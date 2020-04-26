навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
26.04.20   Редакция

В Китае, вор, укравший крышку люка, «может быть приговорен к смертной казни»

(0)
 
26.04.20  

Турция вывезла из России сотни своих граждан

(0)

последние за вчера, 25.04.20  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 26.04.20 08:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Китае, вор, укравший крышку люка, «может быть приговорен к смертной казни»

By News from Elsewhere......as found by BBC Monitoring

23 April 2020

A man worksing in a manhole in Chengdu, China

Крышки люков имеют жизненно важное значение для общественной безопасности

Высшие судебные органы Китая ввели строгие наказания для тех, кто снимает или повреждает крышки люков, сообщается, что максимальное наказание  за это преступление - смертная казнь.

Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура и Министерство общественной безопасности опубликовали совместное заявление, в котором указывается, что суды должны более строго наказывать людей, если было установлено, что они крали или повреждали  крышки люков, сообщает официальная газета People's Daily.

В заявлении говорится, что снятие или уничтожение крышек люков было достаточным для того, чтобы обвинить людей в "угрозе безопасности транспортного  средства" или "угрозе общественной безопасности".

Максимальным наказанием по  обоим  этим обвинениям  является смертный приговор.

Официальная газета People's Daily заявила, что, по мнению высших юридических лиц, «кражи или разрушения крышки  люка  на дороге… достаточно, чтобы опрокинуть/уничтожить автомобиль или трамвай».

«Люк-маньяки»

Ван Чунь, высокопоставленный чиновник из китайского агентства, ответственного за судебное преследование, объяснил этот шаг следующим образом: «Крышки люков часто игнорируются, но они очень сильно связаны с жизнью людей,  с  их  личной и имущественной безопасностью».

«Похищение или уничтожение крышки люка не может быть просто идентифицировано как совершение преступлений, связанных с кражей или уничтожением имущества. За  него  преступникам должно быть назначено более суровое наказание».

В директиве также говорится, что те, кто работает в государственных органах, также могут быть обвинены в «преступлениях, связанных с неисполнением обязанностей и злоупотреблением властью», сообщает официальное агентство Синьхуа.

По данным China Daily, в период с 2017 по 2019 год,  из-за сломанных или украденных крышек люков,  было ранено или погибло  более 70  человек .

Некоторые люди пытались украсть крышки люков, чтобы продать их за металлолом. China Daily отмечает, что также существует проблема с тем, что водители такси снимают крышки люков, чтобы «украсть воду и помыть  свои транспортные средства».

Новые законы вызвали живое обсуждение в  китайских социальных сетях.

Пользователи соцсетей говорят, что люди из центральной провинции Хэнань,  известные подобным  поведением  приобрели репутацию на национальном уровне. «Глобал таймс» однажды назвала  их «колодезными  маньяками».

Это даже стало предметом  скетча  на ежегодном гала-фестивале Весны в Китае.

Многие высказываются в поддержку новых законов, но другие более критичны, отмечая, что законы не учитывают гораздо большую проблему в стране: вождение в нетрезвом состоянии.


Square manhole cover in the street, Gansu province, China

Крышки люков привлекают  воров  как  предмет  для  сдачи на металлолом



статью прочитали: 38 человек

   
теги: Китай  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 