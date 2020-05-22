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Как бывший агент ФБР работал на армянскую мафию в Калифорнии

20.05.2020

В конце апреля агенты ФБР арестовали Бабака Бруманда у его дома в городке Лафайетт в получасе езды от Сан-Фрациско. 53-летнего Браманда доставили в не уточненную тюрьму, где с ним в тот же день по телефону связался федеральный судья-магистрат.

Он ознакомил Бруманда с обвинением в «сговоре с целью получения взяток и подарков на общую сумму больше 200 тыс. долларов в обмен на предоставление конфиденциальной информации правоохранительных органов адвокату, связанному с армянской организованной преступностью».

Об освобождении Бабака Бруманда под залог в открытых материалах его дела ничего нет, но в базе данных федеральных тюрем он не значится. Его адвокат также не назван, хотя известно, что обвинение представляет помощник федерального прокурора Рут Пинкел. Также известно, что 22 апреля судья-магистрат Гейл Стэндиш по ходатайству прокуратуры засекретила материалы дела, слушать которое будет судья Кристина Снайдер.

«Наша страна стоит на том, что госслужащие, особенно сотрудники федеральных правоохранительных органов, ставят интересы страны и граждан превыше своих, – заявил в пресс-релизе в связи с его арестом федеральный прокурор Центрального округа Калифорнии Ник Ханна. – Этот бывший агент ФБР нарушил клятву выполнять свой священный долг, когда согласился сотрудничать с преступниками ради того, чтобы жить на широкую ногу, и тем самым «запятнал жетон агента, который символизировал его присягу служить закону»

Из предварительного обвинения (Criminal Complaint), которое на 40 страницах предоставил судье-магистрату следователь ФБР Майкл Торбик, следует, что «29 апреля 2015 года в графстве Лос-Анджелес Центрального округа штата Калифорния обвиняемый Бабак Бруманд, государственный служащий, а именно, специальный агент Федерального бюро расследований, отвечавший за национальную безопасность, незаконно прямо и косвенно требовал, искал, получал, принимал и соглашался получать и принимать ценные вещи... а за это нарушал свои официальные полномочия. Конкретно обвиняемый Бруманд незаконно потребовал и получил о мотоцикл Ducati и аксессуары к нему общей стоимостью больше 30 тыс. долларов от «Individual A», который занимался преступной деятельностью и был связан с организованной преступной организацией». За это Бруманд «опрашивал базы данных правоохранительных органов и делился результатами с «Individual A», чтобы помочь ему и его сообщникам избежать расследования и преследования». Как федеральный правоохранитель Бабак Бруманд был обязан «честно расследовать возможную преступную деятельность, пользоваться правоохранительными базами данных только в законных целях и не делиться полученной там информацией с другими, помогая им уходить от расследования и преследования».

В более понятном изложении из дела следует, что американец армянского происхождения Бабак Бруманд прослужил в ФБР два десятка лет и в январе 2019, через месяц после того как в его доме и офисе его компании были проведены обыски, вышел на пенсию. К тому времени было установлено, что взятки он брал с начала 2015 по 2017 год, состоя на службе в сан-францисском отделении бюро, где занимался «национальной безопасностью и разработкой тайных осведомителей». За этот период Бруманд, предположительно, получал в виде взяток примерно по 10 тыс. долларов в месяц от получившего лицензию в 2016 году адвоката, который проходит в деле как CW1 (Сooperating Witness), то есть свидетель, сотрудничающий с обвинением. В предварительном обвинении перечислены депозиты и несколько банковских счетов, а также различные подарки, включая вышеупомянутый мотоцикл, а также оплата отелей, разъездов и эскорт-сервиса. По его словам, CW1 платил за проживание Бруманда в отелях Beverly Hills Hotel и Beverly Wilshire и за его поездки из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, а за девочек для агента ФБР платил от 500 до 1500 долларов за визит.

