Российский ракетный крейсер бросает якорь в Босфоре из-за «плохой погоды»

ISTANBUL-Anadolu Agency

Как сообщил источник в службе безопасности Турции, 6-го января, российский ракетный крейсер вынужден был, из-за сильного течения и плохой погоды, бросил якорь в проливе Босфор, в Стамбуле.

По словам источника, крейсер класса "Слава" “Маршал Устинов” встал на якорь у района Мода, на азиатской стороне Стамбула, поскольку условия не позволяли ему пришвартоваться к причалу.

Три буксира Директората береговой безопасности сопровождали “Маршала Устинова” во время его движения.

Ранее государственные метеорологи предупреждали о сильных осадках на большей части территории Турции и сильном северо-восточном ветре в западной провинции Чанаккале, прилегающей к Стамбульскому проливу, который препятствует морским перевозкам.

Шесть контейнеров, как сообщается, упали с судна в районе Бозджаада Чанаккале, и паромное сообщение между Чанаккале и Килитбахиром на побережье Дарданеллы было временно приостановлено

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