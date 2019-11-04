Шойгу, Жириновский или «царь-батюшка»?

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Президент России Владимир Путин ищет преемника? Об этом, по крайней мере, говорит телеведущий, глава информагентства «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев. «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника», – сказал Киселев на лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ. Сам Путин о своей возможности участия в следующих выборах президента России пока говорил отрицательно. По факту – российская Конституция запрещает одному и тому же человеку избраться на пост президента более двух раз. А это значит, что в 2024 году действующий российский глава переизбираться не сможет. Журналисты Радио Свобода отправились на улицы Москвы и узнали, кого в качестве будущего президента России видят местные жители.




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