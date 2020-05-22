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скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия стремится укрепить позиции формирований Хафтара с помощью сирийских наемников

Россия отправляет молодых сирийцев сражаться в рядах Халифы Хафтара на востоке Ливии за 1500 долларов в месяц

20.05.2020 ~ 21.05.2020

Россия стремится укрепить позиции формирований Хафтара с помощью сирийских наемников

Россия отправляет молодых сирийцев из регионов, подконтрольных режиму Асада в провинции Хомс на юге Сирии, сражаться в рядах лидера незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара на востоке Ливии за 1500 долларов в месяц.

Как сообщают местные источники, Россия, поддерживающая режим Асада в Сирии, стремится укрепить позиции формирований Хафтара с помощью сирийских наемников в Ливии.

В центрах, открытых в провинции Хомс, Россия регистрирует тех, кто хочет сражаться в рядах лидера незаконных вооруженных сил на востоке Ливии Халифы Хафтара за 1500 долларов в месяц. Иран оказывает материально-техническую поддержку этой деятельности.

Зарегистрированные в Хомсе и его северных окрестностях  600 человек на иранских и российских военных машинах были доставлены сначала на военный аэродром Хамы, а затем на военный аэродром "Хмеймим" в Латакии.

Источники сообщают, что сирийцы, в основном гражданские лица на военном аэродроме "Хмеймим" получили предоплату в размере 500 долларов.

Несколько сотен наемников из Сирии в Ливию Россия отправила и в начале мая.

В рядах Хафтара есть много иностранных боевиков - российские наемники, ополченцы группировки «Джанджавид» из Судана и вооруженные повстанцы из Чада.

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