Германия: "Свой среди чужих, чужой среди своих"

27.09.19 Автор Павел Онойко

Сын Николая Эрнея, Максим в совершенстве овладел немецким языком, но это не помогло ему стать своим в чужом обществе. Последней каплей в чаше родительского терпения стали постоянные жалобы на одноклассника-афганца - мальчика из семьи приезжих беженцев.

Агрессивный ребенок с психическими, проблемами, постоянно терроризировал сверстников даже угрожал отрезать им головы. В итоге Максим стал бояться ходить школу.

Попытки решить вопрос с руководством школы. натолкнулись на резкое противодействие руководства школы и преподавателей. Дошло до того, что мальчику стали занижать оценки, пытаясь таким образом воздействоать а ребенка и его родителей.

"Главный принцип немецкого общества, не высовываться, а задачи школы помимо всего, сделать из ребенка винтик в этой государственной машине, быть таким как все, лишить человека индивидуальности. Ведь такими людьми гораздо проще управлять", высказывает своё мнение о происходящем Николай Эрней.

Проблему пытались решить на месте, переведя ребенка в русскую школу. Мужчина обратился в российское консульство в Бонне с просьбой в порядке исключения зачислить его ребенка в школу для детей дипломатических работников. После долгих препирательств с сотрудниками дипкорпуса, которые уверяли, что школа при посольстве только для детей дипсотрудников Николай добился перевода. Но не тут то было...

«Во время перевода выяснилось, что данную школу, так как она юридически находится на территории России, немецкие чиновники за школу не считают. Хотя она и числится как школа. Но это пол беды. Как оказалось, нужна справка с немецкого "гороно", которую мне там отказались выдавать. Когда после долгих мытарств я поговорил с одним евреем, он мне сказал, что я сделал глупость. По его словам, мне нужно было записывать сына к ним в еврейскую школу, а потом переводиться куда угодно. Немцы боятся связываться с евреями и проблем в данном случае было бы гораздо меньше".

По этой же причине ребенок Николая не может быть переведен на домашнее обучение.

«В Германии, со времен Гитлера, запрещено домашнее образование. Если ребенок не ходит в школу, у вас его попросту отберут. Даже если вы уедете в другую страну, например во Францию, и пойти в местную школу, к вам могут приехать полицейские из Германии, и насильно отобрать ребенка, вернув его в немецкую школу. Ибо стране нужны дети с промытыми пропагандой мозгами», - добавляет Николай Эрней.

В итоге на семейном совете было принято решение вернуться в Москву и продолжить обучение там, так как из России власти Германии, точно не смогут отобрать ребенка.

Сейчас семья Эрней судится с правительством Германии. В процессе судебных разбирательств, выяснилось, что документы, подписанные "судьей", который не являлся судьей, а был преподавателем в местном вузе и не давал присягу судьи. После скандала, этот "судья" перестал заниматься документами Эрнея.

История Николая Эрнея вполне обычна для Германии, хотя и и не типична. Нетипична только по причине того, что этот человек решил не сдаваться, а идти против системы. Хорошо это, или плохо, покажет время. Но мы со своей стороны. пожелаем ему и его семье удачи в этой трудной борьбе.





Комментарий Гарри Мурей

(President of European Information Human Rights Center in Vienna. Director of German League for Human Rights - Cologne office)

Прежде чем я прокомментирую ситуацию, которая сложилась вокруг семьи Николая Эрней, я хочу сделать несколько замечаний или несколько таких штрихов со своей стороны.

Я прекрасно понимаю, что материал, который Вы пишите, естественно он рассчитан на массового читателя, но мы столкнёмся со следующей проблемой, то что Ваша статья и материал вызовёт громадный шум, сомнений быть не может.

