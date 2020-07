архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.07.20 05:00 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"MACRO ADVISER: August in Russia: what could possibly go wrong?" Германия - 27 июля 2020 г. Август в России: что может пойти не так? By Chris Weafer of Macro-Advisory July 27, 2020 Лесной пожар возле Нововоронежской АЭС в августе 2010 года. Природа также [часто] была очень сурова к России в августе. В год, когда Россия, вместе с остальным миром столкнулась с наихудшей за последние десятилетия глобальной пандемией, кажется излишним предупреждать о возможности неприятных сюрпризов в августе. Большинство в России надеется на спокойный месяц отпуска, чтобы восстановиться после уже прошедших беспокойных семи месяцев 2020 года, но история не на их стороне. Август - месяц, когда [в России] происходит больше запоминающихся событий, чем в любой другой месяц года; будь то аварии, природные катастрофы или политические события. Август очень редко проходит без какого-нибудь остающегося в истории события. В августе прошлого года, на фоне рекордных температур в Сибири и Арктике там произошли опустошительные пожары, и в то же время самая низкая, за 100 лет наблюдений, средняя температура этого месяца была зафиксирована в Москве. Эти события добавили импульс дебатам об окружающей среде и твердо включили их в политическую повестку дня. В Москве также еженедельно проходили протесты с большим количеством участников, которые, по крайней мере частично, привели к тому, что президент Владимир Путин в ближайшие годы намерен улучшить социальную сферу и повысить уровень доходов. Двум военнослужащим в Крыму был вручен счет на 46 млн руб. (641 000 долл. США) за «непреднамеренную» пуск двух ракет. И никаких упоминаний о том, где они упали! А что же в этом году? Мы уже получили традиционные сезонные предупреждения от отставных военных и восточноевропейских националистов о том, что Россия готовится к вторжению в Восточную Украину или одного из ее западных соседей. Фраза - «в этом году все по-другому» является столь же традиционным припевом аргументации. Звучит также обычный тезис о возрождении Холодной войны, хотя в этом году он больше ограничен США и Великобританией. Каковы же наиболее серьезные угрозы и опасности в приближающемся августе 2020 года? Некоторые из них уже совершенно явные - наиболее опасными являются продолжающаяся пандемия вируса и её воздействие на экономику. Россия сообщила о высоком уровне заражения, но низкой смертности, что породило новый жанр российских теорий заговора. Экономика прошла низшую точку спада, и правительство сейчас находится в редкой позиции - оно располагает достаточными финансовыми ресурсами для финансирования корректирующих действий. Это случай - «пока все (относительно) хорошо», но следите за новостями. Угроза санкций США всегда была “не за горами”, и недавняя попытка возобновить «санкции из ада» на фоне обвинений [в выплате денег талибам за убийство американцев] в Афганистане свидетельствует о стремлении многих в Конгрессе “нажать на курок”. Дополнительные санкции против NordStream 2 и Turkstream 2 кажутся неизбежными (они добавят стоимость и задержки к проектам, но не остановят), в то время как уровень угрозы введения более серьезных, более широких санкций будет оставаться повышенным, по крайней мере, до ноябрьских выборов и, вероятно, намного дольше. Продолжающиеся акции протеста на Дальнем Востоке, вызванные арестом и увольнением губернатора Хабаровского края, на данном этапе захватывают больше заголовков в международных СМИ, чем это оправдано. Тем не менее, Кремль наверняка не станет игнорировать эти события, поскольку протесты в регионах всегда вызывают большую обеспокоенность, чем в столице. Погода менее непредсказуема, чем раньше, в том смысле, что в течение последних нескольких лет исторические закономерности нарушались, а ожидания не сбывались. Сейчас же дело обстоит так: «что будет другим в этом году и какой ущерб это нанесет?» Наводнения, пожары и смог чуть ли не планируются в современной России в августе. В этом году большая проблема может быть не в России, а в том, что Москва считает ближним зарубежьем. Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа, и в их преддверии уже отмечен более высокий уровень протестов, чем это наблюдалось ранее. Это событие, на которое нужно обратить пристальное внимание. На южной границе основной проблемой является неуклонное увеличение числа фатальных столкновений между армянскими и азербайджанскими силами по обе стороны границы с Нагорным Карабахом. Это нерешенная проблема для Баку, и вопрос только в том, когда она перерастет в очередной полномасштабный конфликт. Итак, что находится в списке памятных августовских событий, которые оправдывают такое беспокойство? Пакт Молотова-Риббентропа был подписан в августе 1939 года, а возведение Берлинской стены началось в августе 1961 года. Советские войска вошли в Прагу в августе 1968 года, а в августе 1991 года была предпринята попытка государственного переворота против Михаила Горбачева со стороны тех, кто пытался предотвратить развал Советского Союза. В августе 1999 года Борис Ельцин назначил премьер-министром тогда еще неизвестного Владимира Путина. Российско-грузинская война послужила контекстом для августа 2008 года. К концу июля экономика восстанавливается после краха в апреле-мае, а финансы страны находятся в хорошем состоянии. Но в августе, такая спокойная ситуация в экономике имела место далеко не всегда. Два, возможно, крупнейших макро-события в истории государства начались именно в августе - в августе 1998 года и в августе 2014 года. Первым был дефолт по внутреннему долгу, обвал рубля и большей части банковской системы. В 2014 году отраслевые санкции были встречены ответным ударом,- был запрещен импорт продуктов питания из большинства западных стран. В августе 2014 года также начался обвал цен на нефть, который непосредственно подтолкнул экономику к рецессии и, в сочетании с санкциями, привел к 25-процентной инфляции продовольствия и некоторому дефициту следующей зимой. Из более позитивного - в августе 2012-го Россия завершила длившиеся 19 лет переговоры и наконец вступила в ВТО. Природа также была очень сурова к России в августе. В августе 2002 года широко распространенные пожары бушевали на торфяниках вокруг Москвы и накрывали город ядовитым дымом. Август 2013 года принес чрезвычайно разрушительные наводнения на большую часть российского Дальнего Востока, что привело к дорогостоящим экономическим сбоям и гибели людей. Наихудшее разрушение, связанное с погодой, произошло в августе 2010 года, когда большие участки страны пострадали от высоких температур и лесных пожаров. Это сочетание способствовало засухе на большей части сельскохозяйственного пояса и привело к значительному сокращению урожая в этом году. Фактически, именно эта комбинация убедила Путина в том, что страна полагается на импортные продукты питания (55% потребления в этом году) и лекарства - это не только плохая экономика, но и проблема национальной безопасности. Начало тому, что мы теперь называем «политикой локализации», было положено в августе 2010 года. Август может стать месяцем катастроф, например, в августе 2000 года, произошло несколько серьезных проишествий, в том числе гибель подводной лодки "Курск" и пожар с человеческими жертвами в московской Останкинской телебашне. В августе 2006 года 170 человек погибли в авиакатастрофе во время полета из черноморского курорта Анапа в Санкт-Петербург. В августе 2005 года был зарегистрирован первый случай птичьего гриппа, и, к счастью, он не развивался так, как этого опасались, он вызвал чувство повышенной обеспокоенности в течение месяца. В августе 2009 года на одной из крупнейших гидроэлектростанций страны произошел катастрофическая авария, в результате которой погибли 75 человек. Даже в относительно тихих августах, которых за последние 25 лет было очень мало, всегда есть что-то примечательное или просто странное. В августе 2001 года тогдашний северокорейский лидер Ким Чен Ир посетил Москву. Но из-за страха перед полетом он ехал на своем частном поезде по всей России и наносил ущерб пассажирским перевозкам. Недовольство людей вызвало такое недовольство, что, когда поезд прибыл на московский вокзал, на его боку были видны многочисленные пулевые отверстия. В августе 2007 года группа политиков-националистов оплатила миниподлодку, чтобы она доставила их на дно Северного Ледовитого океана, где они установили российский флаг в поддержку претензии страны на суверенитет над хребтом Ломоносова. Возвращаясь к этому году, помимо кризиса COVID-19 и падения цен на нефть, 2020 год уже примечательный из-за, например, рекордно высокой средней температуры в Москве в январе, конституционного референдума и катастрофического разлива токсичных веществ в Норильске , Возможно, страна сейчас находится в перерыве от таких разрушительных событий и может насладиться мирным августом для перемен? Возобновление полетов в Турцию и Лондон, где первая является любимым местом отдыха россиян, а второй - Лондонградом, с 1 августа является хорошим предзнаменованием. К сожалению, история твердо стоит на стороне пессимистов. статью прочитали: 2 человек Комментарии