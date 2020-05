архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.05.20 00:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “BBC”,

"Plinofficial: Russian rapper who loved dollars arrested by FBI" Великобритания - 17 мая 2020 г. «Делай деньги! Делай деньги! Остальное всё дребе-де-де-день!» Здесь Вы услышите прочитаете трагическую и поучительную историю про мальчика Бобби русского рэпера Plinofficial, который с детства любил, да, ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ деньги Краткое содержание статьи

By Andrei Soshnikov BBC Russian, Moscow 17 May 2020 На этой неделе суд в Пенсильвании рассмотрел дело 29-летнего российского рэпера, известного как Plinofficial, обвиняемого в киберпреступлениях. Когда-то он мечтал стать величайшим исполнителем рэпа на планете. Где что-то пошло не так? «Женат на деньгах, как змей», - так, в 2015 году, сформулировал свое кредо Максим Бойко, рэпер из Сибири. Его трек The Money is Flying вышел в сборнике под названием Killa Verse. PLINOFFICIAL INSTAGRAM Plinofficial никогда не был широко известен. В списке лучших российских рэперов, поклонники MTV Russia поставили его на 74-е место, и он редко выступал на публике. Но рыжий с севера России хотел выделиться среди своих собратьев-рэперов. Хотя он не мог выйти из более отличающегося мира, Бойко отождествлял себя с культурой черного американского хип-хопа и пытался подражать ей в своем образе жизни, написав в социальных сетях, что он жил и исполнял рэп, как настоящий афроамериканец. Бойко узнал о жизни американских рэперов во время поездки в США. Он позаимствовал их привычку фотографировать себя держащим пачку денег возле уха - знаменитый мем «денежный телефон», напоминающий о «кирпиче»-мобильном телефоне 1980-х годов. Бойко опубликовал в Instagram фотографию толстенных «кирпичей» наличных, туго стянутых резинками. Плотные “прессы” красных купюр с портретом председателя Мао, были сложены в виде пирамиды. Доллары с президентами США выглядели хорошо на фоне роскошных сумочек. Красные и коричневые банкноты использовались только для «телефонных звонков» внутри России. https://www.instagram.com/p/_ZTB9RvuzP/?utm_source=ig_embed 164 likes

Несколько недель спустя, 28 марта, за несколько дней до выпуска своего альбома, Бойко был арестован ФБР, которое изучало его работы и фотографии в Instagram. У истоков русского Trap’а Бойко родился в городке буровиков и нефтяников Муравленко в Ямало-Ненецком округе, на самом севере Сибири, недалеко от полярного круга. Не всегда он мог позволить себе экстравагантный образ жизни. В интервью русскому музыкальному сайту Бойко рассказал о своих родителях как о простых людях из рабочего класса. Как стало известно Би-би-си, отец Бойко прошел путь от электрика до начальника производства в филиале «Газпрома» на севере России. Перед тем как закончить школу, Бойко создал независимый хип-хоп номер и со своими друзьями по брейк-дансу начал выступать на фестивалях в Муравленко и соседнем городе Ноябрьске. Билеты стоили около 30 рублей ($ 0,40), а иногда концерты отменялись из-за плохой погоды. Средняя зимняя температура в этой части России составляет -13F (-25C) ниже нуля. «Бочонок с пивом замерзает, пока вы несете его ко входу в многоквартирный дом, где вы будете тусоваться в коридоре с парнями», - сказал Бойко TheMostRussia. В 17 лет Бойко переехал в Челябинск, гораздо больший город в Западной Сибири, чтобы изучать журналистику. На втором курсе университета он написал в ВКонтакте: «Учиться легко, а не учиться - много свободного времени, алкоголь и девочки». Лето 2010 года Бойко провел в Нью-Йорке, приехав туда по туристической визе. Потратив все свои деньги за неделю, он нашел работу швейцара, сначала за 12, а затем 17 долларов в час. Вернувшись домой, он бросил университет и переехал в Санкт-Петербург, второй по величине город России, который он уже посещал несколько раз до этого и теперь начал называть своим домом. Он присоединился к коллективу Swagga Music и местной “тусовке” поклонников Trap. Trap - это жанр хип-хопа, который появился в США в 1990-х годах, но приобрел более новый звук - с глубоким эхом и многослойными синтезаторами - в первой половине 2010-х годов. Swagga Music была одной из первых групп, которая исполняла Trap в России - задолго до того, как жанр стал популярным. Бойко назвал Льва Твайса (Левона Папяна), который основал группу, «движущей силой этого движения». Но летом 2012 года Папян умер. Городская рэп-сцена была мертва уже через несколько месяцев. Многие думают, что она до сих пор не оправилась от потери. Той же осенью