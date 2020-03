Коронавирусные хроники Выпуск № 3

Bloomberg Индия

В Индии достаточно еды, чтобы прокормить бедных в случае длительного карантина

Siddhartha Singh Pratik Parija March 24 2020,

Рабочий показывает фотографу рис на складе в Мумбаи, Индия. (Photographer: Dhiraj Singh/Bloomberg)

У Индии будет достаточно запасов зерна, чтобы прокормить бедных в течение, по крайней мере, полутора лет, поскольку запасы, вероятно, будут увеличиваться после сбора рекордных урожаев в этой южноазиатской стране, которая была закрыта на карантин чтобы остановить распространение коронавируса. во втором по численности населения страны. Во второй, по численности населения, стране в мире, недостатка в продовольствии не будет, сказал Д. В. Прасад, председатель государственной Food Corp. Индии, правительственного агентства стоящего в центре крупнейшей в мире программы общественного распределения продуктов питания.

К концу апреля, на складах по всей Индии, корпорация будет иметь 100 миллионов тонн, при ежегодной потребности от 50 миллионов до 60 миллионов тонн в рамках различных программ социального обеспечения для бедных. В 2019-20 годах, Индия, вероятно, произведет рекордные 292 миллиона тонн продовольственного зерна.

«Нет необходимости беспокоиться о наличии пшеницы и риса в любой части страны», - сказал Прасад. Тем не менее, магазины доступных цен во многих штатах не имеют возможности хранить запасы, равные нескольким месяцам их потребностей, сказал он. Министр продовольствия Рам Вилас Пасван заявил на прошлой неделе, что бенефициары Государственной распределительной системы могут купить шестимесячную квоту субсидируемого зерна сразу

Индия, как и другие страны, пытается обуздать распространение смертельного вируса, блокируя провинции, останавливая поезда , рейсы и автобусные перевозки, обеспечивая при этом поставки основных товаров. Ведущие американские продовольственные компании стремятся удовлетворить всплеск спроса в связи с паническими покупками, в то время как в России резко выросли продажи таких товаров, как зерновые и макаронные изделия. В Австралии, скупщики-паникёры были “успокоены” тем, что крупнейшая в стране сеть супермаркетов ужесточила лимиты покупок.

Нарастание тревоги

Существуют опасения, что потребители в Индии могут начать быстро скупать и накапливать товары первой необходимости, и цены могут вырасти, поскольку страна, с населением в 1,3 миллиарда человек, заблокировала города, чтобы разорвать цепочки передачи вируса. Власти закрыли на карантин многие районы, а движение всех пассажирских и пригородных поездов приостановлено как минимум до 31 марта.

Штатам, возможно, потребуется закупить 30 миллионов тонн пшеницы и риса у федерального правительства, чтобы удовлетворять свои потребности в течение шести месяцев, сказал Прасад. Запасы, хранимые федеральным правительством (64 миллиона тонн в настоящее время), могут увеличиться к апрелю, после поступления нового урожая пшеницы.

Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила в понедельник в Твиттере, что правительства штатов, в течение трех месяцев, могут брать продовольственное зерно от Food Corp. в кредит. Это гарантирует, что штаты не столкнутся с какими-либо денежными ограничениями при раздаче продовольствия нуждающимся.

Согласно данным министерства сельского хозяйства, производство продовольственного зерна в стране в 2019-20 годах вырастет с 285,2 млн. тонн годом ранее. Урожай риса достиг рекордного уровня в 117,47 млн. тонн, а производство пшеницы может вырасти до исторического максимума в 106,21 млн. тонн.

Китай также пытается обеспечить поставки продовольствия. Страна подняла закупочную цену на рис Индика, чтобы стимулировать посадку двух культур в год на одном и том же участке земли, и увеличить производство в южных районах выращивания.

©2020 Bloomberg L.P.

Австралия

AFP Fact Check

Это фото было сделано в Южной Африке в 2016 году и не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса

Published on Wednesday 25 March 2020

Скриншот предполагаемой телепрограммы новостей с изображением льва на дороге и сообщения о том, что Россия выпустила на улицы сотни львов для поддержания порядка во время карантина связанного с новым коронавирусом, был десятки тысяч раз размещен в Facebook и Twitter. Данное сообщение является ложным; фотография, использованная в сообщении, была сделана в Йоханнесбурге, Южная Африка, в 2016 году; кроме того, Россия не объявляла о каких-либо серьезных карантинных мероприятиях - блокировке, закрытиях и т.д. связанных с коронавирусом.

Фотография была опубликована на этой австралийской странице в Facebook, у которой более 72 000 подписчиков. Её перепостили почти 200 раз.

