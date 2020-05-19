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опубликовано редакцией на Переводике 19.05.20 00:06
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

«Делай деньги! Делай деньги! Остальное всё дребе-де-де-день!»

Здесь Вы услышите прочитаете трагическую и поучительную историю про  мальчика Бобби русского рэпера Plinofficial,  который с  детства любил,  да,  ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ деньги 

Краткое содержание  статьи


By Andrei Soshnikov  BBC Russian, Moscow    17 May 2020

На этой неделе суд в Пенсильвании рассмотрел дело 29-летнего российского рэпера, известного как Plinofficial, обвиняемого в киберпреступлениях. Когда-то он мечтал стать величайшим исполнителем  рэпа на планете. Где что-то пошло не так?

«Женат на деньгах, как змей», - так, в 2015 году,  сформулировал свое кредо Максим Бойко, рэпер из Сибири. Его трек The Money is Flying вышел в сборнике под названием Killa Verse.

Plinofficial Instagram

PLINOFFICIAL INSTAGRAM

Plinofficial никогда не был широко известен. В  списке лучших  российских рэперов, поклонники MTV Russia поставили  его  на  74-е  место, и  он  редко выступал на публике.

Но рыжий с севера России хотел выделиться среди своих собратьев-рэперов. Хотя он не мог выйти  из более отличающегося мира, Бойко отождествлял  себя с культурой черного американского хип-хопа  и пытался подражать ей в своем  образе жизни, написав в социальных сетях, что он жил и исполнял рэп, как  настоящий  афроамериканец.

Бойко узнал о жизни американских рэперов во время поездки в США. Он позаимствовал  их привычку фотографировать себя  держащим  пачку денег возле уха - знаменитый мем «денежный телефон», напоминающий   о  «кирпиче»-мобильном телефоне 1980-х годов.

Бойко опубликовал в Instagram фотографию толстенных  «кирпичей»  наличных,  туго стянутых  резинками. Плотные “прессы”  красных купюр  с  портретом председателя Мао, были  сложены в  виде пирамиды. Доллары с президентами США выглядели хорошо на фоне роскошных сумочек. Красные и коричневые банкноты  использовались только для «телефонных звонков» внутри России.

https://www.instagram.com/p/_ZTB9RvuzP/?utm_source=ig_embed

Instagram

Photo by Plinofficial on December 17, 2015. Image may contain: 1 person, hat, eyeglasses and closeup

164 likes

  • plinofficial's profile picture

  • plinofficial

  • Алё!

  • 230w

    • serzeo_amarello

    • угораю с вас, понторезы нелепые ) ты гляди как бы теперь в американской тюрьме мыло не уронить. хах

    • 6d1 likeReply

    • ell0bo's profile picture

    • ell0bo

    • а вышло не алё, сидеть тебе теперь в тюряге и уж там то твою белую задницу реально чёрной сделают))

Бойко водил белый «Мерседес», носил дорогие наручные часы Hublot и пил шампанское  Moët. В его текстах были  такие слова: «Я играл  в сумасшедшие игры с наличными / у тебя бы сорвало  крышу от такой  кучи  денег», и «Мы, молодые, делаем  бешеные деньги / мы заставляем наши сумки «Луи» взрываться». «Ясно - я болен и зависим от денег / с 16 лет я независим от своих папы и мамы».

«Я живу в России,  прекрасно провожу время, я уверен, спокоен, хорошо сплю и не волнуюсь», - сказал рэпер в интервью на канале The Most Russia Youtube в 2017 году. «Не имеет значения сколько вы зарабатываете; главное - хорошо выспаться ночью ".

Два с половиной года спустя, все еще спокойный и уверенный, Бойко и его беременная жена вылетели в США. Он рассчитывал стать отцом и выпустить там альбом. В феврале 2020 года у пары родилась девочка.

Несколько недель спустя, 28 марта, за несколько дней до выпуска своего альбома, Бойко был арестован  ФБР, которое изучало его работы и фотографии в  Instagram.

У истоков русского Trap’а

Бойко родился в городке буровиков и нефтяников Муравленко в Ямало-Ненецком округе, на самом севере Сибири, недалеко от полярного круга. Не всегда он мог позволить себе экстравагантный образ жизни.

