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Шапито "Украина"

Зачем Владимиру Зеленскому переговоры с Владимиром Путиным по Донбассу

27 июля 2020 | 

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево)

© Sputnik / Алексей Никольский

Звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину по вопросу о Донбассе нужен был Киеву ради повышения уровня доверия своих граждан, считает украинский политолог Алексей Якубин.

В воскресенье, 26 июля, состоялся телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Инициатором разговора по телефону выступила украинская сторона.

В пресс-службе главы российского государства отметили, что Путин выразил озабоченность по поводу постановления Верховной рады о проведении местных выборов, заявив, что это противоречит Минским соглашениям и угрожает перспективам урегулирования конфликта на Донбассе.

Разговор двух лидеров состоялся в преддверии введения дополнительных мер по прекращению огня с 27 июля.

По мнению украинского политолога Алексея Якубина, главная цель Зеленского – это демонстрация деятельности по решению проблемы на востоке Украины.

"Разговаривая с Путиным, Зеленский пытается продемонстрировать, что, если мы договорились по вопросу перемирия, давайте договариваться в других вопросах. У Зеленского смотрят на его уровень поддержки, и один из пиков рейтинга Зеленского был как раз во время встречи "нормандской четверки" и определенной подвижки по Донбассу. В виду ситуации, когда "медовый месяц" рейтинга прошел, он пытается вернуть общественную поддержку. А это можно сделать, постаравшись продемонстрировать подвижки по Донбассу", – заявил эксперт Baltnews.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о проведении местных выборов в 2020 году. В документе говорится, что местные выборы на Украине состоятся 25 октября. Однако они не будут проводиться на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Украинские власти не раз заявляли, что проведение там выборов возможно только после получения Киевом контроля над границей.

Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что принятие постановления можно трактовать как фактический выход Украины из минских соглашений.



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