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опубликовано редакцией на Переводике 25.05.20 00:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Фантомная боль Японии

Ещё даже Брежнев в 1973 году признал Северные острова двусторонней проблемой

By NAOTAKA FUJITA/ Senior Staff Writer

May 22, 2020 

Photo/Illutration

Встреча премьер-министра Японии Какуэя Танака с  лидером  Советского Союза Леонидом Брежневым  в Кремле 8 октября 1973 года. (Asahi Shimbun file photo)

В ходе двустороннего саммита  в  октябре 1973 года,  во время работы над проектом совместного коммюнике,  премьер-министр Какуэй Танака  заставил советского лидера Леонида Брежнева признать, что спор по поводу претензий Японии на Северные территории представляет собой одну из  [двусторонних]  "проблем". Сцена была подробно описана в недавно  раскрытом  секретном  документе  относящемся к   проведению саммита.

Танака находился  в то время в Советском Союзе. Но Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, отказался обсуждать территориальный спор.

В конце концов, оба лидера устно подтвердили, что Токио и Москва должны решить вопрос о суверенитете четырех островов у восточного побережья Хоккайдо при заключении мирного договора о формальном прекращении военных действий, связанных со Второй мировой войной.

Почти 50 лет спустя Япония по-прежнему придерживается основной позиции, изложенной Танакой в ​​его  переговорах с Россией по территориальному вопросу.

Раскрытый документ под названием «Записи о визите  [в СССР] и переговорах премьер-министра Танаки», разработанный первым отделом МИДа по Восточной Европе, который имел дело с Советским Союзом, помечен как «совершенно секретный  на неопределенный период».

Он был найден в архиве документов, хранившихся у бывшего премьер-министра Такео Мики, который был заместителем премьер-министра в то время, и пожертвованный университету Мэйдзи, его альма-матер, после его смерти.

Материалы японско-советского саммита 1973 года полностью никогда не раскрывались.

Согласно документу, в ходе третьего из четырех раундов саммита, проведенного в то время, когда Танака находился в Советском Союзе, Брежнев предложил  чтобы  обе страны, помимо мирного договора, который до сих пор не имеет был заключен из-за территориального противостояния,  выработали «принципы мира и сотрудничества».

Танака отверг это предложение, опасаясь, что территориальная проблема может быть,  таким образом, отложена  на неопределенное время.

Танака заявил, что не согласится опубликовать коммюнике после саммита, если четыре острова -  Хабомаи, Шикотан, Кунашири и Еторофу не будут прямо включены в темы переговоров для заключения мирного договора.

Брежнев ответил: «Это невозможно. Продолжение переговоров не нужно включать в коммюнике, если это для вас неприемлемо. Это проблема Японии».

В ходе последнего раунда переговоров оба лидера очень плотно  обсуждали значение слова «проблемы» в  предложении  из советского проекта совместного коммюнике, в котором говорилось: “решение проблем, которые еще не решены после Второй мировой войны и заключения мирного договора ".

Танака сказал Брежневу: «Я хочу, чтобы вы помнили, что четыре острова являются частью этих («проблем»)».

Брежнев ответил: «Я знаю».

Танака снова нажал на него, сказав: «Я хочу, чтобы вы еще раз подтвердили, что четыре острова являются частью «проблем»».

Брежнев кивнул и сказал: «Да».

Photo/Illutration

Обе стороны решили принять советский проект совместного коммюнике.

«Фраза  «Я знаю»  не была достаточно четкой», - сказал, в интервью Asahi Shimbun,  Аси Хайказу Араи, который присутствовал на саммите в качестве главы первого отдела МИД по  Восточной Европе. «Поэтому я  написал в записке: «Спросите  еще раз, пожалуйста». Я передал её  премьер-министру через министра иностранных дел Масаеши Охира (позже премьер-министра), который сидел рядом со мной ".

Политика урегулирования вопроса о четырех островах при заключении мирного договора, которая была устно подтверждена в ходе встречи, была недвусмысленно зафиксирована в  в Токийской декларации 1993 года подписанной  во время саммита с президентом России Борисом Ельциным.

Первая японская Стратегия национальной безопасности, которую Кабинет министров во главе с премьер-министром Синдзо Абэ утвердил в 2013 году, также подтвердила ее и назвала ее «последовательной политикой» Японии.

Советский Союз захватил четыре острова после того, как вступил в войну против Японии в последние дни Второй мировой войны. Дипломатические отношения были восстановлены, когда премьер-министр Ичиро Хатояма посетил Советский Союз и подписал Совместную декларацию между Японией и Советским Союзом в 1956 году.

Советский Союз был распущен в 1991 году, после чего Россия стала партнером Японии в территориальных переговорах. Президент России Владимир Путин во время своего визита в Японию в 2016 году согласился с тем, что обе страны должны начать переговоры о совместной экономической деятельности на четырех островах.

Тем временем Токио отказался раскрывать записи своих переговоров по Северным территориям, в том числе относящихся ко времени Советского Союза, на том основании, что переговоры с Россией все еще продолжаются.

«Мы не можем комментировать документ, принадлежащий частному сектору», - заявил представитель Министерства иностранных дел в связи с новым разбирательством.

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теги: Япония  
   
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