В интервью русскому музыкальному сайту Бойко рассказал о своих родителях как о простых людях из  рабочего класса. Как стало известно Би-би-си, отец Бойко прошел путь от электрика до начальника производства в филиале «Газпрома» на севере России.

Перед тем как закончить школу, Бойко создал независимый хип-хоп номер  и со своими друзьями по брейк-дансу начал выступать на фестивалях в Муравленко и соседнем городе Ноябрьске. Билеты стоили около 30 рублей ($ 0,40), а иногда концерты отменялись из-за плохой погоды. Средняя зимняя температура в этой части России составляет -13F (-25C) ниже нуля.

«Бочонок с пивом замерзает, пока вы несете его ко входу в многоквартирный дом, где вы будете тусоваться  в коридоре с парнями», - сказал Бойко TheMostRussia.

В 17 лет Бойко переехал в Челябинск, гораздо больший город в Западной Сибири, чтобы изучать журналистику. На втором курсе университета он написал в ВКонтакте: «Учиться легко, а не учиться - много свободного времени, алкоголь и девочки».

Лето 2010 года Бойко провел  в Нью-Йорке,  приехав туда  по туристической визе. Потратив все свои деньги за неделю, он нашел работу швейцара, сначала за 12, а затем 17 долларов в час.

Вернувшись домой, он бросил университет и переехал в Санкт-Петербург, второй по величине город России, который он уже посещал несколько раз  до  этого и теперь начал называть своим домом.

Он присоединился к коллективу Swagga Music и местной “тусовке” поклонников   Trap. Trap - это жанр хип-хопа, который появился в США в 1990-х годах, но приобрел более новый звук - с глубоким эхом и многослойными синтезаторами - в первой половине 2010-х годов.

Swagga Music была одной из первых  групп, которая  исполняла Trap в России - задолго до того, как жанр  стал популярным. Бойко назвал Льва Твайса  (Левона Папяна), который основал группу, «движущей силой этого движения».

Но летом 2012 года Папян умер. Городская рэп-сцена была мертва уже через  несколько месяцев. Многие думают, что она  до сих пор не оправилась  от потери.

Той же  осенью Бойко отправился с другом  в Париж, и после этого его жизнь полностью изменилась.

Поставщик китайских розеток

«Два крепких  парня (21 и 22 года) ищут  работу в Европейском Союзе. В настоящее время мы находимся во Франции, но мы готовы поехать  в  любое место, если будет  разумное предложение. Никаких вредных привычек. Мы открыты для любой работы"   писал Бойко написал на сайтах по поиску  работы.

Несколько месяцев спустя Бойко появился в Гуанчжоу, центре легкой промышленности и финансовых услуг Китая. Именно отсюда  он начал публиковать  в Instagram  свои натюрморты с  китайской  валютой - юанем.

«Многие спрашивают меня, что я делаю в Китае и откуда все  эти  деньги», - написал Бойко в ВКонтакте. Он объяснил, что стал торговым представителем компании Bizazia, которая за 10% комиссионных  поставляла китайские товары в Россию. Бойко заверил своих читателей, что источником  этих  комиссионных  была  его постоянная и  легальная  “суета” ("hustle") - сленговое обозначение  источника получения прибыли (примечание переводчика, perevodika.ru - вообще-то  "hustle" - это  жульничество, махинации, спекуляции,  мошенничество, “разводилово”  и т.д.))))

Компания была основана российской парой - Игорем Толоконниковым и Кристиной Глуховской, которых Бойко встретил в Гуанчжоу. Рэпер попросил у них разрешения использовать правовой статус своей компании для переговоров. Они не возражали против этого, хотя официально у них не было официальных отношений с Бойко.

Guangzhou

ZHONG ZHI/GETTY IMAGES  Гуанчжоу - политический, экономический и транспортный центр Южного Китая

«Он работал со своими клиентами, но использовал нашу компанию», - объясняет Игорь. «Он был хорош в покупке и продаже», - говорит Кристина. «Например, кто-то в России хотел получить настенные розетки. Он находил китайский завод, производящий их, согласовывал цену и отправлял заказ».

Пара с трудом могла ответить  на вопрос, насколько прибыльным был  этот бизнес для Бойко.

