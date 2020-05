архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.05.20 04:54 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Globe and Mail”,

"U.S. announces intention to withdraw from Open Skies surveillance treaty, but Trump hints at further reversal" Канада - 21 мая 2020 г. США заявляют о намерении выйти из Договора об «Открытом небе», но Трамп намекает на возможность пересмотра этого решения DEB RIECHMANN WASHINGTON THE ASSOCIATED PRESS PUBLISHED MAY 21, 2020 Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме, Вашингтон 20 мая 2020 года. EVAN VUCCI/THE ASSOCIATED PRESS Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что российские нарушения делают невозможным для США оставаться в договоре, который позволяет более 30 странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, но он намекнул, что США могут пересмотреть это решение. Договор об “Открытом небе”, который регулирует невооруженные наблюдательные полеты, был первоначально создан для укрепления доверия и предотвращения конфликта между США и Россией. Администрация Трампа проинформировала других участников договора, что через шесть месяцев США выйдут из него, потому что Россия нарушает пакт, к тому же снимки, сделанные во время полетов, могут быть быстро и с меньшими затратами получены с американских или коммерческих спутников. «Россия не присоединилась к договору. Поэтому, пока они не присоединятся, мы выйдем, но есть очень хороший шанс, что мы заключим новое соглашение или сделаем что-нибудь, чтобы восстановить это соглашение», - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом в Мичиган. «Поэтому я думаю, что произойдет, - мы собираемся выйти, и они (русские) собираются вернуться и захотят заключить сделку», - сказал Трамп. Он добавил: «Я думаю, что что-то очень позитивное сработает». Заявление США о том, что они планируют выйти из договора, как ожидается, обострит их отношения с Москвой и расстроит некоторых членов Конгресса и европейских союзников, которые извлекают выгоду из снимков, собранных Соединенными Штатами во время полетов. В Москве, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко раскритиковал решение США. «Наша позиция абсолютно ясна и неизменна: выход США из этого договора станет еще одним ударом по системе военной безопасности в Европе, которая уже ослаблена предыдущими действиями администрации», - сказал Грушко государственным новостям. агентство ТАСС. Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут оставаться стороной международных соглашений, нарушаемых другими сторонами, и более не отвечают интересам Америки. Он сказал, что российские нарушения побудили Трампа в прошлом году выйти из договора о ядерных вооружениях от 1987 года с Россией. Этот договор, подписанный президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, запрещал производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров (от 310 до 3410 миль). Решение Трампа о выходе из Договора об “Открытом небе” также поднимает вопросы о его обещании продлить или пересмотреть договор СНВ, срок действия которого истекает в начале следующего года. Договор о СНВ, единственный оставшийся договор, ограничивающий ядерные арсеналы США и России, налагает ограничения на количество ядерных боеголовок и пусковых установок большой дальности для США и России. Россия предложила продлить договор, но Трамп надеется на переговоры по трехстороннему соглашению с Китаем. «Мы с нетерпением ожидаем переговоров с Россией и Китаем о новой системе контроля над вооружениями, которая выходит за рамки прошлых периодов холодной войны и помогает обеспечить безопасность всего мира», - заявил О'Брайен в своем заявлении. Впервые, президент Дуайт Эйзенхауэр предложил разрешить Соединенным Штатам и Советскому Союзу воздушные разведывательные полеты над территорией друг друга в июле 1955 года. Сначала Москва отвергла эту идею, но президент Джордж Буш-старший возродил ее в мае 1989 года, и договор вступил в силу. в январе 2002 года. Тридцать четыре страны подписали его; Кыргызстан подписал, но не ратифицировал его. В соответствии с договором было выполнено более 1500 полетов, направленных на повышение прозрачности военной деятельности, контроль над вооружениями и выполнения других соглашений. Каждая страна в договоре соглашается предоставить всю свою территорию для наблюдательных полетов и обмениваться всеми собранными изображениями, однако Россия ограничивает полеты над определенными районами. Александра Белл, бывшая сотрудница Госдепартамента и в настоящее время директор по политике в независимом некоммерческом Центре по контролю над вооружениями и нераспространению, сказала, что уход из «Открытого неба» выведет союзников из себя. «Я абсолютно не вижу никаких позитивных моментов в отказе от этого договора вопреки советам и пожеланиям наших союзников, кроме тех, кто никогда не любил этот договор и не любит идею прозрачности и открытости, которую обеспечивает договор», - сказала Белл. США работают над предложением делиться с партнерами и союзниками снимками, которыми США [так или иначе] поделились бы после своих полетов по Договору об “открытом небе”, заявили высокопоставленные представители администрации, которые говорили на условиях анонимности, чтобы объяснить решение Трампа. В прошлом месяце, высокопоставленные демократы в комитетах по иностранным делам и вооруженным силам в Конгрессе и Сенате обратились к Трампу с письмом, в котором обвинили президента в том, что он «продавил» выход из договора, когда мир борется с COVID-19. Они заявили, что это подорвет альянс США с европейскими союзниками, которые полагаются на договор, чтобы заставить Россию нести ответственность за свои военные действия в регионе. В этом месяце, 16 бывших высокопоставленных европейских военных и оборонных чиновников подписали заявление в поддержку договора, в котором говорится, что вывод США станет ударом по глобальной безопасности и еще более подорвет международные соглашения о контроле над вооружениями. Если США и Россия выйдут, вся территория США и России будет закрыта для наблюдательных полетов. Это побуждает экспертов по контролю над вооружениями, таких как Стив Пайфер из Брукингского института, задаваться вопросом: «Какой в этом смысл?» С другой стороны, говорит Пайфер, Москва имеет опцию остаться в договоре, что позволит ей совершать облеты американских объектов в Европе. Высокопоставленные представители администрации заявили, что российские нарушения включают ограничение полетов над Москвой и Чечней, а также вблизи Абхазии и Южной Осетии. Российские ограничения также затрудняют проведение наблюдения в Калининграде, российском анклаве, зажатом между Литвой и Польшей, который является базой для российского Балтийского флота, сказали они. Россия использует незаконные ограничения на пролет вдоль грузинской границы в поддержку своей пропагандистской версии о том, что оккупированные Россией анклавы Грузии являются независимыми странами.