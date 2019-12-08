Теракт в США? Саудовский офицер устроил бойню на базе ВМФ во Флориде

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Офицер ВВС Саудовской Аравии Мохаммед Саид Альшамрани открыл стрельбу на территории военно-морской базы в Пенсаколе (Флорида), застрелив троих и ранив восьмерых человек. Стрелок был убит на месте помощником шерифа.

На базе в Пенсаколе стажируются около 200 иностранных курсантов. Альшамрани был одним из тех, кто проходил там подготовку. Информация о личностях убитых и раненых пока не публикуется.

Командование военной базы отказалось сообщить журналистам, расследуется ли происшествие как вероятный теракт или более характерная для США «стрельба по месту работы». Конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц заявил, что инцидент, несомненно, был именно террористическим актом, и обвинил Пентагон в недостаточно строгом отборе иностранных претендентов на стажировку в США.

Президент Трамп написал в соцсетях, что король Саудовской Аравии Салман позвонил ему, чтобы выразить «искренние соболезнования семьям и друзьям убитых воинов». «Король сказал, что саудовский народ сильно разгневан варварскими действиями стрелка, и этот человек ни в коей мере не выражает чувства саудовцев, которые любят американский народ», — сообщил глава Белого дома.

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