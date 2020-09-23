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опубликовано редакцией на Переводике 23.09.20 11:08
скаут: monovvar;
 
 

Как США создали миф о «российском вмешательстве»

Журналисты Федерального агентства новостей провели масштабное расследование, в ходе которого удалось выяснить, кто провоцирует цветные революции по всему миру и протесты в РФ, как и зачем Демократическая партия США распространяет русофобию, почему специальному прокурору Мюллеру пришлось позорно свернуть расследование о «российском вмешательстве» и какие тайны он пытался при этом скрыть. ФАН распутал запутанную схему отцов-основателей хаоса, использующих медиакорпорации для глобальной информационной войны.

Прямую ответственность за политический хаос в мире несут крупнейшие медиакомпании Facebook, Google, Amazon и многие другие. Именно эти платформы создали и оперативно раскрутили миф о российском вмешательстве в выборы, в то же время агрессивно продвигая повестку, выгодную Демократической партии США.
Специальный прокурор Мюллер собрал несколько миллионов документов в ходе своего антироссийского расследования, но просто побоялся их обнародовать и предпочёл с позором закрыть дело и уйти в отставку. Дело в том, что ему удалось найти главных виновников действительно чуть ли не самого масштабного вмешательства в выборы за всю историю Соединённых Штатов. И это была не Россия. 
Мюллер раскрыл инсинуации Демократической партии США, которую топорно раскручивали все американские медиакорпорации. Раскрыл он и некоторые факты, дискредитирующие саму Хилари Клинтон и представителей стоящих за ней бизнес-элит. В итоге расследование, которое изначально было антироссийской провокацией, повернулось против своих инициаторов и было спешно закрыто.

Как сообщил ФАН источник, некогда работавший консультантом при правительстве США, на самом деле всеми политическими процессами и информационными атаками управляет даже не Демпартия. Не политики используют корпорации, а в точности до наоборот. Демократы – это сборище либералов, полностью подконтрольных Google, Amazon, Facebook и магнатам вроде Сороса. И миллиардерам плевать на благосостояние американцев. Они заинтересованы только в прибыли и, естественно, в еще большей власти.

Подтверждает эту версию и признание специалиста по базам данных Facebook Софи Жанг, сообщившей, что её компания занималась формированием общественного мнения во многих странах, используя все свои ресурсы. Это была агрессивная агитация и пропаганда с целью получения контроля над целыми государствами. Те же инструменты использовались и во внутренней политике США. К примеру, именно американские корпорации создали и раскрутили пресловутое движение Black Lives Matters, уничтожающее сейчас Штаты. Отцы основатели Хаоса, пытающиеся поджечь мир, добрались и до собственной страны.

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