Заголовок сообщения гласит: «Что собирается делать Австралия…»; наложенный текст на в нижней части экрана якобы гласит: «Чтобы люди оставались дома во время вспышки пандемии, Россия выпустила на свои улицы свыше 500 львов».

Ниже приведен скриншот вводящего в заблуждение поста:

Скриншот вводящего в заблуждение поста

По данным Всемирной организации здравоохранения от 25 марта 2020 года, новый коронавирус COVID-19 убил более 16 000 человек и инфицировал свыше 375 000 других людей во всем мире





Фотография якобы выпущенного на свободу льва вместе с соответствующим сообщением была выложена в Твиттере десятки тысяч раз - здесь, здесь, здесь и здесь, и в Facebook - здесь, здесь, здесь и здесь.

Сообщение распространялось также и на других языках, таких как здесь и здесь - на китайском языке, здесь и здесь, - в Индонезии, здесь и здесь, - на португальском языке, здесь, - на русском языке, и здесь, и здесь, - на испанском языке.

Сообщение является ложным.

Обратный поиск изображений в Google показал, что фотография льва была сделана в Йоханнесбурге в 2016 году. Фотография была размещена здесь британским агентством новостей Caters 15 апреля 2016 года.

В статье, озаглавленной «Paws at the lights -- lion spotted roaming streets of city», в частности говорится: «Дикая кошка была замечена, прогуливающейся по улицам Йоханнесбурга, Южная Африка, и, хотя это было приводящее в замешательство зрелище, местных жителей быстро оповестили, что ситуация под контролем. Лев по имени Колумб на самом деле снимался в местном кинопроизводстве и был заимствован из близлежащего парка львов, хотя кинокомпания и не уведомила власти».

Ниже приведен скриншот с отчетом Caters:

Screenshot of the Caters report

В отличие от большинства других крупных стран, Россия еще не установила никаких масштабных блокировок из-за пандемии COVID-19.

24 марта 2020 года Чечня стала первым российским регионом, в котором были закрыты все рестораны и кафе. Согласно сообщению The Moscow Times, чеченским лидером Рамзаном Кадыровым был объявлен запрет на любые «массовые скопления людей»,.

The Local/AFP Испания Stone-throwing gang target ambulances carrying elderly in southern Spain На юге Испании группа молодежи забросала камнями машины скорой помощи, перевозившие больных коронавирусом пожилых людей 26 March 2020 Photo: AFP Группа молодых людей бросали камни, пыталась помешать машинам скорой помощи доставить 28 пожилых, больных коронавирусом, людей в их резиденцию в городе на юге Испании, сообщила в среду полиция. Инцидент произошел, когда число смертей от вируса выросло в Испании до 3434, превысив, таким образом, количество смертных случаев в Китае, причем основной удар вспышки пришелся на пожилых людей. Полиция заявила, что протесты вспыхнули во вторник днем, когда колонна машин скорой помощи попыталась проникнуть в Ла-Линеа-де-Консепсьон, обнищавший город в Андалусии, который граничит с Гибралтаром. Протестующие швыряли камни и выкрикивали оскорбления в сторону машин скорой помощи и даже пытались преградить им дорогу, припарковав машину посреди дороги, сообщила полиция, указав, что были арестованы двое мужчин в возрасте 32 и 25 лет . Пенсионеры переводятся в альтернативное место жительства в Ла-Линеа, где они могут получить медицинскую помощь, потому что их дом престарелых в Алькала-дель-Валье около Малаги "дезинфицируется", сообщил источник в полиции. По его словам, около 50 человек, «в основном молодежь», стояли на улице возле резиденции, «угрожая и оскорбляя полицию и тех, кто их привез», предупреждая о дальнейших акциях протеста, если будет завезено больше больных пенсионеров. Позднее вечером вспыхнули новые беспорядки, когда протестующие бросали с близлежащих крыш предметы, в том числе «горючие материалы», сообщила полиция. La Vanguardia ✔ @LaVanguardia

Unos 50 vecinos de La Línea de la Concepción apedrean un convoy de ancianos enfermos por coronavirus.

La Policía ha detenido a dos ocupantes de un turismo que trató de bloquear el autobús en la carretera.

https://www.

lavanguardia.com/local/sevilla/

20200325/4899281481/vecinos-la-linea-de-la-concepcion-apedrean-autobus-ancianos-enfermos-coronavirus.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=local

… #coronavirus #coronavirusEspaña

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200325/4899281481/vecinos-la-linea-de-la-concepcion-apedrean-autobus-ancianos-enfermos-coronavirus.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=local&jwsource=cl

200

04:39 - 26 Mar 2020

Несмотря на беспрецедентную блокировку на национальном уровне для обуздания вспышки, в настоящее время в Испании вирус заразил 47 610 человек, при этом подавляющее большинство погибших - пожилые люди.

