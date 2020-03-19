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Сирийские боевики объявили награды за убийство российских военных. Видео

2020-03-16

Российские военные в Сирии

Сирийские боевики назначили награды за убийство российских военных, находящихся в настоящий момент на территории Сирии. Речь идёт главным образом о российских военных журналистах, продолжающих освещать текущую обстановку в арабской республики и развенчивать фэйки боевиков и поддерживающую их Турцию.

«Идлибский пропагандист, обслуживающий террористические группировки, в том числе "Хайат Тахрир аш Шам" (запрещена в России), объявил награду за убийство российских журналистов. Он готов заплатить 25 тысяч долларов США тому, кто убьет военных корреспондентов Евгения Поддубного и Олега Блохина. Также появилась информация о том, что за убийство Поддубного предлагает 50 тысяч еще одна неназванная идлибская группировка. Помимо этого, она хочет заплатить еще 100 тысяч за захват в плен любого российского военнослужащего из совместного патруля с Турцией», - сообщают «Вести».

https://youtu.be/vkOMJsTFjP0

Специалисты отмечают, что текущая ситуация в Сирии свидетельствует вовсе не о стабилизации ситуации в арабской республике, а скорее наоборот, поскольку если ранее боевики вели активную борьбу в основном против сирийских военных, то сейчас внимание переключается на российских граждан, что требует от России принятия более жёстких мер по отношению к боевикам и Турции, которая и осуществляет поставку вооружения террористам, а также координирует их действия.



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