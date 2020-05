архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.05.20 02:57 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Coronavirus: One leader looks hell-bent on turning COVID-19 into a catastrophe for his country" Великобритания - 10 мая 2020 г. Лидер Белоруссии, с упорством достойным лучшего применения, добивается превращения COVID-19 в катастрофу для своей страны Президент страны сказал, что у него нет другого выбора, кроме как провести парад, смотреть который придут смотреть толпы ветеранов и детей Diana Magnay Moscow correspondent Sunday 10 May 2020 Белоруссия отвергла карантин и провела массовое празднование Дня Победы В то время когда Белоруссия и так уже переживает кризис общественного здравоохранения, ее президент, похоже, одержим идеей превращения COVID-19 в катастрофу для страны. Вопреки совету Всемирной организации здравоохранения, несмотря на пандемию коронавируса, Белоруссия в субботу провела военный парад в ознаменование победы союзников над нацистской Германией в 1945 году, . Тысячи солдат прошли мимо трибун, заполненных зрителями. Дети и ветераны войны сидели бок о бок под минским солнцем, очень мало заботясь о социальной дистанции и лишь на немногих были надеты маски. Парад в честь победы во Второй мировой войне в Белоруссии прошел под звуки военных оркестров Президент Александр Лукашенко, одетый в военную форму и пожимавший руки всем, кого он встречал, сказал, что у него не было другого выбора, кроме как провести парад. «Будут люди, которые осудят нас», - сказал он. «Не спешите делать выводы, не говоря уже о том, чтобы осуждать нас, белорусов, наследников Победы. Мы просто не могли поступить иначе». Большинство других стран поступили по-другому. У большого соседа Белоруссии на востоке, России, была проведена приглушенная версия празднования 75-й годовщины Победы, празднования которое президент Владимир Путин надеялся сделать ключевым событием своего 20-летия у власти. Он возложил венок к Могиле Неизвестного солдата и пообещал народу, что парад будет проходить позднее, хотя и не сказал, когда это может произойти. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него не было другого выбора, кроме как провести парад «Нас объединяет общая память и общие надежды, наши общие чаяния, наша ответственность за настоящее и будущее», - сказал он. «Мы твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе». В субботу, количество инфицированных COVID-19 в России приблизилось к отметке 200 000 человек - особенно мрачный показатель в дни празднования напоминающего об огромном числе советских людей погибших во Второй мировой войне. Но даже и эта цифра может быть занижена. Авиапарад над Минском был частью празднования В необычайно откровенном для российского политика признании, Сергей Собянин, мэр Москвы и глава государственной Оперативной группы по COVID-19, заявил ранее на этой неделе, что, по его мнению, число инфицированных в одной только Москве приближаются к 300 000. Белоруссия имеет гораздо меньшее количество случаев - чуть более 21 000 человек - но оно выше, чем у ее восточноевропейских соседей, и инфекция быстро распространяется. Президент Лукашенко сделал несоблюдение Конвенции по COVID-19 своим принципом, отказавшись поставить страну под контроль ВОЗ и активно поощряя общественность участвовать в массовых мероприятиях. Спортивные мероприятия продолжаются, и президент, по-видимому, гордится тем, что отвергает угрозу, которую представляет COVID-19, называя реакцию других стран "психозом" и предлагая водку или баню как эффективные контрмеры. Картина, складывающаяся из сообщений из больниц страны, показывает что система здравоохранения находится в огромным напряжении. Медицинским учреждениям в Белоруссии, для получения средств индивидуальной защиты, приходится полагаться на благотворительность Волонтеры из организации под названием ByCovid19 поставляют медицинским работникам по всей стране и СИЗы, которые им не может предоставить правительство. За период чуть более месяца, они получили более 2000 запросов из почти всех медицинских учреждений страны. Волонтеры говорят, что моральное состояние медиков крайне тяжелое. «Нельзя сказать, что государственные органы ничего не делают. Они делают», - сказал Андрей Ткачев, который координирует действия ByCovid19. «К сожалению, государство погрязло в бюрократии и очень медленно действует. Зарплаты обычных врачей очень малы, их нельзя сравнивать с зарплатами врачей в цивилизованных странах. К сожалению, настроение у них подавленное, и многие из них думают об уходе. Так как они подвергают свою жизнь риску, не имея защитных средств и получая за это копейки, многие врачи отказываются работать». Священник читает молитву у свежей могилы, где недавно была похоронена жертва белорусского COVID-19. Рис: Ирина Алеховская / Белсат Официальный показатель смертности от COVID-19 в Белоруссии низок и составляет 126 человек. В России соотношение смертности к числу случаев заражения также необычно низкое - 1827 случаев смерти на 198 676 случаев заражения - поэтому возникает вопрос, соответствуют ли эти цифры действительности. В этих двух бывших советских бюрократиях имеется тенденция скрывать неудобную правду. Подход президента Путина, тем не менее, более осторожный: режим блокировки в Москве будет продолжаться, по крайней мере, до конца мая, и при сохранении строгого контроля над другими российскими регионами тоже. Президент Лукашенко, напротив, более легкомысленно подходит к угрозе, которую COVID-19 представляет для его народа. Он пытается удержать экономику на плаву, отказываясь применять какой-либо режим самоизоляции в преддверии президентских выборов 9 августа. Несмотря на то, что он находится у власти с 1994 года, и вряд ли можно ожидать, что он не будет президентом после августа, проведение этого военного парада является открытым приглашением для распространения вируса. Это может вернуться к нему бумерангом. статью прочитали: 34 человек Комментарии