На прошлой неделе Испания торопилась попытаться защитить свое пожилое население после десятков смертей в домах престарелых по всей стране, когда армия была направлена ​​для проведения масштабной операции глубокой зачистки.

Ла Линеа, разросшийся город с высоким уровнем безработицы, расположен в южной провинции Кадис и славится тем, что является “раем” для незаконного оборота наркотиков и контрабанды табака.

«В городе напряженная атмосфера, потому что те, кто занимается незаконной деятельностью, такой как контрабанда табака или гашиша, не могут ничего сделать, они не могут покинуть свой дом без обоснования», - сказал источник в полиции.

«И когда они пытаются выйти, мы сразу же их ловим, потому что, когда на улице никого нет и патрули могут двигаться гораздо быстрее».

От переводчика:

“Чехи наносят ответный удар”

После скандала с “конфискованными”, а попросту говоря, украденными у Италии медицинскими масками, посланными Китаем в качестве гуманитарной помощи, чехи решили изобразить из себя “жертву китайской недобросовестности” )))

Подробности читайте ниже:

Тайвань

80% тест-наборов для выявления коронавируса «подаренных» чехам Китаем дают неверные результаты

Китай выставил правительству Чехии счет на миллионы крон за некачественные тест-наборы на коронавирус

By Keoni Everington, Taiwan News, Staff Writer 2020/03/25

COVID-19 test. (Internet image)

TAIPEI (Taiwan News) — В понедельник 23 марта, чешский новостной сайт опубликовал сообщение о том, что 80 процентов широко разрекламированных комплектов быстрых тестов на коронавирус Ухань (COVID-19), "подаренных" Китаем, являются недоброкачественными и дают ошибочные результаты, в результате чего медики вынуждены полагаться на обычные лабораторные исследования.

18 марта, как и во многих других квази-благотворительных акциях, китайские государственные СМИ использовали глаголы «поставлено» и «доставлено», чтобы создать впечатление, что коммунистический режим пожертвовал 150 000 портативных наборов быстрых тестов на COVID-19 в Чехию. На самом деле, министерство здравоохранения страны этой центрально-европейской страны заплатило около 14 миллионов крон (546 000 долларов США) за 100 000 тестовых наборов, в то время как министерство внутренних дел страны оплатило счет еще за 50 000, сообщает Expats.cz.

Однако в понедельник чешский новостной сайт iROZHLAS сообщил, что местные работники здравоохранения обнаружили, что до 80 процентов китайских комплектов дают ложные результаты. Во время кризисного совещания персонала, проведенного в Моравско-Силезском регионе региональным гигиенистом Павлой Сврчиновой, было установлено, что коэффициент ошибок для тестовых наборов составляет 80 процентов, что побуждает чиновников предлагать их использовать только тем лицам, которые близки к концу своего карантина и их тесты никогда ранее не давали положительного результата.

По словам Сврчиновой, Моравско-Силезский регион впредь будет полагаться исключительно на обычные лабораторные исследования. В настоящее время каждый день могут быть обработаны только 900 таких тестов

«Мы проверили их в университетской больнице в Остраве, но, к сожалению, уровень ошибок был довольно высок. Поэтому сейчас мы ждем результатов дальнейшего тестирования по всей стране, и рассматриваем возможность их использования только в тех случаях, когда люди достигли конца своего карантина и никогда раньше не имели положительного результата, потому что он работает с антителами ", сказала Сврчинова.

Она добавила, что тесты дают как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. «Мы проверили их в местах отбора проб. К счастью, мы были настолько дальновидны, что образцы были немедленно сопоставлены с традиционными тестами, и это только подтвердило частоту ошибок [быстрых китайских] тестов», - сказала Сврчинова. Она сказала, что даже если тесты используются с пациентами, которые приближаются к концу своего карантина, работники здравоохранения должны сначала проверить их надежность.

Однако вице-премьер и министр внутренних дел Ян Хамачек (CSSD) сказал, что, вероятно, была выбрана неправильная методология». По моему мнению, речь идет не о каком-то скандальном открытии о том, что они не работают", - сказал Хамачек после заседания правительства.

По словам Хамачека, китайские наборы для быстрого теста могут быть "использованы, когда болезнь уже существует в течение некоторого времени", "или если кто-то возвращается после карантина через четырнадцать дней», - добавил он. Руководитель сказал, что, по его мнению, было бы наиболее целесообразно использовать тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) (обычный лабораторный тест) для выявления заболевания. на ранней стадии.

