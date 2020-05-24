Эрдоган опубликовал послание по случаю 156-й годовщины депортации черкесов
Послание было размещено в Twitter
22.05.2020 ~ 24.05.2020
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал послание по случаю 156-й годовщины депортации черкесов с Кавказа. Эрдоган разместил свое послание в Twitter: «В 156-ю годовщину со дня их изгнания с Родины мы разделяем скорбь наших черкесских братьев и сестер и молим Аллаха об упокоении душ погибших во время этого события».
21 мая 1864 г. царская Россия выселила жителей Кавказа за пределы региона. Более 1 млн черкесов оказались на чужбине, тысячи семей были уничтожены.
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