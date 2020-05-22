навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
22.05.20   Редакция

Почему Россия теряет Сирию

(0)
 
21.05.20   Редакция

В программном документе Министерства иностранных дел, Япония вновь подтверждает свои претензии на Северные острова

(0)
 
21.05.20  

Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища

(0)

последние за вчера, 21.05.20  
 
06:13   Редакция

В программном документе Министерства иностранных дел, Япония вновь подтверждает свои претензии на Северные острова

(0)
 
05:11   Редакция

Сенаторы призывают министерство торговли сократить импорт российского урана

(0)
 
04:21  

Спрятаться от эпидемии и беспорядков: богатые россияне начали покупать бункеры-убежища

(0)
 
04:15  

Польша ожидает, что Россия продолжит транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа

(0)
 
04:08  

Россия, США и коронавирус добили латвийский транзит

(0)
 
03:59  

Турция открывает границы для россиян. Но попасть туда они не смогут

(0)
 
03:49  

S&P: Саудовская Аравия возобновит нефтяную войну против РФ в 2021 году

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 22.05.20 02:26
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почему Россия теряет Сирию

Analysis | 2020-05-21 

Why Russia is losing its hold on Syria

   Путин и Асад проводят разные политики  и  играют разные эндшпили,  этот  разрыв и  поставил под сомнение их союз

  Отношения России с  государствами  её  клиентами никогда не были легкими. Конечно, управление  клиентами - это всегда  очень сложное занятие. В кремлевском шкафу полно скелетов - Венгрия (1956), Чехословакия (1968), Куба (1962), Афганистан (1980), Украина (2014) и так далее.

Что осложняет отношения России с Сирией, которую иногда называют государством-клиентом России, так это то, что здесь также участвуют два очень  волевых,     упрямых и  крайне самоуверенных   лидера - президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад.

Оба пользуются непоколебимой поддержкой общества  и могут отстаивать  свои позиции. Асад отнюдь не российский протеже, и интересы двух стран тоже не всегда совпадают.

Сирийское правительство ведет экзистенциальную битву, и оно не видит причин обменивать свои с трудом заработанные победы, чтобы принять непримиримых врагов, которые отказываются мириться с поражением и стремятся вырвать победу из челюстей поражения.

 В целом, Асад одержим идеей восстановления суверенитета Сирии и восстановления ее территориальной целостности, независимо от того, что для этого требуется, или от сроков, предпочтительно с помощью и сотрудничеством России. У Асада есть здравое  понимание того, что, если он не достигнет этой цели, хищные силы не оставят его в покое.

Кремль, напротив, преследует несколько целей, в том числе те,  которые не связаны  с ситуацией в Сирии. Они варьируются от победы над террористическими группами, в состав которых входят экстремистские элементы из беспокойного мусульманского населения России, до возрождения России как военной державы, способной вести экспедиционные войны.

Вмешательство в Сирию означало «возвращение» постсоветской России в восточное Средиземноморье, в то время как создание постоянных российских военных баз в Сирии настойчиво провозглашало намерение Москвы играть роль арбитра в ближневосточных делах.

Противники наготове

И все это в надежде достичь такого  уровня взаимодействия с США, который придал бы серьезный импульс нестабильным российско-американским отношениям и уменьшил бы напряженность  в  отношениях  России с Европой.

Очевидно, что различные приоритеты должны быть согласованы, поскольку при  взаимных интересах обеих сторон расхождения  разрешаются  терпением, осторожностью  и внимательным отношением. Вывод их в публичное пространство  может быть только контрпродуктивным, так как противники, ожидающие своего часа, активно  ищут именно такие возможности, чтобы  вызвать  разногласия и контры  в российско-сирийском альянсе.

Однако недавно Москва нарушила это золотое правило, как раз  в последнее время стали появляться статьи, которые несут печать Кремля, статьи   написанные российскими аналитиками и лицами, формирующими общественное мнение, выступающими  с критикой сирийского правительства, включая президента Асада.

Среди них самой заметной, пожалуй, была статья под названием «Война, экономика и политика в Сирии: разорванные связи», написанные бывшим послом России в Сирии Александром Аксененком, который также является вице-президентом влиятельного российского Совета по международным делам (связан с МИД).

Статья была явно написана с прицелом на западную аудиторию, она  должна была  передать чувство раздражения по отношению к Асаду, и сигнализировала о желании Москвы, чтобы  режим  переключил   свои приоритеты с отвоевывания всей Сирии на продолжение послевоенного развития примерно в 65% страны, которые  он  контролирует в настоящее время.

Похоже, что кремлевская точка зрения заключается в том, что он не может продолжать финансировать войну, и существует настоятельная необходимость мотивировать Запад и арабские страны Персидского залива предоставить средства для сирийского восстановления. Высокая степень разочарования в Москве ощутима в словах Аксененка  о  том, что влиятельные группы  в Дамаске могут искать продолжения войны. Он написал:

«Война создала центры влияния и теневые организации, которые не заинтересованы в переходе к мирному развитию, хотя сирийское общество, включая бизнесменов и некоторых правительственных чиновников, разработало требования к политической реформе ... Однако это требование не может быть открыто выражено в атмосфере всеобщего  страха и господства со стороны спецслужб».


статью прочитали: 2 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 