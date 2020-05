архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.05.20 02:26 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Why Russia is losing its hold on Syria" Сирия - 21 мая 2020 г. Почему Россия теряет Сирию Analysis | 2020-05-21 Путин и Асад проводят разные политики и играют разные эндшпили, этот разрыв и поставил под сомнение их союз Отношения России с государствами её клиентами никогда не были легкими. Конечно, управление клиентами - это всегда очень сложное занятие. В кремлевском шкафу полно скелетов - Венгрия (1956), Чехословакия (1968), Куба (1962), Афганистан (1980), Украина (2014) и так далее. Что осложняет отношения России с Сирией, которую иногда называют государством-клиентом России, так это то, что здесь также участвуют два очень волевых, упрямых и крайне самоуверенных лидера - президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад. Оба пользуются непоколебимой поддержкой общества и могут отстаивать свои позиции. Асад отнюдь не российский протеже, и интересы двух стран тоже не всегда совпадают. Сирийское правительство ведет экзистенциальную битву, и оно не видит причин обменивать свои с трудом заработанные победы, чтобы принять непримиримых врагов, которые отказываются мириться с поражением и стремятся вырвать победу из челюстей поражения. В целом, Асад одержим идеей восстановления суверенитета Сирии и восстановления ее территориальной целостности, независимо от того, что для этого требуется, или от сроков, предпочтительно с помощью и сотрудничеством России. У Асада есть здравое понимание того, что, если он не достигнет этой цели, хищные силы не оставят его в покое. Кремль, напротив, преследует несколько целей, в том числе те, которые не связаны с ситуацией в Сирии. Они варьируются от победы над террористическими группами, в состав которых входят экстремистские элементы из беспокойного мусульманского населения России, до возрождения России как военной державы, способной вести экспедиционные войны. Вмешательство в Сирию означало «возвращение» постсоветской России в восточное Средиземноморье, в то время как создание постоянных российских военных баз в Сирии настойчиво провозглашало намерение Москвы играть роль арбитра в ближневосточных делах. Противники наготове И все это в надежде достичь такого уровня взаимодействия с США, который придал бы серьезный импульс нестабильным российско-американским отношениям и уменьшил бы напряженность в отношениях России с Европой. Очевидно, что различные приоритеты должны быть согласованы, поскольку при взаимных интересах обеих сторон расхождения разрешаются терпением, осторожностью и внимательным отношением. Вывод их в публичное пространство может быть только контрпродуктивным, так как противники, ожидающие своего часа, активно ищут именно такие возможности, чтобы вызвать разногласия и контры в российско-сирийском альянсе. Однако недавно Москва нарушила это золотое правило, как раз в последнее время стали появляться статьи, которые несут печать Кремля, статьи написанные российскими аналитиками и лицами, формирующими общественное мнение, выступающими с критикой сирийского правительства, включая президента Асада. Среди них самой заметной, пожалуй, была статья под названием «Война, экономика и политика в Сирии: разорванные связи», написанные бывшим послом России в Сирии Александром Аксененком, который также является вице-президентом влиятельного российского Совета по международным делам (связан с МИД). Статья была явно написана с прицелом на западную аудиторию, она должна была передать чувство раздражения по отношению к Асаду, и сигнализировала о желании Москвы, чтобы режим переключил свои приоритеты с отвоевывания всей Сирии на продолжение послевоенного развития примерно в 65% страны, которые он контролирует в настоящее время. Похоже, что кремлевская точка зрения заключается в том, что он не может продолжать финансировать войну, и существует настоятельная необходимость мотивировать Запад и арабские страны Персидского залива предоставить средства для сирийского восстановления. Высокая степень разочарования в Москве ощутима в словах Аксененка о том, что влиятельные группы в Дамаске могут искать продолжения войны. Он написал: «Война создала центры влияния и теневые организации, которые не заинтересованы в переходе к мирному развитию, хотя сирийское общество, включая бизнесменов и некоторых правительственных чиновников, разработало требования к политической реформе ... Однако это требование не может быть открыто выражено в атмосфере всеобщего страха и господства со стороны спецслужб».