Бойко отправился с другом в Париж, и после этого его жизнь полностью изменилась. Поставщик китайских розеток «Два крепких парня (21 и 22 года) ищут работу в Европейском Союзе. В настоящее время мы находимся во Франции, но мы готовы поехать в любое место, если будет разумное предложение. Никаких вредных привычек. Мы открыты для любой работы" писал Бойко написал на сайтах по поиску работы. Несколько месяцев спустя Бойко появился в Гуанчжоу, центре легкой промышленности и финансовых услуг Китая. Именно отсюда он начал публиковать в Instagram свои натюрморты с китайской валютой - юанем. «Многие спрашивают меня, что я делаю в Китае и откуда все эти деньги», - написал Бойко в ВКонтакте. Он объяснил, что стал торговым представителем компании Bizazia, которая за 10% комиссионных поставляла китайские товары в Россию. Бойко заверил своих читателей, что источником этих комиссионных была его постоянная и легальная “суета” ("hustle") - сленговое обозначение источника получения прибыли (примечание переводчика, perevodika.ru - вообще-то "hustle" - это жульничество, махинации, спекуляции, мошенничество, “разводилово” и т.д.)))) Компания была основана российской парой - Игорем Толоконниковым и Кристиной Глуховской, которых Бойко встретил в Гуанчжоу. Рэпер попросил у них разрешения использовать правовой статус своей компании для переговоров. Они не возражали против этого, хотя официально у них не было официальных отношений с Бойко. ZHONG ZHI/GETTY IMAGES Гуанчжоу - политический, экономический и транспортный центр Южного Китая «Он работал со своими клиентами, но использовал нашу компанию», - объясняет Игорь. «Он был хорош в покупке и продаже», - говорит Кристина. «Например, кто-то в России хотел получить настенные розетки. Он находил китайский завод, производящий их, согласовывал цену и отправлял заказ». Пара с трудом могла ответить на вопрос, насколько прибыльным был этот бизнес для Бойко. «Ему не нужно было много работать [поставлять товары], это было довольно минимально», - вспоминает Игорь. «Но он отточил свою деловую хватку в Китае». AUGUST 25, 2015 Тогда он смог позволить себе сделать красивый жест, который Бойко назвал своим «первым мужским поступком». Он попросил своего отца, находящегося в Санкт-Петербурге, встретиться с его знакомым и получить от него посылку. В пакете было 1,5 миллиона рублей (£ 30 000, $ 48 400 на тот момент). Его родители были поражены. «У меня были какие-то рабочие доходы, ничего криминального», - сказал Бойко TheMostRussia. «Я сказал родителям, что они могут оставить деньги себе и погасить свои долги». Два года спустя Бойко вернулся в Санкт-Петербург и перестал пытаться найти клиентов для китайских товаров. Но “суета” продолжалась. Биткоины и сольный альбом 25 июля 2017 года Plinofficial объявил о выпуске своего дебютного альбома Goldy. До этого Бойко записывал коллекции только совместно с другими артистами. Рэпер снял музыкальное видео с ночными гонками по Санкт-Петербургу. В нем хакер угоняет BMW из подземной парковки, набрав пару команд в своем ноутбуке. По данным ФБР, вскоре после возвращения в Петербург Бойко занялся компьютерным и банковским мошенничеством. Они считают, что рэпер, который постоянно жаловался в социальных сетях на то, что все время забывает выходить из своих учетных записей на компьютерах других людей, превратился в серьёзного киберпреступника. К нему привела целая цепь событий. Июльским днем, когда Бойко анонсировал свой долгожданный сольный альбом, в Греции полиция арестовала гражданина России Александра Винника. Американские правоохранители считают его одним из основателей и администраторов криптовалютной биржи BTC-e. Винник был «мозгом» нелегальных операций банды, которая, как полагают, за несколько лет отмыла около 4 млрд долларов (3 млрд фунтов). В тот же день ФБР удалило серверы с информацией о клиентах BTC-e из центра обработки данных в Нью-Джерси. Биржа ушла офлайн, но вскоре возобновила операции под новым именем - Wex. Экстрадиции Винника, помимо США, также требовали Россия и Франция. Греки передали его французским властям. Винник утверждал, что он был только консультантом BTC-e, не более того. В списке BTC-e, ФБР обнаружило электронную почту Бойко связанную с учетной записью клиента «gangass». В отчете о причинах его ареста говорится, что «gangass» инвестировал 388 000 долларов и снял 136 биткоинов. Его можно назвать крупным клиентом. Наиболее показательные доказательства против Бойко были найдены ФБР в его электронной почте и по телефону: доступ к его учетным записям Gmail и iCloud был санкционирован американским судом. Рай для кибергангстеров Специальный агент ФБР Саманта Шелник руководила