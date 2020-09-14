Либеральные СМИ подставляются с Навальным

Российские либералы продолжают транслировать антироссийскую истерику Запада по поводу фейкового отравления Навального. Причём помойки вроде «Новой газеты», «Дождя» или МБХ даже не пытаются хотя бы более или менее здраво обставить отработку методичек забугорных спонсоров. Русофобы не парятся и топорно выполняют приказы своих истинных хозяев, считая свою аудиторию совсем уж отсталым стадом.





Буквально накануне все либеральные помойки разнесли новость о том, что три независимые лаборатории в ФРГ, Франции и Швеции якобы подтвердили факт отравления Алексея Навального «Новичком». Западные ресурсы, как обычно, не предоставили никаких подтверждений хотя бы в виде официальных заключений тех самых экспертов, на которых они ссылаются. Русофобы просто бросаются голословными обвинениями, почти пошагово повторяя цирк, устроенный британцами вокруг выдуманного инцидента в Солсбери. А их шавки на местах – в редакциях «Дождя», «Новой газеты» МБХ и прочих борделях Ходорковского – прилежно повторяют заданные сверху тезисы, разгоняя чушь о «заключении экспертов» как истину в последней инстанции. И никто в этой цепочке отбитых клоунов даже не задумывается о том, как же дико и нелепо выглядит всё это представление.





Тем самым и авторы мифа об отравлении, и их «передатчики» всё глубже закапывают и свою сказку о покушении на блогера, и самого Навального, которого явно скоро спишут в утиль, так же как некогда «убрали с глаз долой» и неудачных актёров из семейства Скрипалей.





Что интересно, российские медики давно раздолбали историю немецких фантазёров об отравлении и прижали их к стене, вполне закономерно потребовав доказательств наличия некоего «Новичка» в крови Навального. Немцы не единожды уже обгадились, тем самым демонстрируя всю наигранность этой дурацкой истории. Но СМИ продолжают нагнетать, выдумывая всё новые фейки. А либерахи, разгоняя эту дичь, только лишний раз подставляются, показывая своей и без того редеющей аудитории, как действительно они «работают» с фактами.





Что интересно, всем уже известно, что Навального в его турне сопровождала некая Мария Певчих – дочь владельца ряда химических предприятий и как минимум одной крупной биолаборатории. Эта мадам вполне могла и травануть Навального. Не зря же она скрывается от российских правоохранителей. Причём засела тоже в Берлине, где её умудрились сфотографировать папарацци чуть ли не в обнимку с женой блогера Юлей Навальной.





Вся эта бредовая история изначально была шита белыми нитками и разваливается прямо на глазах. Её авторы в ЕС истерят и выдают судорожные «сенсации» вроде экспертного заключения неназванных независимых лабораторий. И это именно истерика в последней стадии. Кто же в здравом уме будет так усердно и глупо разваливать свою провокацию? Разум покинул сказочников, а за ними потянулись и пустоголовые клоуны из российских либеральных СМИ.

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