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опубликовано редакцией на Переводике 28.07.20 12:41
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Ходорковский купил всю редакцию «Медузы»

Беглый олигарх Михаил Ходорковский полностью контролирует редакцию либеральной помойки «Медуза», используя издание для информационной войны против РФ. Он держит на коротком поводке не только главного редактора, но и всех его заместителей. К примеру, замглавреда «Медузы» Татьяна Лысова тесно взаимодействует и с самим Ходорковским, и с его многочисленными структурами. Она неоднократно открыто топила за беглого олигарха, прилежно отстаивая его интересы и даже выступала свидетелем защиты в «деле ЮКОСа».

Всем также известно, что сама «Медуза» и появилась-то на свет на деньги Ходорковского. Для запуска издания он отстегнул как минимум четверть миллиона долларов. С тех пор «Медуза» регулярно подкармливается организациями, тесно связанными с фондом Сороса и Госдепом США.
По факту, именно проворовавшийся нефтяник и наладил схему финансирования своего карманного ресурса из фондов американских хозяев. Причём вливаются деньги открыто. Гранты на содержание «Медузы» поступают даже из ещё одной шарашкиной конторы Ходорковского «Прибалтийский центр совершенствования медиа», созданной четыре года назад специально для противодействия российским СМИ.

Не так давно Госдепартамент США выделил антироссийским ресурсам и организациям, работающим в РФ, 5 миллионов долларов, после чего «Медуза» объединилась с другими либеральными СМИ в некий союз «Синдикат 100». Новое русофобское объединение получило юридические основания получать западные гранты и деньги полились рекой, что можно заметить по бурной активности всех либеральных помоек. Связанные с Госдепом структуры вливают бешенные средства в антироссийскую деятельность десятков, а то и сотен НКО и информационных ресурсов. А Ходорковского янки поставили смотрящим за всей этой вакханалией. Он участвует в формировании повестки через таких, как Лысова и, конечно же, распределяет американские миллионы, не забывая загребать и под себя.  

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