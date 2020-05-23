Washington Post: Коронавирус показал слабость Путина и всей России

22 мая,

Мучения России со сдерживанием распространения коронавируса угрожают Путину и его самодержавию.

Когда началась пандемия нового коронавируса, президент РФ Владимир Путин попытался использовать кризис, чтобы усилить свою репутацию сильного лидера и России как эффективного государства. Сначала российский лидер хвастался, что его страна избежала худшего, косвенно ссылаясь на этот успех как на еще одно свидетельство его собственного сильного руководства, пишет Washington Post.

Контролируемые государством СМИ трубили об успехах России, злорадствуя о ситуации в США. Российские СМИ помпезно освещали отправку помощи Соединенными Штатам. В Кремле говорили, что у России достаточно возможностей для оказания гуманитарной помощи для США. Позже стало известно, что Путин не помогал, а продавал "гуманитарную помощь". Затем американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям вернуло в Россию десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, которые оказались не пригодными для использования.

История о мощном государственном потенциале России долго была центральной в образе Путина, как сильного лидера. В начале своего правления Путин безоговорочно просил граждан России принять социальный договор. Он восстановил бы государство и развил бы экономику, если россияне согласятся отказаться от своих демократических институтов, прав человека и предоставить ему большую власть. Путин также пообещал вернуть Россию на международную арену в качестве "великой державы". Образ Путина как сильного лидера и России как сильного государства - как внутри страны, так и за рубежом - сыграл ключевую роль в мистификации Путина. Для этого в России даже есть идеологическое слово: государственник.

И именно поэтому мучения России со сдерживанием распространения коронавируса угрожают Путину и его самодержавию. Во всем мире Россия сейчас уступает только Соединенным Штатам по количеству зараженных. Но многие подозревают России в заниженных показателях в официальной статистике.

Реальность такова, что Путин не смог построить эффективное государство за последние 20 лет. Он вложил огромные ресурсы в модернизацию российского ядерного оружия, разведывательных возможностей, полицейских, олимпийских объектов, но гораздо меньше инвестировал в дороги, школы или больницы. Особенно то качается российских регионов. COVID-19 теперь обнажил ошибки Путина в государственном строительстве.

Путин также лично не вышел на передовую борьбы с коронавирусом. Несколько недель он вообще не появлялся, ожидая, что губернаторы регионов сами будут принимать решения. Он казался расстроенным, а иногда даже не заинтересованным в том, чтобы руководить реакцией своего правительства на пандемию. Более того, российский министр культуры и министр жилищного строительства заразились, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин даже были госпитализированы. Это не похоже на силу.

Россияне это замечают. Сложно отслеживать общественное мнение в условиях автократии (особенно, когда большинство социологических компаний лояльны режиму и большинство знают об огромных возможностях российского режима прослушивания телефонов). Тем не менее, даже в этих условиях опросы показывают, что рейтинг одобрения Путина упал до самого низкого уровня – 59% в апреле 2020 года - с тех пор, как он пришел к власти в 1999 году. В том же месяце только 27 процентов россиян заявили, что доверяют Путину в решении важных проблем. Разногласия между федеральными и местными чиновниками - особенно между мэром Москвы и федеральным правительством - начинают показывать, а также разделяют кремлевских технократов и более идеологических деятелей из прошлого и нынешнего круга друзей разведчика Путина.

Не все демократии показали хорошие результаты в отношении коронавируса. Южная Корея, Тайвань, Новая Зеландия и Германия добились гораздо лучших результатов, чем Италия, Франция, Великобритания, Бразилия или Соединенные Штаты. Но у демократий есть встроенный механизм, позволяющий гражданам выражать свои предпочтения в отношении эффективности государства. В Соединенных Штатах избиратели в ноябре получат возможность оценить результаты Трампа.

У автократии нет такого механизма. COVID-19 разоблачил миф о России как о сильном государстве и о Путине как о сильном лидере. Без свободных и справедливых выборов у России есть два варианта - смена режима или усиление репрессий. Пренебрегая больницами, дорогами и школами, Путин увеличил возможности государства в одной области: контроль посредством принуждения. Поэтому, к сожалению, такой вариант наиболее вероятен.

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