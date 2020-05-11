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опубликовано редакцией на Переводике 11.05.20 00:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Турция передала часть российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Соединенным Штатам

BY STEVE COWAN  MAY 10, 2020 

S-400

Как известно, в 2019 году Российская Федерация продала Турции пару подразделений нового комплекса S-400 Triumph. Эти действия очень взволновали Соединенные Штаты Америки.

В результате Дональд Трамп решил посетить Анкару, и в ходе переговоров он хотел убедить своего турецкого коллегу отказаться от сделки.

Но, как вы знаете, президент Соединенных Штатов так и не смог убедить Эрдогана. После этого Соединенные Штаты прекратили экспорт своего самолета F-35 в Турцию. Это был сильный шаг, потому что эти  истребители  предназначались для турецкого  авианосца, который планируется  сделать  флагманом турецкого флота.

Хотя Анкара официально не отказалась от российских  систем  ПВО, есть свидетельства того, что Турция передала часть этого оборудования Соединенным Штатам. Я не думаю, что такие действия можно назвать дружескими или честными. Ведь в настоящий момент эксперты США могут детально изучить  российский зенитно-ракетный  комплекс, что  позволит противостоять  ему.

Однако, в то время как Турция и США заключили соглашение, российские инженеры разработали последнюю модификацию S-500 SAM. Теперь, даже если американские эксперты исследуют заполнение S-400, данные больше не будут актуальны. В любом случае, президент Турции проявил себя как ненадежный партнер.

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