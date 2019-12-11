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опубликовано редакцией на Переводике 11.12.19 14:15
скаут: bachmatov1988; переводчик bachmatov1988;
   
 

Финский министр Санна Марин в возрасте 34 лет станет самым молодым премьер-министром в мире

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Санна Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире. REUTERS

В Финляндии Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире в возрасте 34 лет.

Министр транспорта была повышена своей социал-демократической партией после того, как ее лидер Антти Ринне ушел в отставку с должности премьер-министра. На этой неделе она принесет присягу.

Она будет руководить лево-центристской коалицией с участием четырех других партий, при этом все из них возглавляют женщины, три из которых моложе 35 лет.

Мистер Ринне ушел в отставку, потеряв доверие членов коалиции из-за своей позиции в отношении забастовки работников почты.

Вступив в должность, мисс Марин станет самым молодым действующим премьер-министром в мире. Премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн – 39 лет, а украинскому премьеру Алексею Гончаруку – 35 лет.

В своей северной стране она станет третьей женщиной на посту премьер-министра.

Какова биография мисс Марин?

По сообщениям СМИ, Санна Марин выросла в «радужной семье», проживая в съемной квартире со своей матерью и девушкой своей матери. В 2015 году она сообщила сайту Menaiset (по-фински), что в детстве она чувствовала себя «невидимой», так как не могла открыто говорить о своей семье.

Но по ее словам, ее мать всегда оказывала ей поддержку и благодаря ней она верила, что сможет сделать все, чего хотела.

В своей семье она стала первой, кто поступил в университет.

Мисс Марин быстро выросла в рядах социал-демократов, стала главой городской администрации в Тампере в возрасте 27 лет и стала депутатом парламента в 2015 году.

С июня она была министром транспорта и связи, и у нее есть 22-месячная дочь.

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Лидер Центристской партии Катри Кулмуни и мисс Марин – новое лицо финской политики. REUTERS

Воспоминания

По словам аналитиков, возможно, это совпадение, что в Финляндии сейчас женщина – премьер-министр и четыре лидера партий в правящей коалиции – женщины, но гендерное равенство – важный вопрос в Финляндии, и о женщинах в финской политике вспоминают в течение длительного времени.

Несколько десятилетий назад исследователи отмечали, что во многих партиях на заметных должностях были молодые женщины, вторая или третья в команде, об этом сообщила Би-би-си Реетта Сиукола, менеджер по развитию Центра информации о гендерном равенстве.

В этом столетии две женщины были премьер-министрами, хотя обе занимали эту должность непродолжительное время.

В действительности, женщины, особенно молодые женщины, всегда были активны в финской политике, и в последние годы общественность ожидает 40% и более женщин-министров в правительстве.

Это изменилось в 2015 году, когда к власти пришло право-центристское правительство Юха Сипиля с относительным преобладаем мужчин – только 36% его министром были женщинами.

В сочетании с восхождением движения #MeToo по всему миру, это стало серьезным напоминанием для сторонников гендерного равенства, вызвав очень активное обсуждение в гражданском обществе, говорит мисс Сиукола.

В каком направлении мисс Марин вероятно будет двигаться?

Маловероятно, что будут какие-либо значительные изменения политики, поскольку коалиция согласовала программу при ее формировании.

Однако мисс Марин, победившая при избрании премьер-министра с незначительным перевесом, дала понять, что это не будет обычным делом.

«Нам предстоят большая работа для восстановления доверия», - сообщила она журналистам.

Она проигнорировала вопросы о ее возрасте, заявив: «Я никогда не думала о своем возрасте или гендере. Я думаю о причинах, по которым я иду в политику, и о тех вещах, которые помогли нам получить доверие избирателей».

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Перевод:

Правительство Финляндии сейчас возглавляют эти пять партийных лидеров:

Санна Марин, 34, Социал-демократическая партия, премьер-министр

Ли Андерссон, 32, Левый альянс

Мария Охисало, 34, Зеленая лига

Катри Кулмуни, 32, Центристская партия

Анна-Майя Хенрикссон, 55, Шведская народная партия Финляндии

Социал-демократы стали самой популярной партией на выборах, которые состоялись в апреле, и таким образом могут назначать премьер-министра, руководящего коалиционным правительством.

Мистер Ринне ушел в отставку после того, как его план по сокращению зарплаты сотням сотрудников почты вызвал массовые забастовки. В Центристской партии, которая является членом коалиции, заявили, что он утратил доверие.

Однако он все еще остается лидером социал-демократов.

Между тем, в Центристской партии заявили, что Катри Кулмуни может быть назначена министром финансов. 32-летняя стала лидером партии в сентябре.

Остальные три лидера были министрами в правительстве мистера Ринне, и ожидается, что они сохранят свои должности: Ли Андерссон от Левого альянса как министр образования, лидер Зеленых Мария Охисало как министр внутренних дел и Анна-Майя Хенрикссон от Шведской народной партии как министр юстиции.

В настоящее время Финляндия председательствует в Европейском Союзе в порядке ротации, и депутаты парламента вероятно одобрят новое правительство в преддверии саммита ЕС в Брюсселе 12 декабря.

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теги: Финляндия, Политика  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  01.12.2019 18:30  
Antiwar.com -

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