Почти все депозиты Бабак Бруманд вносил наличными, хотя в одном случае это был заверенный банком чек на 30 тыс. долларов, выданный на имя компании Love Bugs, которая занимается выведением вшей и принадлежит супругам Бруманд. На эти деньги, которые он позже пытался объяснить продажей лодки и полученным в банке займом, Бруманд внес аванс за покупку дачи у озера Тахо за 1,3 млн долларов. По корпоративной кредитной карте Love Bugs были оплачены десятки тысяч долларов на покупку дорогих товаров в магазинах Cole European, Sonnen Porsche, Beverly Hill Watch Company и Neiman Marcus.

С адвокатом CW1 Бабак Бруманд познакомился осенью 2014 года в частном сигар-баре Grand Havana Room в фешенебельном районе Beverly Hills и, как написал репортер Los Angeles Times Мэтью Ормсет, «в прокуренных частных клубах и барах престижных отелей Беверли Хиллс Бруманд терся плечами с людьми из организованной преступности и их коррумпированными сообщниками из правоохранительных органов». Ничего подобного из аффидевита следователя ФБР Майкла Торбика не следует, но звучит красиво. Конкретно о связи Терменджяна-Дермена с «армянской мафией» в США из доступных материалов дела Бруманда ничего не известно, но в деле есть справка от 30 апреля 2020 года, в которой прокуратура информирует суд, что «данное уголовное дело может быть связано с делом «Соединенные Штаты против Эдгара Саргисяна», так как оба дела вытекают из одного и того же сговора, общей схемы и сделок».

В том же 2014 году CW1 пригласил Бруманда на гулянку, которую устроил в снятом на время доме в Лас-Вегасе, штат Невада. Как отмечено в предварительном обвинении, адвокат заметил на новом знакомом золотые часы Rolex и ремень Gucci, обратив внимание на «дорогие вкусы» нового знакомого и его «склонность к роскоши в вещах и обслуживании». Адвокат «увидел в этом возможность завербовать Бруманда», и стал крепить их отношения, которые стали коррумпированными в 2015 году, когда CW1 сообщил Бруманду, что связан с преступниками и спросил у агента ФБР, не хочется ли ему «заработать на стороне», на что Бабак, как утверждает прокуратура, ответил согласием, и CW1 начал платить ему по 10 тыс. долларов в месяц «за информацию и защиту».

Первой стала просьба отыскать CW1 в базе данных ФБР и «разряжать» любой интерес к нему со стороны правоохранительных органов. Выполняя эту просьбу, Бабак Бруманд сообщил CW1, что тот попал под расследование бюро по подозрению в мошенничестве с кредитными картами в 2008 или 2009 году, причем в обвинении уточняется, что такие данные могли стать известны только из базы данных правоохранительных органов, куда вхож не всякий. Затем CW1 попросил Бруманда поискать в той же базе данных члена «армянской мафии», на которого адвокат работал. Поиск оказался не трудным, так как Левон Терменджян, он же Лев Аслан Дермен, был там хорошо известен. Как установило расследование, Бабак Бруманд дважды интересовался оперативным делом Терменджяна в январе 2015 и в мае 2016 года, а в апреле этого года федеральный суд в Солт-Лейк Сити, штат Юта, признал его виновным по большому делу о растрате миллиарда долларов налоговых субсидий на биотопливо с помощью подделки торговых отчетов.

Одним из самых «тонких» поручений Бабаку Бруманду стала просьба адвоката CW1 добыть данные ФБР о неназванном члене королевской семьи Катара. Адвокат обеспечивал безопасность гостившего в США катарца, который был наркоманом, и покупал для него наркосодержащие таблетки Demerol. Помимо этого, он помог ему купить и застраховать машины Lamborghini и Porsche 911, но в базе данных ФБР адвоката интересовало не столько это, сколько, не включен ли его подопечный в список ближневосточных террористов. За ответ, который устроил адвоката и его клиента, коррумпированный агент ФБР получил взятку в виде мотоцикла Ducati и разных «прибамбасов» к нему на общую сумму 36 тыс. долларов.

