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дата публикации 13.05.20 02:16
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Протурецкие боевики напали на российский военный патруль в Сирии (видео)

By Editorial Team On May 12, 2020

ДАМАСК  - Несколько минут назад стало известно о нападении протурецких боевиков на колонну российских военных. По имеющимся данным, на маршруте российского военного конвоя произошел мощный взрыв,  взрывное устройство было приведено в действие дистанционно, сообщает BulgarianMilitary.com со ссылкой на информационное агентство Aviapro .


На представленной  видеозаписи  вы можете видеть момент появления российского военного патруля на трассе М4, а также  мощный взрыв, произошедший по маршруту следования  конвоя.

На данный момент нет никакой информации о том, пострадали ли российские военные, однако, учитывая тот факт, что взрыв был достаточно мощным, осколки вполне могли повредить российскую технику и даже привести к гибели военнослужащих.

На данный момент российская сторона не комментирует нападение, в связи с чем нет официальной информации о материальном ущербе, пострадавших и возможных жертвах.

Учитывая радикальные действия,  предпринятые протурецкими боевиками, Россия может отказаться от выполнения соглашений, ранее заключенных с Турцией, тем более что это далеко не первое открытое игнорирование боевиками существующих соглашений.

Следует уточнить, что двумя днями ранее террористы атаковали позиции САА и захватили сирийскую бронетехнику, в ответ на что сирийские войска атаковали позиции боевиков с использованием авиации и артиллерии.

Общая обстановка

В феврале Турция потеряла по меньшей мере 62 военнослужащих, погибших в Сирии, около 100 солдат были ранены, десятки турецких бронемашин были уничтожены и более десяти беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники, были сбиты. Вашингтон неоднократно обвинял Москву в причастности к гибели турецких солдат, Россия отвергает эти обвинения.

В начале марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в зоне деэскалации Идлиба вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Президент Сирии Башар Асад позже заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут страну, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось широкомасштабное наступление сирийской армии против позиций вооруженной оппозиции и террористов.

Правительственные силы захватили почти половину зоны деэскалации Идлиба и оставили у  себя  в тылу  ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко увеличила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турцию также поддерживают верные ей боевики.


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теги: Сирия  
   
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