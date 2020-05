архив



дата публикации 13.05.20

"Pro-Turkish militants attacked a Russian military patrol in Syria (video)" Болгария - 12 мая 2020 г. Протурецкие боевики напали на российский военный патруль в Сирии (видео) By Editorial Team On May 12, 2020 ДАМАСК - Несколько минут назад стало известно о нападении протурецких боевиков на колонну российских военных. По имеющимся данным, на маршруте российского военного конвоя произошел мощный взрыв, взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, сообщает BulgarianMilitary.com со ссылкой на информационное агентство Aviapro .

На представленной видеозаписи вы можете видеть момент появления российского военного патруля на трассе М4, а также мощный взрыв, произошедший по маршруту следования конвоя. На данный момент нет никакой информации о том, пострадали ли российские военные, однако, учитывая тот факт, что взрыв был достаточно мощным, осколки вполне могли повредить российскую технику и даже привести к гибели военнослужащих. На данный момент российская сторона не комментирует нападение, в связи с чем нет официальной информации о материальном ущербе, пострадавших и возможных жертвах. Учитывая радикальные действия, предпринятые протурецкими боевиками, Россия может отказаться от выполнения соглашений, ранее заключенных с Турцией, тем более что это далеко не первое открытое игнорирование боевиками существующих соглашений. Следует уточнить, что двумя днями ранее террористы атаковали позиции САА и захватили сирийскую бронетехнику, в ответ на что сирийские войска атаковали позиции боевиков с использованием авиации и артиллерии. Общая обстановка В феврале Турция потеряла по меньшей мере 62 военнослужащих, погибших в Сирии, около 100 солдат были ранены, десятки турецких бронемашин были уничтожены и более десяти беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, были сбиты. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в причастности к гибели турецких солдат, Россия отвергает эти обвинения. В начале марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в зоне деэскалации Идлиба вступило в силу соглашение о прекращении огня. Президент Сирии Башар Асад позже заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут страну, Дамаск сможет применить силу. Поводом для российско-турецких переговоров стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось широкомасштабное наступление сирийской армии против позиций вооруженной оппозиции и террористов. Правительственные силы захватили почти половину зоны деэскалации Идлиба и оставили у себя в тылу ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турцию также поддерживают верные ей боевики.

