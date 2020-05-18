В Риге обсудили московские интриги: что ищет Россия в пороховом погребе Европы?

ЭКСКЛЮЗИВ! 15 мая, 2020

"Отпечаток ноги России на информационном поле Западных Балкан" — под таким зловещим названием состоялось на днях онлайновое совещание расположенного в Риге натовского центра стратегической коммуникации. Эксперт STRATCOM Санда Светока (Латвия) отметила, что сия североатлантическая структура занята анализом действий России в шести балканских государствах.

И снова Босния?

Профессор Университета Северной Каролины Димитар Бечев в своем докладе утверждает, что "Россия рассматривает Западные Балканы как возможность подорвать ЕС и НАТО, используя собственную слабость государств". Москва хочет заморозить статус–кво Боснии и Герцеговины, а также Косово, не допустив расширения евроатлантических структур на эти государства. "Кремль строит партнерства и альянсы с местными власть предержащими в Сербии и Республике Сербской БиГ". Россия, по утверждению болгаро–американского профессора, осуществляла кибератаки против Черногории в ходе присоединения последней к Североатлантическому альянсу в 2015–2017 гг.

Если Северную Македонию и Албанию в докладе оценивают как "по меньшей мере уязвимые", то Босния и Герцеговина — "наиболее уязвимая страна региона". Ибо, являясь федерацией хорватов, мусульман и сербов, демонстрирует "неспособность сформулировать свою внешнюю политику и безопасность". Со времен "фрагментации Югославии" это образование характеризуется "отсутствием механизмов".

Отметив начало нового этапа отношений России и Запада с "аннексии Крыма", господин Бечев отметил, что в западном понимании за последние 20 лет Западные Балканы должны стать пространством ЕС и НАТО. Россия же вмешивается в балканские дела исходя из того, что Запад делает это в зоне интересов России — на Украине, в Грузии и т. д. Ей способствуют местные игроки, заинтересованные в сильном патроне — как политические, как президент Сербии Александру Вучич, так и "некоторые националистические предприниматели". Впрочем, Белград теперь заигрывает и с Китаем…

"Россия не хочет посылать свои войска в регион", — оговорился профессор. Отличие от ситуации вокруг Косово в июне 1999 года, когда российский спецназ и десант действовали "на земле", заключается в том, что ныне она использует в балканской игре нефть и газ. Наряду с Газпромом, "Роснефтью" и "Лукойлом" очень сильно влияние РФ в информационном пространстве Балкан. По мнению господина Бечева, россияне стараются представить регион жертвой Запада.

"Спутник" мчится по орбите…

Аналитик Атлантического совета в Черногории Милан Йованович посвятил свое исследованию феномену "Спутник Сербия" — он проанализировал ни много ни мало 7193 статьи на этом ресурсе. "Западные Балканы представляются следующим местом конфронтации между НАТО и России", — сделал выводы эксперт. Государства, стоящие ближе к Западу — Черногория, Албания, Северная Македония, позиционируются как потерявшие суверенитет, в свою очередь, образцом выглядит Сербия. Насчет Североатлантического альянса, с одной стороны, отмечается агрессивность — а с другой возможность распада. Российское СМИ обращает внимание на ущемленное положение сербских общин в регионе. "Спутник" эксплуатирует нарративы", — обвинил М. Йованович московско–белградский ресурс в отрицании независимости Черногории.

Госпожа Светока обратила внимание, что "спутниковые" материалы активно перепубликуются СМИ Боснии–Герцеговины. И сказала, что делается это на сербском, хорватском и боснийском. Хотя вообще–то это один язык… Господин Йованович признал, что один пророссийский портал в регионе действительно весьма популярен. "Россия использует их, чтобы подорвать демократию".

Латвийскую участницу также интересовало, как РФ "использует пандемию" на Балканах. Профессор Бечев сказал, что россияне применяют гуманитарную помощь всякий раз, когда в регионе что–то случается… На сей раз они действовала параллельно с КНР. Однако события в самой РФ повернулись в худшую сторону, поэтому Москве трудно передать "хорошее послание" — у Пекина же это получится.

"Коронакризис непонятен многим людям, они в смятении и хватаются за теории заговора, — заявил Милан Йованович. — И как раз враги Запада тут как тут!"

Николай КАБАНОВ.

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