Помимо этого Бруманд по поручениям CW1 навел в базе данных ФБР справки о десяти-двадцати гражданах, с которыми адвокат собирался вести «законные или незаконные» дела. В частности, Бруманд посоветовал CW1 «сторониться» одного члена сигар-клуба Grand Havana Room, и был прав – вскоре того арестовали по делу о мошенничестве с программами здравоохранения. Для получения этих сведений Бабак Бруманд шел на известный риск, сочиняя коллегам истории, для чего ему это нужно, как было, в частности, с Терменджяном. Еще более необдуманно Бруманл поступил, отдав Левону свой служебный пропуск ФБР на парковку машины, что было замечено, и полицейские города Бербанкс изъяли этот пропуск, начав служебное расследование. К тому времени отношения адвоката с агентом ФБР стали слабеть, а в мае 2016 года и вовсе прекратились, хотя Бабак Бруманд предлагал новые варианты.

Как утверждает адвокат, согласившийся стать CW1, Бруманд предлагал ему завербовать своего знакомого, который уходит на пенсию из ЦРУ и может поделиться информацией, которую он добывал для США из зарубежных источников. В предварительном обвинении следователь ФБР Майкл Торбик уточняет, что в 2017 году Бабак Бруманд сказал адвокату, что один такой источник в свое время контрабандой вывез из Ливии по указанию Муаммара Каддафи около 2 млрд долларов и хотел использовать свой самолет, чтобы доставить эти деньги по назначению, взяв себе положенную часть. Судя по всему, это предложение перепугало адвоката настолько, что он стал CW1, решив, что лучше отсидеть за копеечную взятку бывшему агенту ФБР, чем за миллиардную контрабанду ливийских долларов. К тому же, как вполне мог подумать этот гражданин с юридическим образованием, не исключено, что Бабак Бруманд уже стал CW и сейчас заманивает его в ловушку. Как написала Los Angeles Times, адвокат «сотрудничает с прокуратурой в надежде на снисхождение за свои преступления, в которые входят мошенничество с банком, дача ложных показаний и подкуп двух федеральных агентов. В аффидевите следователя ФБР Майкла Торбика отмечено, что на допросе CW1 несколько раз соврал агентам ФБР, но в основном то, что рассказал о своей связи с Брумандом, оказалось правдой, подтвержденной другими.

У нас в нью-йоркской полиции служит все больше русскоязычных «копов» – детей, а сейчас уже и внуков эмигрантов из бывшего СССР. То же самое происходит в Калифорнии с выходцами из Армении, и марте прошлого года в том же федеральном суде Центрального округа штата Калифорния в Лос-Анджелесе вынесли приговор Джону Саро Балияну, которого называют «армяноамериканцем». 47-летний выходец из Армении жил в городке Сил-Бич, южном пригороде Лос-Анделеса и 8 лет прослужил детективом отдела борьбы с наркотиками в полиции города Глендейл, где проживают больше 65 тысяч его соотечественников – одна из крупнейших городских армянских общин за пределами этой закавказской страны.

Арестованный 15 мая 2018 года, в июле Балиян признал себя виновным в вымогательстве взятки, воспрепятствовании правосудию и ложных показаниях федеральным следователям ФБР. Прокуратура Центрального округа Калифорнии обвинила Джона Саро Балияна в том, что в 2017 году он соврал агентам ФБР, интересовавшимся его связями с «мексиканской мафией и армянской организованной преступностью». Ложь федеральным агентам все прочнее входит в ассортимент средств давления на подозреваемого, чем, как недавно выяснилось, в 2017 году воспользовалось руководство ФБР, вынудив к признанию такой лжи генерала Майкла Флинна, кратковременного советника президента Трампа по национальной безопасности. На днях это признание было признано незаконным и дело Флинна прекращено, а Балияна 8 марта 2019 года федеральный судья Джон Уолтер приговорил к 21 месяцу лишения свободы, трем годам надзора после освобождения и штрафу в сумме 60 тыс. долларов плюс 300 долларов за судебные издержки. По данным федерального бюро тюрем, 12 ноября прошлого года Джон Саро Балиян вышел на свободу.

Александр Грант

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