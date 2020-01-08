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опубликовано редакцией на Переводике 08.01.20 04:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российский ракетный крейсер бросает якорь в Босфоре из-за «плохой погоды»

ISTANBUL-Anadolu Agency

Russian naval cruiser casts anchor in Bosphorus due to bad weather

Как сообщил источник в службе безопасности  Турции, 6-го января, российский  ракетный крейсер вынужден  был, из-за сильного течения и плохой погоды,  бросил якорь в проливе Босфор,  в Стамбуле.

По словам источника, крейсер класса "Слава"  “Маршал Устинов” встал на якорь у района Мода, на азиатской стороне Стамбула, поскольку условия не позволяли ему пришвартоваться  к причалу.

Три буксира Директората береговой безопасности сопровождали  “Маршала Устинова” во время его движения.

Ранее государственные метеорологи предупреждали о сильных осадках на большей части территории Турции и сильном северо-восточном  ветре в западной провинции Чанаккале, прилегающей  к Стамбульскому проливу, который  препятствует морским перевозкам.

Шесть контейнеров, как сообщается, упали с судна в районе Бозджаада Чанаккале, и паромное сообщение между Чанаккале и Килитбахиром на побережье Дарданеллы было временно приостановлено

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теги: Турция  
   
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