Естественно что люди будут критиковать и объявлять, обвинять, начнётся серьёзная кампания по отношению семьи Эрней, это даже более чем очевидно и тут сомнений быть не может и здесь очень важно будет дать понять что этот материал не носит ни заказной, ни субьективный, я бы сказал, подход, и для того чтобы этот вопрос решить и скажем так, объяснить людям, что всё таки Николай Эрней имеет право защищать себя и своих близких я хотел бы прокомментировать ту ситуацию которая сегодня происходит в Германии. Она неприятная, крайне негативная и я понимаю прекрасно, что это может редакция не пропустить, это может не понравится Вам, но в противном случае мы получим обвинение в том, что материал как минимум субьективный, носит исключительно его личную точку зрения.

Поэтому я хотел бы таки, несмотря на это, если можно, даже какие то моменты из его материала убрать, если не будет места, ну Вы же всё время говорите, что может не хватает, может не хватить места, но фактор, то что я назову, я считаю этот фактор очень важный, поскольку мы проверяли нормативно правовую часть здесь и здесь конечно же есть какие-то моменты, которые конечно же заслуживают внимания.

Я хотел бы их всё таки назвать, если это возможно будет, их прописать точным образом, тогда у нас сниметься проблема, то есть не будет массы людей, кстати я хочу ещё добавить, что естественно материал который выйдет, он переведёт на немецкий и представит суду, то есть Ваш материал всё равно узнают и в Европе и на английском и на немецком, поэтому мне хотелось бы действительно, чтобы он был обоснован, а не просто исходил из желания Николая Эрней, его конфликтной ситуации с городскими или земельными властями.

Ну вот это будет моё маленькое такое примечание.

В общей сложности комментируя ситуацию, я конечно хотел сказать.

Действия администраций городов Кёльн и города Бонн, ГорОНО городов Кёльн и Бонн конечно, противозаконны, они не только нарушают Основной Закон Германии, а именно статью первую Основного Закона, которая гласит

Статья 1. (1) «Достоинство человека неприкосновенно. Уважать и защищать его – обязанность всей государственной власти.»

но и вторую Статью Основного Закона, а именно статья вторая гласит, что:

Статья 2.

(1) «Каждый имеет право на свободное развитие своей личности в той мере, в какой он не нарушает прав других и не посягает на конституционный строй или нравственный закон.», кроме того

(2) «Каждый имеет право на жизнь и физическую неприкосновенность. Свобода личности ненарушима. Вмешательство в эти права допустимо только на основании закона.»

Если Вы помните, что Николай Эрней добивался, как он правильно рассказал, перевода в Школу Генерального Консульства Российской Федерации, не в последнюю очередь потому что его ребёнок подвергался физическому и психологическому воздействию и травле, то есть немецкие власти не в состоянии обеспечить его безопасность, не только не в состоянии, но и более того, не желали это делать, причина по моему более-менее очевидна, то, что они являются выходцами из России, то есть мы имеем не просто какой либо скрытый, а довольно открытую форму русофобии, то есть неприязни, его провоцируют.

Следующим моментом я хотел бы отметить, конечно Николай Эрней получил официальные бумаги из ГорОНО городов Кёльна и Бонна, где ему отказывают, ссылаясь на законы, я подчёркиваю на законы Федеральной Земли Северный Рейн-Вестфалии, то есть земельное законодательство, не федеральное, естественным образом, в данных письмах мы также обнаружили проблемы, они написаны «По поручению», чтобы Вы себе представляли, то есть человек, который писал, сотрудник администрации города, выставил ему соответствующие претензии и вместе с подписью поставил приписку «По поручению», то есть с правовой точки зрения, юридической, это Вам может подтвердить любой юрист, Вы можете спросить, у специалистов в области немецкого права, не только моё мнение, что для того, чтобы написать подобное письмо, то есть человек пишет письмо, то естественно он ответственности за это письмо не несёт, то есть они представили эти требования, они отказали ему в возможности посещать школу Генерального Консульства Российской Федерации в Бонне, но притом никакой юридической ответственности не несут, то есть для того, чтобы это письмо имело силу с правовой точки зрения, необходимо не только его подписать, но и представить доверенность на предоставление интересов, то есть если кто-то им поручил, то есть они не зря пишут «По поручению», то есть, поручитель должен написать соответствующую генеральную доверенность или доверенность заверенную со стороны нотариуса либо юстициара администрации города, что данный человек имеет право вести переговоры с или обращаться к господину Эрней, ни в первом случае, ни во втором случае, подобных действий сделано не было.

