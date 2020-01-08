- 08 января 2020 г.

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НАЧАЛАСЬ?

Breaking News Radio Farda

Срочные новости Radio Farda

В сообщениях иранских новостных сайтов и твитах из Ирана говорится - "баллистические ракеты" падают на американские базы, предположительно в Ираке.

В журналисты иранских государственных медиа пишут в Твиттере, что началась «великая месть».

На данный момент официального подтверждения пока нет, но иранское информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, подтверждает это.

Это последние новости. Больше информации будет сообщено позже.

Missile attacks target US forces in Iraq, senior military source says; Iran suspected

По словам высокопоставленного военного источника, по американским силам в Ираке нанесены ракетные удары; подозрения падают на Иран

Fox News

Ракеты были выпущены в среду по нескольким военным объектам по всему Ираку, сообщил Fox News высокопоставленный американский военный источник в этой стране, описав это как серию атак на силы США из Ирана.

Ситуация продолжает развиваться; Следите за обновлениями. Дженнифер Гриффин из Fox News участвовала в подготовке этого сообщения.

Иранские СМИ говорят о нападении на американские силы в Ираке и описывают это как часть иранского ответа [Источник]

В настоящее время атака продолжается. 1909 UTC-4

По меньшей мере 30 ракет упали вокруг американской базы в Аль-Анбаре, Ирак. Сильный взрыв произошел в Эрбиле, где находится консульство США. Военные самолеты, слышны вокруг военной базы США [Источник]

Баллистическая ракета была запущена Ираном по направлению к базе Аль-Асад, где размещаются американские войска в Ираке [Источник]

Иранские СМИ заявляют, что возмездие началось [Источник]

Третий раунд ракетных ударов по авиабазе Айн-Асад [Источник]

уровень 2

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Score скрытого ·11 минут назад·отредактировано только сейчас

Вот подтверждение с официального аккаунта агентства Fars что это атака иранского КСИР и это только начало https://twitter.com/FarsNews_Agency/status/1214686551281741824 СРОЧНО: высокопоставленный американский военный источник сообщил Fox News @JenGriffinFNC: «[Мы находимся] Под ракетным ударом из Ирана. Это либо крылатые ракеты, либо баллистические ракеты малой дальности. По всей стране. ” Https://twitter.com/JenGriffinFNC/status/1214687328515624962 Американские войска на авиабазе Айн-Аль-Асад не будут эвакуироваться, заявив, что они «обороняются» (@JenGriffinFNC), НЕСКОЛЬКО ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАПАДЕ ИРАНА, ВКЛЮЧАЯ АВИАБАЗУ АЛЬ-АСАД АТАКОВАНЫ (@JenGriffinFNC)

1 уровень

EileahThiaBea

аккаунт скрыт ·13 минут назад

Я знаю недостаточно, чтобы понять, что это значит. Просто это звучит ужасно.

уровень 1

Auriono

аккаунт скрыт ·9 минут назад

Но Майк Помпео пообещал, что мир будет безопаснее без Soleimani.

уровень 2

yulocv

аккаунт скрыт ·6 минут назад

Ох ...

уровень 1

IlIIIlIlII

аккаунт скрыт ·8 минут назад

Может быть, мне не нужно просыпаться завтра :)

Уровень 1

Nafdik_Ya_Bashar

аккаунт скрыт ·18 минут назад·отредактировано 1 минуту назад

Новые отчеты поступающие в данный момент утверждая, что запущено от 30 до 50 ракет, атака все еще продолжается

Править: Fars News (иранское агентство) утверждает, что источники сообщают им, что иранские баллистические ракеты запускаются по базе Аль-Асад

Править 2: Цитируют слова, как утверждается иранского правительства /одного из аффилированных с ним лиц, - "Месть началась"

Править 3: Предполагаемое подтверждение того, что официальная телекомпания Ирана заявила, что КСИР принял ответные меры в связи с убийством Сулеймани

Править 4: Запуск ракет, как сообщается, осуществляется с нескольких стартовых площадок в скоординированной атаке. Похоже, я конкурирую с OP за обновления. Lmao

Edit 5: Одно из первых действительно больших подтверждений от крупного источника новостей: RT подтверждает атаку и пишет «неподтвержденные сообщения о 30 ракетах». Статья обновляется в соответствии с событиями. https://www.rt.com/news/477674-alasad-airbase-rockets-iraq/

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