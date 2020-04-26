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Турция вывезла из России сотни своих граждан

Список эвакуируемых подготовлен турецким посольством в Москве

25.04.2020

Турция вывезла из России сотни своих граждан

Турция эвакуирует граждан из России в связи с пандемией коронавируса нового типа (Сovid-19).

По распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию направлены два самолета авиакомпании Turkish Airlines.

Список эвакуируемых подготовлен турецким посольством в Москве.

Первый самолет со 181 гражданином Турции на борту вылетел из Международного аэропорта Внуково в 09.46 по московскому времени.

В беседе с агентством «Анадолу», пассажиры выразили признательность руководству страны за внимание к гражданам, оказавшимся в трудном положении за рубежом.

Предприниматели Мурат Билгиш и Шейхдавут Санма рассказали, что прибыли в Россию два месяца назад для бизнес-обсуждений, но не смогли вернуться на Родину из-за пандемии.

По словам Билгиш, он не успел продлить визу из-за того, что госучреждения закрылись.

«Я следовал всем карантинным мерам, принятым властями России. Не выходил из дома. Ходили только в продуктовый магазин. Дома готовили, смотрели сериалы. Так и проводили время»,- сказал он.

Мужчина говорит, что в Турции первым делом он будет укреплять иммунитет и правильно питаться.

Билгиш отметил, что благодарен главе турецкого государства, который делает все для того, чтобы вернуть соотечественников на Родину до наступления священного для мусульман Рамазана.

Он отметил, что по окончанию пандемии планирует вернуться в Россию. /Анадолу/.

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