«Ему не нужно было много работать [поставлять товары], это было довольно минимально», - вспоминает Игорь. «Но он отточил свою деловую хватку в Китае».

Тем не менее, именно в Китае Бойко начал выставлять напоказ свое богатство - после того, как он «колобродил  в Париже, безобразничал в Нью-Йорке, валял дурака  в России, лодырничал в Сибири» (это строки из его трека From The Very Bottom).

https://www.instagram.com/p/6zHQ18Pu3g/?utm_source=ig_embed

Instagram

Photo by Plinofficial on August 25, 2015.

127 likes

Тогда он смог позволить себе сделать красивый жест, который Бойко назвал своим «первым мужским поступком». Он попросил своего отца, находящегося в Санкт-Петербурге, встретиться с  его знакомым и получить от него посылку. В пакете было 1,5 миллиона рублей (£ 30 000, $ 48 400 на тот момент). Его родители были поражены.

«У меня были какие-то рабочие доходы, ничего криминального», - сказал Бойко TheMostRussia. «Я сказал родителям, что они могут оставить деньги себе и погасить свои долги».

Два года спустя Бойко вернулся в Санкт-Петербург и перестал пытаться найти клиентов для китайских товаров. Но “суета”  продолжалась.

Биткоины и сольный альбом

25 июля 2017 года Plinofficial объявил  о выпуске своего дебютного альбома Goldy. До этого Бойко записывал коллекции только совместно с другими артистами.

Рэпер снял музыкальное видео с ночными гонками по Санкт-Петербургу. В нем хакер угоняет BMW из подземной парковки, набрав пару команд в своем  ноутбуке.

По данным ФБР, вскоре после возвращения в Петербург Бойко занялся компьютерным и банковским мошенничеством. Они считают, что рэпер, который постоянно жаловался в социальных сетях на то, что  все время  забывает  выходить из своих учетных записей на компьютерах других людей, превратился  в серьёзного  киберпреступника.

К  нему  привела целая цепь событий. Июльским днем, когда Бойко анонсировал свой долгожданный сольный альбом, в Греции полиция арестовала гражданина России Александра Винника. Американские правоохранители считают его одним из основателей и администраторов криптовалютной биржи BTC-e. Винник был «мозгом» нелегальных операций банды, которая, как полагают, за несколько лет  отмыла около 4 млрд долларов (3 млрд фунтов).

В тот же день ФБР удалило серверы с информацией о клиентах BTC-e из центра обработки данных в Нью-Джерси. Биржа ушла офлайн,  но  вскоре возобновила  операции  под новым именем - Wex.

Экстрадиции Винника,  помимо США, также требовали  Россия и Франция. Греки передали его французским властям. Винник утверждал, что он был только консультантом BTC-e, не более того.

В списке BTC-e,  ФБР обнаружило электронную почту Бойко связанную с учетной записью клиента  «gangass». В отчете о причинах его ареста говорится, что «gangass» инвестировал 388 000 долларов и снял 136 биткоинов. Его можно назвать крупным клиентом.

Наиболее показательные доказательства против Бойко были найдены ФБР в его электронной почте и по телефону: доступ к его учетным записям Gmail и iCloud был санкционирован американским судом.

Рай для кибергангстеров

Специальный агент ФБР Саманта Шелник руководила расследованием дела Бойко. Окружной суд Западной Пенсильвании опубликовал ее показания вместе с приказом о его аресте.

Изучая посты Бойко  на его аккаунтах, Шелник  пришла к убеждению, что, хотя он часто экспериментировал со съемками, позируя  с большими суммами денег, он, конечно  же, не раскрывал слишком  много  в Instagram. На неопубликованной фотографии,   Бойко в леопардовой куртке сидит в  BMW,  положив на руль  стопку  пачек долларов,  едва   удерживающуюся от  обрушения.

FBI Affidavit

FBI AFFIDAVIT При принятии решения об аресте Бойко  суд  тщательно изучил все доказательства.

Возможно, деньги не принадлежали Бойко: ФБР считает, что русский был посредником в цепочках, используемых для легализации денег, украденных у банков по всему миру. Не раскрывая, как они получили к  доступ  к  его  переписке, они представили в качестве доказательства  корреспонденцию Бойко в службе зашифрованных сообщений Jabber Обвинение обнаружило в его  электронном письме  его фотографии  с одним из лидеров международной преступной группы QQAAZZ. ФБР называют его «Conspirator A».

