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дата публикации 01.06.20 05:43
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Россия потеряла монополию на полеты к МКС - что дальше?

После девятилетнего перерыва США вернулись в пилотируемую космонавтику. Единственная отрасль, в которой сотрудничество Вашингтона и Москвы не было свернуто, стоит на пороге перемен.

    31.05.2020  Автор Роман Гончаренко

Ракета Falcon 9 на старте в США, который был отменен из-за непогоды, 27 мая 2020 года

Ракета Falcon 9 на старте в США, который был отменен из-за непогоды, 27 мая 2020 года

Девять лет Россия в одиночку доставляла экипажи на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. Но эпоха доминирования Москвы в этой сфере закончилась в субботу, 30 мая, когда в США к МКС стартовала ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon ("Дракон") и двумя астронавтами. Старт должен был состояться несколькими днями ранее, но был отложен из-за непогоды.

DW на русском

@dw_russian

Запомните этот день! 30 мая 2020 года началась новая эра пилотируемых космических полетов: частная компания SpaceX впервые запустила астронавтов в космос. Вот как это было

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5:44 PM - May 30, 2020

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После завершения полетов шаттлов в июле 2011 года у американского космического агентства NASA не было им замены. Теперь она есть. Сам корабль - и в этом новизна - разработан и принадлежит не NASA, а частной компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Ожидается, что до конца 2021 года пилотируемые полеты на корабле Starliner начнет и корпорация Boeing. США не только возвращаются в элитный клуб стран, обладающих технологией доставки людей на орбиту, в который помимо РФ входит Китай. Получив два разных пилотируемых корабля, США могут вырваться вперед в неофициальной гонке. Россию ждет новая конкуренция.

Надежные запуски к МКС, растущие цены

Когда астронавты NASA вынужденно пересели на российские "Союзы", это не было чем-то необычным. Сотрудничество двух стран в пилотируемой космонавтике пережило подъем после распада СССР. Шаттлы летали на российскую орбитальную станцию "Мир", в составе их экипажей появились российские космонавты. С 2000 года астронавты NASA регулярно летают на "Союзах" с космодрома Байконур в Казахстане.

Американские астронавты рядом с кораблем Дракон, апрель 2020 года

Американские астронавты рядом с кораблем "Дракон", апрель 2020 года

Роль монополиста по доставке экипажей к МКС Россия впервые получила после катастрофы шаттла Columbia в 2003 году. США тогда на два года приостановили свои полеты. Через несколько лет Москве пришлось взять на себя функцию космического извозчика на более долгий срок. "Россия не могла отказать", - сказал в беседе с DW Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики. По его словам, эксплуатация МКС "без американцев невозможна, российский сегмент не приспособлен для автономного полета".

Итоги девяти лет в цифрах выглядят так: около 40 успешных пусков "Союзов" с астронавтами на борту - в среднем по четыре в год. Маринин говорит, что это - "предел" возможностей российской промышленности. Редкие случаи сбоев произошли в 2018 году. Один из них показал, что не все гармонично в отношениях NASA и "Роскосмоса". Летом того года на пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация - в обшивке обнаружилось отверстие. "Роскосмос" заподозрил американских астронавтов,  что те отвергли.

А той же осенью, в октябре 2018 года, произошел еще один редкий случай - авария ракеты-носителя на второй минуте после старта. Сработала система аварийного спасения, капсула с россиянином и американцем приземлилась на парашюте, никто не пострадал. В России инцидент восприняли как доказательство надежности морально устаревших, но отлаженных технологий. "Система доказала свою выносливость", - подтвердил DW бывший немецкий астронавт и чиновник Европейского космического агентства Томас Райтер (Thomas Reiter), который сам летал на "Союзах".

За каждое место в трехместном "Союзе" NASA платит госкорпорации "Роскосмос", причем цены, по данным из США, выросли в разы: с 21 миллиона долларов в начале нулевых до 70-80 миллионов в последние годы. Пока запланирован еще один старт американца на российском корабле - осенью 2020 года, за что NASA заплатит 90 миллионов.

Старт Союза с международным экипажем, апрель 2020 года

Старт "Союза" с международным экипажем, апрель 2020 года

МКС как остров сотрудничества России и США

Сотрудничество по программе МКС считается единственной сферой, которой почти не коснулось политическое охлаждение между Москвой и Вашингтоном, вызванное аннексией Крыма. Весной 2014 года в ответ на американские санкции Россия устами тогдашнего вице-премьера и нынешнего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина публично угрожала США отказать в доставке астронавтов. Но это в прошлом. Во время недавнего сеанса связи с экипажем станции в апреле президент РФ Владимир Путин хвалил "эффективное партнерство" России и США. "С американцами полный консенсус", - подтверждает Маринин, но уточняет, что это касается только полетов на МКС, но не коммерческого и военного использования космоса. На рынке коммерческих запусков конкуренция усиливается, компания Маска SpaceX сильно потеснила Россию на рынке запусков спутников. Обе страны форсируют развитие военных космических технологий.

В целом российская космонавтика давно во многом уступает американской за исключением пилотируемых полетов. Монополия на запуски к МКС давала возможность скрыть это, отметил в беседе с DW российский эксперт по космической отрасли Андрей Ионин. "Сейчас та последняя завеса, которая скрывала положение, отсутствие мотивации, технологическое отставание, упадет, - считает Ионин. - Руководство страны увидит, что король голый". Эксперт прогнозирует, что отставание России от США, и в первую очередь от компании SpaceX, будет нарастать. При этом эксперт надеется, что конкуренция заставит государство реформировать "Роскосмос", который он называет монополистом "без внутренних стимулов" к развитию. По его словам, возможности для этого есть.   

МКС, снимок 2013 года

МКС, снимок 2013 года

Кто займет место американцев в "Союзах" - европейцы или туристы?

После успешного полета Dragon США, скорее всего, будут сворачивать сотрудничество с Россией в пилотируемой космонавтике. Новые американские корабли в два раза более вместительные, они более современные и комфортные, чем модернизированные, но разработанные в 1960-е годы "Союзы", отмечает эксперт Игорь Маринин. Хотя, по его словам, российская техника на какое-то время сохранит одно преимущество - проверенную временем надежность. Можно предположить, что до конца срока эксплуатации МКС, то есть 2024 года - а если он будет продлен, то и дольше - американцы будут реже летать на российских кораблях. Это даст шанс другим странам, прежде всего европейским, чаще отправлять на орбиту астронавтов. Кроме того, Россия возвращается к прерванной практике космического туризма. Первый туристический полет после перерыва запланирован на 2021 год.

После того, как США снова станут сами отправлять экипажи к МКС, Игорь Маринин видит шанс использовать освободившиеся мощности для производства нового российского корабля "Орел", разработка которого задерживается, и который должен отправиться в первый полет в 2023 году.

Шаг назад в освоении космоса?

В целом эпоха тесного сотрудничества России и США в освоении космоса, похоже, подходит к концу. NASA собираются в одиночку осваивать Луну, Россия тоже готовится отправить туда космонавтов и планирует сама строить новую станцию, которая придет на смену МКС. Андрей Ионин считает, что есть риск потерять то, что он называет главным результатом проекта - "неоценимый опыт совместной работы". Возвращение к разделению космических программ на "национальные квартиры" Ионин критикует как "шаг назад" и попытку вернуться к космической гонке 60-х годов ХХ века.

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