опубликовано редакцией на Переводике 20.03.20 23:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Al Jazeera”,

"US drops case against Russian firm accused of 2016 vote meddling" Катар - 17 марта 2020 г. США отказались от иска к российской фирме, обвинявшейся во вмешательстве в выборы 2016 года Компания, контролируемая союзником российского президента Путина, была обвинена в накачивании соцсетей дезинформацией.



Преследуемая в официальном порядке компания принадлежит союзнику Путина Евгению Пригожину. [Архив: Александр Земляниченко/АР]

Министерство юстиции США неожиданно отозвало в понедельник свой иск против компании, контролируемой союзником российского президента Владимира Путина, которая якобы финансировала кампанию вмешательства в выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Всего за несколько недель до начала судебного разбирательства Министерство юстиции объявило, что оно отзывает свой обвинительный акт по восьми пунктам в отношении Concord Management and Consulting, компании, принадлежащей Евгению Пригожину. Concord, которая финансирует базирующуюся в Санкт-Петербурге "фабрику троллей" Internet Research Agency, была частью обвинения против 13 российских граждан и трех компаний - это один из важных результатов 22-месячного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении российского вмешательства в выборы 2016 года. Internet Research Agency, утверждал Мюллер, активно распространяла дезинформацию, мемы и фальшивые новости в социальных сетях посредством фальшивых аккаунтов, чтобы повлиять на избирателей США и изменить выборы четыре года назад с тем, чтобы помочь президенту Дональду Трампу.

Как и Мюллер, главы разведывательных служб США пришли к выводу, что управляемая Concord операция являлась частью масштабной кампании, которую контролировал Путин - другой частью был компьютерный взлом российской разведкой - чтобы помочь Трампу и навредить его сопернице, демократу Хилари Клинтон.

В документах для федерального окружного суда Вашингтона Министерство юстиции заявило, что тактика действий Concord в попытке использовать законы США и судопроизводство, чтобы выбить засекреченные сведения, связанные с доказательствами против компании, является угрозой национальной безопасности. "Правительство приняло решение, что дальнейшее производство по делу касательно Concord, российской компании, которая не присутствует в Соединенных Штатах и в отношении которой нет возможности привлечь ее к полноценному наказанию в случае обвинительного приговора, не содействует ни интересам правосудия, ни безопасности страны", - сказало оно.

Адвокаты, представляющие Concord Management and Consulting LLC, выходят из федерального суда в Вашингтоне после ходатайствования об оправдании от имени компании в мае 2018 года. [Архив: Эндрю Харник/АР] Concord была единственной из трех российских компаний и 25 российских граждан, обвиненных Мюллером для привлечения их к судебной ответственности. Остальные рассматриваются как находящиеся вне досягаемости для законов США, но обвинения против них - включая Пригожина - по-прежнему существуют. Министерство юстиции сказало, что недавние изменения правил касательно доказательств, основанных на американских засекреченных сведениях, затруднили преследование судебным порядком по этому делу, если не происходит раскрытия секретов.