Шойгу, Жириновский или «царь-батюшка»?

Видео: Кого москвичи видят президентом после 2024 года?

Президент России Владимир Путин ищет преемника? Об этом, по крайней мере, говорит телеведущий, глава информагентства «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», – сказал Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ. Сам Путин о своей возможности участия в следующих выборах президента России пока говорил отрицательно. По факту – российская Конституция запрещает одному и тому же человеку избраться на пост президента более двух раз. А это значит, что в 2024 году действующий российский глава переизбираться не сможет. Журналисты Радио Свобода отправились на улицы Москвы и узнали, кого в качестве будущего президента России видят местные жители.





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