Чтобы выиграть гонку ядерных вооружений, США готовы загнать Россию и Китай в такие расходы, что они разорятся “до нитки”





























May 21, 2020

WASHINGTON — В четверг, переговорщик по контролю над вооружениями президента США Дональда Трампа заявил, что, чтобы выиграть новую гонку ядерных вооружений, Соединенные Штаты готовы загнать Россию и Китай в такие расходы, что они разорятся “до нитки”.

«Президент ясно дал понять, что у нас здесь есть проверенная практика. Мы знаем, как победить в этих гонках, и знаем, как разорить противника “до нитки”. Если мы должны будем это сделать, мы сделаем, но мы определенно хотели бы избежать этого», - заявил специальный представитель президента Маршалл Биллингсли в онлайн-презентации в вашингтонском аналитическом центре.