То есть с правовой точки зрения, господин Эрней имеет право высказать своё недовольство.

В письме были также предприняты угрозы, что будут приняты правовые меры, в данном случае это расценивается как нарушения в законодательном плане, обязанность, именно обязанность так называемой всегерманской или всеобщей школьной повинности.

То есть Германия является единственной страной, я не могу сказать в мире, но в Европе, в которой есть обязательная школьная повинность, то есть обязанность посещения школы. Я бы не хотел чтобы Вы путали его с правом на образование.

Почему именно школьная повинность отличается от права на образование, я сейчас Вам объясню.

Немецкие власти очень любят сильно хвастаться, что сегодняшняя образовательная система происходит не только довоенный период, но идёт своими корнями аж в конец 19го века в периоды правления Бисмарка и Кайзера, то есть это где-то в 1870е. Что ещё в Германской Конституции Германской Империи 1871 года включала в себя раздел под названием «Основные права Германского Народа», Конституция Веймарской Республики 19года содержара раздел «Образование, обучение в школах» который ясно признавал обязанность государства гарантировать образование с помощью бесплатного и обязательного посещения школы.

Это совершенно верно, совершенно правильный подход.

Но дальше немецкие власти применяют так называемую подмену понятий, что именно, сейчас я объясняю, когда к власти в Германии пришла НСДРП и Гитлер, то тогда власти поняли, что единственным способом действительно поддерживать Третий Рейх, это нести чёткий и ясный контроль над образованием. И в 1938 году появился так называемый «Имперский закон об обязательном образовании». В принципе разницы можно было бы и не заметить, чем немецкие власти и манкируют, но я скажу в чём разница. Действительно образование осталось то же самым, фактом, оно является обязательным, но Гитлер внёс изменения которые впоследствии переняли и Федеральное Правительство ФРГ и тем самым оно и продолжает действовать, а именно он убрал так называемое право на ведение частного или домашнего образования и тем самым захлопнул как Вы понимаете, то самое отверстие, которое давало возможность альтернативы, то есть разговор идёт не о Веймарской Республики, а о том, что Германия переняла законы нацистского прошлого, то есть никакого отношения конечно же к правам человека данное действие не имеет и нарушает многочисленные статьи.

То есть отсутствие частного альтернативного образования является однозначным нарушением Международной Конвенции ООН «О правах человека», каких именно, я сейчас в двух словах напишу.

Поэтому действия Земли Северная Рейн-Вестфалия в лице тех чиновников, как минимум уже противоправны, то есть смотрите, какая ситуация, ребёнок обязан независимо от того посещать школу. Хочет ли он этого, или не хочет этого. То есть, так называемые немецкие государственные школы.

Естественным образом у него нету права на самоопределение.

Если мы откроем статью третью Всемирной Декларации о Правах человека, которая гласит «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.», то есть естественно, что ребёнок в Германии, этой статьёй пользоваться или воспользоваться не сможет, никакого права на самоопределение у него нет, и быть не может.

Если мы пойдём дальше, то в принципе, статья двадцатая Всеобщей Декларации о Правах человека гласит «Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Никто не может быть принуждён вступать в какую-либо ассоциацию.» То есть что мы имеем ?

Согласно законодательству естественно, что молодые люди в любом случае обязаны посещать школу и тем самым они не могут участвовать в никаких политических, социальных, культурных мероприятиях. Сам по себе факт школьного урока можно также рассматривать как определённое собрание, но естественно, тем самым, они против своей воли, также обязаны участвовать там, где их участие не только не обязательно, но и их право на неучастие закреплено Международной Конвенцией, тем самым их фактически заставляют в этом участвовать, в том что им не нравится, естественно на лицо как минимум ещё один пункт который я считаю немаловажным, то есть естественно что в данном случае нацистское законодательство, которые было разработано Гитлером, имеет приоритет над Международной Конвенцией «О правах человека».

