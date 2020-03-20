навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
20.03.20   Редакция

США отказались от иска к российской фирме, обвинявшейся во вмешательстве в выборы 2016 года

(0)
 
19.03.20   Редакция

Эрдоган обсудил Сирию и кризис с мигрантами с европейскими лидерами

(0)
 
19.03.20  

Сирийские боевики объявили награды за убийство российских военных. Видео

(0)
 
19.03.20  

Британские морпехи покинули Беларусь после двухнедельных совместных учений

(0)

последние за вчера, 20.03.20  
 
23:00   Редакция

США отказались от иска к российской фирме, обвинявшейся во вмешательстве в выборы 2016 года

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 20.03.20 23:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

США отказались от иска к российской фирме, обвинявшейся во вмешательстве в выборы 2016 года

Компания, контролируемая союзником российского президента Путина, была обвинена в накачивании соцсетей дезинформацией.

 

Преследуемая в официальном порядке компания принадлежит союзнику Путина Евгению Пригожину. [Архив: Александр Земляниченко/АР]

Министерство юстиции США неожиданно отозвало в понедельник свой иск против компании, контролируемой союзником российского президента Владимира Путина, которая якобы финансировала кампанию вмешательства в выборы 2016 года в Соединенных Штатах.

Всего за несколько недель до начала судебного разбирательства Министерство юстиции объявило, что оно отзывает свой обвинительный акт по восьми пунктам в отношении Concord Management and Consulting, компании, принадлежащей Евгению Пригожину. 

Concord, которая финансирует базирующуюся в Санкт-Петербурге "фабрику троллей" Internet Research Agency, была частью обвинения против 13 российских граждан и трех компаний - это один из важных результатов 22-месячного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в выборы 2016 года. 

Internet Research Agency, утверждал Мюллер, активно распространяла дезинформацию, мемы и фальшивые новости в социальных сетях посредством фальшивых аккаунтов, чтобы повлиять на избирателей США и изменить выборы четыре года назад с тем, чтобы помочь президенту Дональду Трампу. 

Как и Мюллер, главы разведывательных служб США пришли к выводу, что управляемая Concord операция являлась частью масштабной кампании, которую контролировал Путин - другой частью был компьютерный взлом российской разведкой - чтобы помочь Трампу и навредить его сопернице, демократу Хилари Клинтон. 

В документах для федерального окружного суда Вашингтона Министерство юстиции заявило, что тактика действий Concord в попытке использовать законы США и судопроизводство, чтобы выбить засекреченные сведения, связанные с доказательствами против компании, является угрозой национальной безопасности. 

"Правительство приняло решение, что дальнейшее производство по делу касательно Concord, российской компании, которая не присутствует в Соединенных Штатах и в отношении которой нет возможности привлечь ее к полноценному наказанию в случае обвинительного приговора, не содействует ни интересам правосудия, ни безопасности страны", - сказало оно.  

 

Адвокаты, представляющие Concord Management and Consulting LLC, выходят из федерального суда в Вашингтоне после ходатайствования об оправдании от имени компании в мае 2018 года.  [Архив: Эндрю Харник/АР]

Concord была единственной из трех российских компаний и 25 российских граждан, обвиненных Мюллером для привлечения их к судебной ответственности.   

Остальные рассматриваются как находящиеся вне досягаемости для законов США, но обвинения против них - включая Пригожина - по-прежнему существуют. 

Министерство юстиции сказало, что недавние изменения правил касательно доказательств, основанных на американских засекреченных сведениях, затруднили преследование судебным порядком по этому делу, если не происходит раскрытия секретов.

статью прочитали: 53 человек

   
теги: Россия, США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 