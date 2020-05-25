Голодающие звезды российского шоу-бизнеса просят помощи у государства

Валерия, Иосиф Пригожин и Тарзан посетовали на свое тяжелое положение

ЕГОР АРЕФЬЕВ

Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В период пандемии коронавируса весь мир живет, затянув пояса. Россия — особенно. Многие потеряли работу, многие бегают курьерами и бомбят, некоторые потеряли бизнес и все, что накопили. А вот жалуются на несчастную жизнь артисты, проживающие в трехэтажных особняках, имеющие недвижимость за рубежом и солидные счета, составленные из космических гонораров. Парадокс? Россия!

Сергей Глушко

Из инстаграма Сергея Глушко Фото: INSTAGRAM.COM

Муж Наташи Королевой по прозвищу Тарзан (Сергей Глушко) буквально ошарашил русский народ сенсационным заявлением — оказывается, это не обыватели бедствуют, а они — артисты.

- В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем, - заявил Тарзан. - Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы — самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!

Позже стриптизер назвал артистов «самой незащищенной категорией». На крик души оперативно отреагировал сервис такси «Ситимобил».

- Сегодня мы оперативно обсудили с нашими партнерами эту ситуацию и решили помочь в ускоренном режиме подключить Сергея Глушко и Наташу Королеву к Ситимобил, - сообщили в компании. - Мы также поможем со скорейшим прохождением всех процедур, чтобы они как можно скорее могли приступить к работе в такси, в том числе оформлением автомобиля в лизинг.

Наталья и Сергей едва сводят концы с концами в трехэтажном особняке поселка бизнес-класса «Крекшино» (20 километров от МКАД).

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин Фото: INSTAGRAM.COM

Известный российский продюсер тоже пожаловался на бедственное положение артистов в России. И не просто актеров третьей сотни и худруков провинциальных театров, а топ-звезд!

- Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые, - подчеркнул Пригожин в интервью «Вечерней Москве». - Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить.

Иосиф Игоревич предположил, что «не раньше 2021 года мы сможем снова вернуться в концертные залы». И еще не факт, что зритель сразу побежит покупать билеты.

Валерия

Валерия на самоизоляции Фото: INSTAGRAM.COM

«Российская Мадонна» Валерия поддержала мужа, над которым тут же начали громко смеяться простые русские люди — бюджетники и жители регионов, зарплаты которых несопоставимы с прибылью звезд шоу-бизнеса.

«Шнуру (Сергею Шнурову, написавшему ироничный стих по поводу требующих поддержку артистов—Авт.) точно с его партийными гонорарами поддержка не нужна, а музыкантам, художникам, актерам по всей огромной стране (селебрити сами продержатся) очень бы не помешала», — написала в комментариях в инстаграме Валерия. Добавив, что некоторые артисты «действительно голодают» и «мы и раньше не жировали».

Ранее продюсер Пригожин честно признавался, что создание одной песни для его жены (включая съемки клипа и продвижение) стоит порядка 5 миллионов рублей. А в 2018 году Forbes оценил доходы певицы в 3,1 миллиона долларов (222 миллиона рублей) в год. В прошлом году Валерия и Иосиф собирались продавать ненужную недвижимость за границей: дачу в Швейцарии и квартиру в Эмиратах.

Шнур

Единственным, кто саркастически отреагировал на стенания русского шоу-бизнеса, был Сергей Шнуров. Он как обычно сочинил веселые частушки по теме, и разместил их в инстаграме.

Ответ Шнурова

Фото: INSTAGRAM.COM

«Жизнь бывает повернется

Не фасадом, а фанерой .

Я *** (фигею), дядя Йося,

Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду.

Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из «Пятерочки». Пока».

После этого стихотворения Иосиф Пригожин ответил, что его слова неправильно интерпретировали и «выдернули из контекста».

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