкупили два русских монаха – Виссарион (Толмачев) и Варсонофий (Вавилов). По благословению их духовного наставника и духовника всех русских святогорцев старца Арсения, в этой кельи они основали новую русскую общежительную обитель во имя святого апостола Андрея Первозванного.

В 1849 году на Афон прибыл известный ревнитель православия Андрей Николаевич Муравьёв. При его посредничестве келия была возведена в ранг скита, а Ватопедский монастырь при этом предоставил новому скиту право избирать собственного игумена и иметь скитскую печать.

За период до начала ХХ в. в скиту развернулось масштабное строительство. По своим размерам Свято-Андреевский скит превысил многие самостоятельные греческие монастыри Афона. Особенно величествен его соборный храм – самый большой собор на Востоке.

Кроме него русский Андреевский скит имел 13 храмов и большие помещения, в которых размещались не только кельи, гостиница, трапезная, библиотека, хозяйственные помещения, но и различные мастерские, больница и даже аптека.

Неоднократно поднимался вопрос о предоставлении русскому скиту статуса монастыря. Однако греки каждый раз блокировали этот вопрос. Даже когда обедневший греческий Ставроникитский монастырь пожелал соединиться с русским Андреевским скитом, чтобы монастырь таким образом был спасен, Протат выступил против перехода монастыря в руки русских иноков.

После революции 1917 г. в России в обитель прекратился приток новых иноков из Отечества, стали иссякать и материальные средства. Подворья и имущество в России были конфискованы советской властью, а многие их насельники были репрессированы и приняли мученический венец.

Последний русский игумен обители о. Михаил закончил свой жизненный путь в 1962 году. После него игумена больше не избирали, поскольку в скиту оставалось всего пять престарелых насельников, скончавшихся к 1972 году.

Около 20 лет некогда величественный и один из самых многочисленных скитов Афона стоял полностью заброшенным и начал разрушаться.

Постепенно в скит стали самовольно заселяться греческие монахи, а в 1992 г. он официально стал греческой обителью.

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Стоит отметить, что в эти годы Элладская церковь взяла под свою власть или, если сказать другими словами, «приватизировала» не только Андреевский скит, но и множество другого церковного и нецерковного имущества, принадлежавшего когда-то России.

Не углубляясь в дебри, напомним главные из них:

Церковь Святой Святой Животворящей Троицы (посольская) в Афинах;

Дом престарелых и небольшой храм в честь Преподобного Серафима Саровского;

множество недвижимости, икон, имущества (в т.ч. имущества царской семьи), принадлежавших церкви и дому престарелых. Оно ушло в собственность монастыря, построенного бывшим настоятелем Храма Отцом Тимофеем благодаря его брату адвокату.

Впрочем, винить некого - СССР в те годы не интересовал «опиум для народа», а существовать как-то было нужно. Хотя, это не отговорка для властей РФ, которые могли бы и поинтересоваться этим вопросом...

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