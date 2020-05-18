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дата публикации 18.05.20 07:10
скаут: Игорь Львович;
   
 

Сирия: на месте гибели российского летчика Филипова установили памятный знак

Ирина Александрова  •  Последние обновления: 17/05/2020

Памятная табличка в честь погибшего летчика российских ВКС Романа Филипова установлена в сирийской провинции Идлиб. Здесь 3 февраля 2018 года боевики сбили российский Су-25. Раненый пилот штурмовика, майор Филипов, катапультировался, и принял неравный бой. Чтобы не попасть в плен, он подорвал себя гранатой.

Александр Погорельский, сослуживец: "Перед своей командировкой, ну у нас есть традиция такая, кое-что оставлять, чтобы вернуться, он лично мне оставил эту пилотку и сказал: "Отдашь мне, Сан Саныч, как вернешься. Вот я сейчас ее привез сюда. Вернуть ему" .

Цветы к памятной табличке возложили российские и сирийские военные.

Рами Маваз, полковник сирийской армии: "Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем".

Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России. Летчик был похоронен на Аллее Славы Коминтерновского кладбища Воронежа.



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