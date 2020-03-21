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опубликовано редакцией на Переводике 21.03.20 05:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Список известных мошенничеств, связанных с COVID-19

от Канадского центра по борьбе с мошенничествами

CellphoneThe Canadian Press    

Published Thursday, March 19, 

TORONTO - Канадский центр по борьбе с мошенничеством (Canadian Anti-Fraud Centre - CAFC)  обновил список известных мошеннических действий, связанных с COVID-19. CAFC, который работает совместно  с Королевской канадской конной полицией, Бюро по конкуренции и провинциальной полицией Онтарио, призывает канадцев проявлять бдительность, поскольку мошенники надеются использовать кризис.

Вот последний список  мошенничеств, которые были выявлены  CAFC по состоянию на 18 марта:

- “Клининговые или отопительные компании”, предлагающие услуги по очистке воздуховодов или  фильтров и предлагающие «специальные» воздушные фильтры для защиты от COVID-19.

- “Местные и провинциальные гидроэнергетические компании” угрожают отключить электроэнергию за неуплату.

- “Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)” предлагают  для продажи поддельные списки людей якобы инфицированных COVID-19, проживающих в вашем районе.

- “Агентство общественного здравоохранения Канады”  сообщает ложные результаты, утверждая, что у вас был положительный тест на COVID-19, и  требует подтвердить ваши медицинские карты и номера кредитных карт для получения рецепта.

- “Красный Крест и другие известные благотворительные организации”, предлагающие бесплатные медицинские продукты (например, маски) за  пожертвования.

- “Правительственные ведомства”, рассылающие фишинговые электронные письма на тему коронавируса, вынуждают вас открывать вредоносные вложения, заставляя вас раскрывать конфиденциальные личные и финансовые данные

- “Финансовые консультанты” предлагают  людям вкладывать средства в новые горячие акции, связанные с пандемией и  финансовую помощь и / или кредиты, чтобы помочь вам справиться с финансовыми  проблемами связанными с приостановкой работы предприятий и компаний.

- Коммивояжеры, продающие услуги по дезинфекции  домов и квартир.

- Частные компании, предлагающие к продаже поддельные тесты COVID-19.


Этот отчет The Canadian Press впервые был опубликован 19 марта 2020 года.

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теги: Канада  
   
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