опубликовано редакцией на Переводике 16.05.20 22:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Global Times”,

"China, Russia can initiate probe of US bio-labs" Китай - 14 мая 2020 г. Китай и Россия могут инициировать расследование в отношении американских биолабораторий Вашингтон призвали к прозрачности в отношении программ разработки биологического оружия By Yang Sheng Source:Global Times Published: 2020/5/14 Президент США Дональд Трамп покидает пресс-конференцию, посвященную новому коронавирусу COVID-19, в Розовом саду Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 мая 2020 года. Фото: AFP По словам китайских военных экспертов, США не будут отвечать на международный запрос о своих биологических лабораториях, чтобы скрыть тот факт, что США проводят исследования в области биологического оружия. Эксперты считают, что Китай и Россия, чтобы оказать давление на США, могут начать в ООН расследование деятельности биологических лабораторий по всему миру. США не могут просто объявить все разумные запросы по своим биолабораториям «теориями заговора», и прежде чем обвинять китайскую лабораторию в Ухане как источник COVID-19, не предоставляя никаких доказательств, они должны ответить на вопросы о собственных биологических лабораториях, в том числе о принадлежащем армии США медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний в Форт-Детрике. Китай и Россия могут инициировать в Совете Безопасности ООН международное расследование деятельности всех лабораторий категорий P3 и P4 по всему миру, включая те, которые находятся в ведении США, а антивоенные группы и средства массовой информации США также могут оказать давление на Вашингтон, чтобы он был прозрачным в вопросе своих биолабораториях, предложили китайские аналитики. Нежелание Вашингтона поддержать идею Протокола к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) и токсинного оружия с целью создания механизма проверки, заставляет задуматься, каких целей США стремятся достичь за рубежом. Об этом сообщил ТАСС журналистам в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров заявил на пресс-конференции после онлайн-встречи министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду, что «эти [американские] лаборатории плотно расположены по периметру границ Российской Федерации и, соответственно, рядом с границами Китайской Народной Республики ", сообщает агентство Синьхуа. Разумные опасения Сон Чжунпин, военный эксперт и телевизионный комментатор, заявил в четверг «Глобал таймс», что «Россия неоднократно высказывала США свои опасения по поводу лабораторий в соседних странах, таких как Украина и Грузия, но США проигнорировали эти опасения. Причина проста - США скрывают свою программу биологического оружия". США, со времен холодной войны, имели очень продвинутые возможности для разработки химического и биологического оружия, и они использовали его во Вьетнаме, например “Agent Orange”, который причинил серьезный ущерб и жертвами которого стали вьетнамские гражданские лица и даже американские солдаты, так что вполне естественно что другие страны беспокоятся о том, что делают США в этих зарубежных биолабораториях, - сказал военный эксперт из военной академии в Пекине, пожелавший остаться неназванным. Чжин Канрон, заместитель декана Школы международных исследований Университета Жэньминь в Пекине, сказал, что вопросы, поднятые Китаем и Россией в отношении американских лабораторий, представляют собой разумные вопросы, которые коренным образом отличаются от необоснованных обвинений и теорий заговора о происхождении COVID-19, сделанных некоторыми конгрессменами и политиками США. Обвинения США были отклонены учеными в самих США, в том числе доктором Энтони Фаучи, и спецслужбами. «США должны быть прозрачными и реагировать на озабоченность международного сообщества в отношении своих биолабораторий», - отметил Чжин. Американская самоизоляция В ответ на предыдущее необоснованное обвинение госсекретаря США Майка Помпео в адрес лаборатории в Ухане, представитель пресс-службы МИД Китая Хуа Чуньин заявила на пресс-конференции 8 мая, что, «согласно открытым данным, к которым у нас есть доступ, в Китае есть только две лаборатории класса P4 - лаборатории с наивысшим уровнем биобезопасности, в то время как в США таких лабораторий 13, они, согласно февральскому отчету Федерации американских ученых, либо действующие, либо в процессе расширения, либо в процессе планировании" «В США также имеется 1495 лабораторий класса P3, не считая многих других лабораторий, которые они построили на территориях бывшего Советского Союза, как например на Украине и в Казахстане, и во многих других местах по всему миру ... США были единственной страной, которая заблокировала возобновление переговоров по протоколу проверки к Конвенции о биологическом оружии ", - отметила она. Сонг сказал, что «исследования биологического оружия должны проводиться в окружающей среде и на людях, против которых это оружие может быть использовано. Таким образом, Россия и Китай, как главные стратегические конкуренты США, являются целями, и именно поэтому США создали эти лаборатории в странах, соседствующих с его двумя основными конкурентами ". «Кроме того, создание биолабораторий за рубежом может предотвратить потенциальную утечку ( на территории США), а также избежать юридических проблем и давления со стороны американских СМИ и антивоенных групп», - отметил Сон. Сонг сказал: «Если США хотят начать международное расследование в отношении лаборатории P4 в Ухане, Китай и Россия могут также начать в Совете Безопасности ООН расследование по всем лабораториям, способным разрабатывать биологическое оружие. Если Китай и Россия, два влиятельных постоянных члена Совета Безопасности ООН, предложат в ООН провести расследование всех лабораторий P4 и P3 во всем мире, большинство государств-членов проголосуют за него, за исключением США, и это смущает Вашингтон, заявили китайские наблюдатели. Российский министр иностранных дел заявил на конференции, что «В течение почти 20 лет Россия и большинство других стран, включая Китай, призывали к принятию протокола по Конвенции, который бы создал механизм проверки соблюдения государствами обязательства не создавать биологическое оружие». «США почти единственный противник этой инициативы. Напряженность вокруг проблемы обострилась, и нежелание Вашингтона обеспечить прозрачность своей военно-биологической деятельности в различных частях мира поднимает вопросы о том, что на самом деле там происходит и каковы её реальные цели» - отметил министр иностранных дел России. Лавров сказал, что Шанхайская организация сотрудничества готовит план действий по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности, в частности, биобезопасности, к саммиту, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге. Сон отметил, что «помимо оказания давления на США, гражданские антивоенные организации и СМИ США также могут способствовать оказанию давления на Вашингтон с целью обеспечения прозрачности в деятельности его биолабораторий».