Далее, если мы пройдём ещё, то найдём ещё один пункт конвенции, а именно стаью тринадцатую, «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.» но «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.».

То есть Николай Эрней об этом говорил, когда он обратился в дальнейших действиях, он и заявил о том, что они являются Гражданами Российской Федерации и в данном случае они считают возможным и не могут сказать, какой период они будут находиться в Германии. Этот вопрос для них остался, он действительно является открытым, поскольку он работает по контракту и в любой момент может вернуться в Российскую Федерацию.

Чиновники это отвергли, то есть заявив что он будет посещать только эту школу и никакую либо другую.

В принципе я бы мог бы далее сказать, что действия и решения чиновников со стороны администрации Кёльна и Бонна, также нарушает, грубым образом нарушает Венскую Конвенцию о Консульских Сношениях 1963 года.

Вы можете спросить, а в чём здесь проблема?

А очень просто.

Дав согласие со стороны Генерального Консульства или Школы Генерального Консульства Российской Федерации, это было не только действие Российских Дипломатов, является не только жестом доброй воли, но и полным исполнением Венской Конвенции, а именно статьи пятой, которую если мы откроем, Вы можете посмотреть, в консульские функции входит, во-первых под пунктом

«а» «защита в государстве пребывания интересов представляемого государства и его граждан (физических и юридических лиц) в пределах, допускаемых международным правом;» и пункт

«e» «оказание помощи и содействия гражданам (физическим и юридическим лицам) представляемого государства;»

и самый главный момент который я вижу, который мне кажется довольно существенным, это пункт

„h“ «охрана в рамках, установленных законами и правилами государства пребывания, интересов несовершеннолетних и иных лиц, не обладающих полной дееспособностью, которые являются гражданами представляемого государства, в особенности, когда требуется установление над такими лицами какие либо действия»

То есть в данном случае Российская сторона оказала полностью правомерную помощь и решение администрации города Кёльна и города Бонна нарушает соответствующим образом и Венскую Конвенцию, однозначно они вмешиваются в работу консульского учреждения и это тем более менее очевидно.

И в заключение, я хотел бы добавить, очень важный фактор, как мне кажется, что это наверно, звучит невероятно, если Вы посмотрели бы документы, если Вы захотите посмотреть документы, тут вы просто не поверите, а именно то, что Николай Эрней подал в суд, административный суд города Кёльна на то, чтобы получить разрешение, чтобы его дети могли посещать школу Генерального Консульства Российской Федерации в Бонне.

И выяснилось, что судья, или человек, юрист, который выдаёт себя за судью, таковым не является.

То есть имеет место как минимум, я могу сказать что это просто криминальная система, однозначно мы имеем документацию, Николай Эрней уже обратился в прокуратуру Германии, понятно что процедура будет закрыта, то есть они попытаются дело замять, но факт превышения служебных полномочий и мошенничества имеет место, то есть это лишний раз показывает то о чём я говорю, что немцы знают, что они нарушают международное право, грубейшим образом и пытаются это дело прикрыть, в расчёте на то, что информация не дойдёт до общественности, поэтому в этом случае Ваш материал очень важен, я очень прошу Вас отнестись к этому, ну может быть это подход мой, субъективный, может быть односторонний, но для него это будет очень важно, так как поверьте мне, что начнутся непрекращающиеся неприятности уже в ближайшее время.

И очень существенные.

Этим история не кончится, потому что котёл бурлит и эта проблема не только Николая Эрнея, тысячи детей хотели бы посещать российское консульство, я не шучу, но я имею в виду школы консульства и в Берлине, и в Мюнхене и в Бонне, но они не могут этого сделать, так как немецкие власти этому препятствуют, поэтому эта тема является вполне существенной, и поэтому я очень прошу Вас отнестись к тому что я сказал, ну по крайней мере постараться сделать всё возможное, так как действительно эти параграфы и эти факторы и эти правовые нормы будут полезны не только Николаю, ему в любом случае, но и тем людям, которые захотят себя противопоставить коррумпированной и криминальной системе Германии.

Спасибо.