Получив доступ к  iCloud группы QQAAZZ, они обнаружили фрагмент сообщения «Conspirator A», в котором он упоминает Бойко, его номер телефона и адрес.

Computer screen showing qqaazz text

Группа QQAAZZ рекламировала  свои  кассовые услуги только на эксклюзивных форумах для элитных хакеров

По оценкам ФБР, комиссия QQAAZZ за обслуживание украденных денег достигла 50%, хотя эксперты по кибербезопасности в Positive Technologies считают, что средняя ставка по рынку в 2017 году составила 20%.

Агентство сообщает, что один из клиентов QQAAZZ был недавно осужден в Питтсбургском суде. Хотя следователи не назвали его имени, описание соответствует болгарину Красимиру Николову, одному из лидеров международной хакерской группы GozNym, которая похитила около 100 миллионов долларов у 41 000 жертв, и была разоблачена в 2016 году,.

Члены группы предстали перед судом в Германии, Грузии, Молдове и Украине, и пятеро россиян объявлены в международный розыск.

ФБР утверждает, что  кроме  Conspirator A, у Бойко был еще один постоянный деловой партнер - 24-летний Алексей Трофимович из маленького латвийского города Краслава.

15 января латвийский суд принял решение об экстрадиции Трофимовича в США, где ему было предъявлено обвинение в участии в финансовом мошенничестве QQAAZZ.  Он предстал перед судом в Питтсбурге. По данным ФБР, хакеры пытались отправить тысячи долларов США на счет Трофимовича в период между 2017 и 2018 годами, хотя некоторые транзакции провести не удалось.

ФБР также говорит, что Бойко и Трофимович, возможно, знали друг друга как gangass  и Atrofi95 в учетных записях мессенджера. Atrofi95 высоко ценил услуги gangass и называл его волшебником, хотя неизвестно, встречались ли они когда-либо в реальности.

Назначенный адвокат Трофимовича не захотел отвечать на вопросы, заданные ему Би-би-си.

Суд в режиме видеоконференции

Адвокат Бойко - Аркадий Бух, который специализируется на экстрадиции в США хакеров. Он говорит, что его клиент-рэпер отрицает обвинения.

«Конечно, мой клиент говорит, что он невиновен. Вы когда-нибудь видели рэпера, который бы не швырял деньги  направо и налево? Это рэп-пиар».

Бух еще не получил все документы обвинения по этому делу - в настоящее время он пытается улучшить условия Бойко в тюрьме.

«Муниципальная тюрьма в Майами была ужасна. Наполнена гангстерами, это ужасно. Нам удалось перевести его в Пенсильванию, где еда и условия намного лучше».

Рассмотрение дела, из-за эпидемии коронавируса,   проводилось в режиме видеоконференций. Заседание по установлению фактов состоялось 11 мая, дата  следующего слушания  ещё  не назначена.

U.S. Courthouse and Post Office, Pittsburgh, Pennsylvania

BUYENLARGE/GETTY IMAGES   Процесс Бойко состоится в Питтсбурге

Брат Бойко Даниил сказал Би-би-си, что рэпер не делал того, в чем его обвиняют, но отказался отвечать на любые другие вопросы. Жена Бойко не была доступна для комментариев, и Би-би-си не смогла определить ее местонахождение.

Тем временем его треки стали появляться в социальных сетях с хэштегом #freeplinofficial.

Павел, участник флешмоба, говорит: «Его музыка помогает мне понять в трудные времена, когда все плохо, что ты не должен сдаваться, что ты должен попытаться найти выход из ситуации».

Его друг Игорь Толоконников говорит: «Я никогда не видел, чтобы Максим унывал. У него было что-то внутри, что мешало ему терять надежду».

Хотя существуют  определенные  основания для ареста, обвинение должно найти доказательства того, что «gangass»  - это на самом деле Бойко, говорит его адвокат.

«В этих ситуациях нет ДНК для сравнения  и редки  какие-либо видеозаписи. Это не вооруженное ограбление банка», - говорит Бух.


Additional reporting by Andrey Zakharov, edited by Jessy Kaner and Kateryna Khinkulova

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