Терратиум единомышленников или Душераздирающая история о том как американский русофоб у российского русофоба русофобские материалы сплагиатил

Российские журналисты считают, что The New York Times повторила их материалы в расследованиях, за которые получила «Пулитцера». Газета все отрицает

7 мая 2020 Источник: Meduza

Scott Eells / Bloomberg / Getty Images

В ночь с 4 на 5 мая 2020 года оргкомитет Пулитцеровской премии объявил очередных лауреатов самой престижной награды в журналистике. Сотрудники газеты The New York Times получили премию сразу в трех номинациях — за расследовательскую и международную журналистику, а также за лучший комментарий. Описание победителя в номинации «Международная журналистика» звучит так: «За ряд захватывающих историй, рассказанных ценой большого риска, которые разоблачают хищническую природу режима Владимира Путина». В этом цикле восемь материалов: шесть газетных статей и два документальных фильма. Ни один из этих материалов не касается России напрямую: речь в них идет о войнах в Ливии и Сирии, выборах в Мадагаскаре и Центрально-Африканской республике, а также об убийствах в Болгарии и на Украине.

Посольство России в США немедленно отреагировало на публикации лауреатов. «Рассматриваем данную серию статей „Нью-Йорк Таймс“ о России как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов», — говорится в посте в соцсетях российского диппредставительсьтва.

Но возмутились не только российские дипломаты. Роман Баданин, главный редактор расследовательского сайта «Проект», написал у себя в фейсбуке: «Я не жадный и не испытываю лишних иллюзий по поводу значимости российской журналистики в мире, но все же отмечу, что два расследования The New York Times, за которые эта уважаемая газета получила сегодня Пулитцеровскую премию, повторяют в большинстве фактов три статьи „Проекта“, вышедшие за несколько месяцев до того. Отмечу также, что лауреаты не поставили ни единой ссылки на английские версии наших статей даже, например, тогда, когда спустя 8 месяцев после „Проекта“ рассказывали о деятельности эмиссаров Евгения Пригожина на Мадагаскаре».

Речь идет о цикле статей «Проекта», посвященных деятельности Евгения Пригожина в Африке и вышедших 13 марта 2019 года. Одна из статей New York Times, за которую газета получила Пулитцеровскую премию, вышла восемь месяцев спустя, в ноябре 2019 года — и ее содержание во многом повторяет статьи «Проекта». Обе статьи описывают одни и те же события — выборы президента Мадагаскара в 2018 году и роль россиян в них. В обеих статьях совпадают описания многих обстоятельств и персонажей — например, российских политтехнологов, поддерживавших на президентских выборах то одного кандидата, то другого, и даже клички, которую они дали тогда еще действующему президенту, проигравшему выборы с огромным отрывом от победителя.

«Их заметка про Мадагаскар от ноября 2019 года повторяет все основные, да и второстепенные выводы наших заметок про Мадагаскар и Африку в целом от марта и апреля прошлого года», — сказал Роман Баданин в разговоре с «Медузой». Однако он не обвиняет репортеров New York Times в плагиате: «Уверен, что они сами все сделали — добыли источники, съездили на место и так далее. Но для меня главный вопрос в другом — они нигде не упомянули, что эта тема уже рассказана нами. Либо потому что не заметили (тогда это проблема профессиональная), либо потому что не хотели обесценивать свою работу ссылками на какое-то там маленькое СМИ в России (тогда это проблема этическая)».

«О действиях россиян на Мадагаскаре мы начали писать в январе 2019 года, когда расположенный в Лондоне центр „Досье“ (на него есть ссылка в нашей статье), передал [автору статьи] Майклу Швирцу документы. — ответил „Медузе“ представитель New York Times. — Материалы из расследования „Проекта“ Майкл в своей работе не использовал».

Затем, 6 мая, сам автор статьи в New York Times Майкл Швирц обратился к Роману Баданину и другим российским журналистам, пожаловавшимся на отсутствие ссылок на их работу в статьях-лауреатах New York Times (об этом писал у себя в твиттере издатель проекта The Insider Роман Доброхотов). «Я ни разу не использовал информацию, опубликованную Bellingcat, Insider или Проект, без упоминания или ссылок на них», — написал Швирц. «Заступлюсь за коллег из „Проекта“. Совершенно неважно, раньше вы начали это копать или позже. Важно что они опубликовали первые. После этого уже нельзя не замечать их данные, если они совпадают с вашими — даже если вы свои получили независимо», — ответил Швирцу Роман Доброхотов.

В 2017 году New York Times также получила Пулитцеровскую премию за цикл материалов о России, вышедших в 2016 году. Одна из этих статей, написанная московским корреспондентом газеты Эндрю Крамером, озаглавлена «Как Россия вербует элитных хакеров на свою кибервойну» — и тоже во многом повторяет содержание двух статей специального корреспондента «Медузы» Даниила Туровского (на одну из них есть ссылка в тексте New York Times). Тогда New York Times ответили «Медузе» схожим образом — это результат собственной репортерской работы, а ссылки на другие издания есть там, где они оправданы.