Профессор Варшавского университета Андрей Козловский одним из первых поделился новостями на английском языке в социальных сетях, когда во вторник (24 марта) опубликовал этот твит:

Andrzej Kozlowski

@akoz33

Чешская Республика получила 150 000 наборов для тестирования на коронавирус из Китая. Около 80% тестов дают ложные результаты.

После этого чехи вернулись к традиционным тестам, которые они проводят по 900 в день.

https://

twitter.com/marcinkurpios/

status/1242138877298724866

…

Marcin Kurpios

@MarcinKurpios

Poziom błędów testów, których 150 000 Czesi otrzymali z Chin sięga 80%. Czesi wracają do testów klasycznych, których robią 900 dziennie.

https://www.

irozhlas.cz/zpravy-domov/o

strava-rychlotesty-koronavirus_2003231414_sot

…

8,127

1:56 AM - Mar 24, 2020 · Konstancin-Jeziorna, Polska

США

Военно-морской флот является наиболее пострадавшим от вспышки коронавируса видом вооруженных сил США

Моряки ВМС США совместно со 2-м медицинским батальоном, 2-й морской логистической группы, проводят предварительную проверку матросов и морских пехотинцев на наличие коронавирусной болезни после возвращения из заграничных учений на аэродром Корпуса морской пехоты Черри-Пойнт, Северная Каролина, 24 марта 2020 года. (U.S. Marine Corps photo/Rachel K. Young-Porter)

25 Mar 2020

Military.com | By Gina Harkins

Военнослужащие ВМФ, который только что объявил о своих первых случаях заболевания коронавирусом на развернутом в Азиатско-Тихоокеанском регионе авианосце, составляют около трети всех пациентов с COVID-19 среди военных .

Во вторник, исполняющий обязанности министра военно-морского флота Томас Модли заявил, что на флоте имеется 57 случаев заболевания COVID-19. Несколько из этих моряков назначены на корабли ВМФ, в том числе три - на авианосец Теодор Рузвельт , который дислоцируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во вторник Пентагон, где учитываются все случаи заболевания среди военнослужащих, иждивенцев, гражданских лиц из Министерства обороны и подрядчиков, сообщил о 174 случаях инфицирования COVID-19 среди военнослужащих. Данные, предоставленные отдельными службами, в сумме насчитывают 170 случаев.

Nine troops have required hospitalization for the virus, according to the Pentagon data.

Не совсем понятно, почему данные, предоставленные отдельными службами, показывают на четыре случая заболевания коронавирусом меньше чем данные Пентагона. Чиновники пока не ответили на вопросы о расхождениях.

По данным Пентагона, девяти заболевшим потребовалась госпитализация. COVID-19 может вызвать острое расстройство дыхания и повреждение органов - или, в крайних случаях, смерть. Семнадцать военнослужащих, согласно данным, уже выздоровели.

Следующими за Военно-морским флотом (с его 57-ю случаями) идут Армия и ВВС.

По словам представителя крупнейшего вида ВС США Джейсона Вагонера, в армии было 44 случая коронавируса. Военно-воздушные силы, по состоянию на вторник, сообщили о 43-х.

Пятеро больных летчиков были госпитализированы. Только один из 43-х, на настоящий момент, выздоровел.

«Я поражен тем, как мало срывов произошло в наших программах, несмотря на все сбои вокруг них», - указал в своем заявлении на этой неделе помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике доктор Уилл Ропер. «Это говорит о том, насколько действительно творческими и способными являются наши люди».

Корпус морской пехоты , самая маленькая служба Министерства обороны, имеет 26 случаев коронавируса, сказала капитан Моника Витт, представитель этой службы.

Множественность случаев, связанных с COVID-19 в Военно-морском флоте, могут указывать на проблемы, с которыми может столкнуться служба в предотвращении распространения вируса. Моряки обычно работают в стесненных условиях на кораблях и подводных лодках. Об этом во вторник заявил министр обороны Марк Эспер во время прямой трансляции с со собрания посвященного кризису коронавируса.

«Мы живем в не безрисковой среде», - сказал он. «Вы не можете полностью устранять риски, но вы можете управлять ими и снижать их, и это то, что вы должны делать».

Чиновники Министерства обороны также говорят, что вирусом инфицированы 61 военный иждивенец, 59 гражданских рабочих и 27 подрядчиков. Один из тех подрядчиков недавно умер от болезни.

статью прочитали: 6 человек