расследованием дела Бойко. Окружной суд Западной Пенсильвании опубликовал ее показания вместе с приказом о его аресте. Изучая посты Бойко на его аккаунтах, Шелник пришла к убеждению, что, хотя он часто экспериментировал со съемками, позируя с большими суммами денег, он, конечно же, не раскрывал слишком много в Instagram. На неопубликованной фотографии, Бойко в леопардовой куртке сидит в BMW, положив на руль стопку пачек долларов, едва удерживающуюся от обрушения. FBI AFFIDAVIT При принятии решения об аресте Бойко суд тщательно изучил все доказательства. Возможно, деньги не принадлежали Бойко: ФБР считает, что русский был посредником в цепочках, используемых для легализации денег, украденных у банков по всему миру. Не раскрывая, как они получили к доступ к его переписке, они представили в качестве доказательства корреспонденцию Бойко в службе зашифрованных сообщений Jabber Обвинение обнаружило в его электронном письме его фотографии с одним из лидеров международной преступной группы QQAAZZ. ФБР называют его «Conspirator A». Получив доступ к iCloud группы QQAAZZ, они обнаружили фрагмент сообщения «Conspirator A», в котором он упоминает Бойко, его номер телефона и адрес. Группа QQAAZZ рекламировала свои кассовые услуги только на эксклюзивных форумах для элитных хакеров По оценкам ФБР, комиссия QQAAZZ за обслуживание украденных денег достигла 50%, хотя эксперты по кибербезопасности в Positive Technologies считают, что средняя ставка по рынку в 2017 году составила 20%. Агентство сообщает, что один из клиентов QQAAZZ был недавно осужден в Питтсбургском суде. Хотя следователи не назвали его имени, описание соответствует болгарину Красимиру Николову, одному из лидеров международной хакерской группы GozNym, которая похитила около 100 миллионов долларов у 41 000 жертв, и была разоблачена в 2016 году,. Члены группы предстали перед судом в Германии, Грузии, Молдове и Украине, и пятеро россиян объявлены в международный розыск. ФБР утверждает, что кроме Conspirator A, у Бойко был еще один постоянный деловой партнер - 24-летний Алексей Трофимович из маленького латвийского города Краслава. 15 января латвийский суд принял решение об экстрадиции Трофимовича в США, где ему было предъявлено обвинение в участии в финансовом мошенничестве QQAAZZ. Он предстал перед судом в Питтсбурге. По данным ФБР, хакеры пытались отправить тысячи долларов США на счет Трофимовича в период между 2017 и 2018 годами, хотя некоторые транзакции провести не удалось. ФБР также говорит, что Бойко и Трофимович, возможно, знали друг друга как gangass и Atrofi95 в учетных записях мессенджера. Atrofi95 высоко ценил услуги gangass и называл его волшебником, хотя неизвестно, встречались ли они когда-либо в реальности. Назначенный адвокат Трофимовича не захотел отвечать на вопросы, заданные ему Би-би-си. Суд в режиме видеоконференции Адвокат Бойко - Аркадий Бух, который специализируется на экстрадиции в США хакеров. Он говорит, что его клиент-рэпер отрицает обвинения. «Конечно, мой клиент говорит, что он невиновен. Вы когда-нибудь видели рэпера, который бы не швырял деньги направо и налево? Это рэп-пиар». Бух еще не получил все документы обвинения по этому делу - в настоящее время он пытается улучшить условия Бойко в тюрьме. «Муниципальная тюрьма в Майами была ужасна. Наполнена гангстерами, это ужасно. Нам удалось перевести его в Пенсильванию, где еда и условия намного лучше». Рассмотрение дела, из-за эпидемии коронавируса, проводилось в режиме видеоконференций. Заседание по установлению фактов состоялось 11 мая, дата следующего слушания ещё не назначена. BUYENLARGE/GETTY IMAGES Процесс Бойко состоится в Питтсбурге Брат Бойко Даниил сказал Би-би-си, что рэпер не делал того, в чем его обвиняют, но отказался отвечать на любые другие вопросы. Жена Бойко не была доступна для комментариев, и Би-би-си не смогла определить ее местонахождение. Тем временем его треки стали появляться в социальных сетях с хэштегом #freeplinofficial. Павел, участник флешмоба, говорит: «Его музыка помогает мне понять в трудные времена, когда все плохо, что ты не должен сдаваться, что ты должен попытаться найти выход из ситуации». Его друг Игорь Толоконников говорит: «Я никогда не видел, чтобы Максим унывал. У него было что-то внутри, что мешало ему терять надежду». Хотя существуют определенные основания для ареста, обвинение должно найти доказательства того, что «gangass» - это на самом деле Бойко, говорит его адвокат. «В этих ситуациях нет ДНК для сравнения и редки какие-либо видеозаписи. Это не вооруженное ограбление банка», - говорит Бух.

Additional reporting by Andrey Zakharov, edited by Jessy Kaner and Kateryna Khinkulova