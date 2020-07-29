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Посольство: Переехать из Эстонии в Россию хотят тысячи, но не все подходят

28 июля 2020

Иллюстрация: Yandex.ru

Порой приходится слышать, что запущенная Россией в 2007 году Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников у жителей Эстонии большой популярностью не пользуется. В то же время в редакции эстонских СМИ регулярно поступают вопросы о том, какие имеются возможности для переезда в Россию. Портал Tribuna.ee. попросил прояснить реальное положение вещей заведующую консульским отделом посольства РФ в Эстонии Данелию Сундетбаеву.

«Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, достаточно успешно реализуется в Эстонии с 2007 года. Интерес к этой программе с годами не ослабевает. На консультацию в консульский отдел регулярно приходят желающие получить консультацию по возможному участию в ней. К сожалению, иногда приходится отказывать тем, кто хотел бы принять участие в госпрограмме, но не подходит под указанные в ней параметры. Это те, кто не имеют специальности, востребованной в регионе, в который они хотели бы переселиться, люди пожилого возраста, либо несовершеннолетние», — отметила Сундетбаева.

По ее словам, несмотря на то, что счет обратившихся по вопросам переселения идет на тысячи, всего из Эстонии в Россию по госпрограмме переехали 220 человек (включая членов семей её участников). За семь месяцев этого года было выдано четыре свидетельства (на семь человек, включая членов семей). Из Эстонии соотечественники переехали в 32 российских региона, но наиболее популярными являются ближайшие к Эстонии Ленинградская, Калининградская, Псковская, а также Новгородская и Воронежская области.

С 1 июля 2020 года, вступили в силу изменения в Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

В частности, до 5 лет увеличен срок действия статуса участника государственной программы, который подтверждается соответствующим свидетельством (было 3 года). Такой же срок установлен и для членов семьи участника, а также уточнено, кто именно к ним относится: супруга (супруг); дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством); дети супруги (супруга) участника госпрограммы; родители участника госпрограммы и его супруги (супруга), в том числе приемные, супруга (супруг) отца (матери) участника госпрограммы и отца (матери) его супруги (супруга), родные сестры и братья участника госпрограммы и его супруги (супруга);

Изменился и размер подъемного пособия, предоставляемого участнику госпрограммы и членам его семьи после переезда в РФ для обустройства, который теперь определяется с учетом величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем проживанию регионе России.

После приобретения российского гражданства теперь предусматривается выделение жилищной субсидии. Ее размер определяется с учетом показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, в зависимости от региона, и установленного размера социальных выплат для приобретения или строительства жилья.

По-прежнему участникам госпрограммы и членам их семей компенсируют расходы, связанные с оформлением визы, проездом и провозом личного имущества. Также компенсируются расходы на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории РФ (разрешение на временное проживание, вид на жительство и т. д.).

«Участники госпрограммы имеют право на получение пособия на обустройство, ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством РФ деятельности в период до приобретения гражданства РФ, но не более 6 месяцев, получение бесплатной медицинской помощи, бесплатного образования детям и другие льготы. Участие в госпрограмме дает соотечественнику и членам его семьи право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», — подчеркнула Даниэла Сундетбаева.

Она добавила, что количество субъектов Российской Федерации, участвующих в госпрограмме по переселению, с момента ее реализации постоянно растет (в настоящее время их число достигло 77). Но включение в неё Санкт-Петербурга не планируется. «С учетом того, что Россия является мощным современным государством с огромным потенциалом развития во всех областях, полагали бы переезд на проживание в нашу страну очень хорошим выбором для тех соотечественников, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, реализуя свои возможности в родной культурной среде», — заключила сотрудница посольства России в Эстонии.

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