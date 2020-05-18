Как развить креативность по методу Дэвида Боуи

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За свою жизнь Дэвид Боуи создал целую вселенную ярких художественных образов и концепций. Его музыка вдохновляет других музыкантов, а придуманный им персонаж Зигги Стардаст стал культурным ориентиром для нескольких поколений.

В своём креативном процессе Боуи использовал необычную технику брейнсторминга, известную как «метод нарезок». Эта техника зародилась в среде дадаистов и позже была взята на вооружение битниками — в том числе Уильямом Берроузом.

Метод нарезок выглядит так: автор нарезает (или разрывает) написанный или напечатанный текст на куски, а затем перемешивает и составляет их так, чтобы получилось нечто новое.

Боуи пользовался методом нарезок, когда ему не хватало новых идей. Сам процесс он описывал как попытку «разжечь всё то, что может таить в себе воображение».

Я тоже стал применять метод нарезок, как только услышал о нём пару лет назад. Если эта техника помогала Боуи (не говоря уже о Курте Кобейне, Бобе Дилане, Томе Йорке и Игги Попе), то, возможно, и мне удастся развить с её помощью творческое начало, подумал я. И был совершенно прав.

Для большей эффективности я позволил себе совместить «метод нарезок» с приёмом, известным в психологии развития как «речь-для-себя». Грубо говоря, это разговор с самим собой вслух — научно доказано, что есть прямая связь между его использованием и успешной сдачей экзаменов молодыми людьми.

Моя гибридная версия излюбленной техники Боуи включает в себя три простых шага и гарантированно поможет вам генерировать новые идеи.

1 Включите запись и просто начните говорить

Разговор с самим собой вслух обладает огромной силой. Как только вы начнёте голосом выражать то, что творится у вас в голове, — мысли потекут рекой, станут рождаться идеи и выстраиваться новые нейронные связи. Делать в процессе какие-то заметки — тоже неплохой ход, но проговаривать вслух — вот где ключевой момент.

Вербально мы всегда высказываем куда больше идей, чем физически можем изложить на бумаге. Записывать сам процесс брейнсторминга на диктофон и затем расшифровывать сказанное — тоже полезно (это некоторый задел на будущее).

Разместитесь поудобнее в укромном уголке, где вас никто не побеспокоит, и позвольте мыслям обрести словесную форму.

2 Разрежьте речь на фрагменты

Расшифруйте запись и начните кромсать бумагу. Боуи нарезал свои монологи на фразы, а Берроуз предпочитал брать большие куски текста. Неважно, что выберете вы, просто возьмите ножницы — и вперёд.

Никогда не угадаешь, что именно приведёт к новым открытиям, поэтому постарайтесь сохранить если не всю, то хотя бы большую часть расшифровки. Прошлые сеансы брейнсторминга — ещё один прекрасный источник материала для нарезок.

3 Переставьте фрагменты местами и ищите связь

Тут начинается самое весёлое. Некоторые кладут все нарезанные фрагменты в миску и вытаскивают их оттуда по очереди. Другие раскладывают все куски на столе, чтобы видеть картину целиком. Можно выбрать любой способ, главное — переставляйте куски текста почаще и играйте со смыслами.

Ещё раз — просто записывайте мысли и впечатления, чтобы извлечь максимум из монолога вслух.

Своим сотрудникам я рекомендую чаще проводить такие сеансы, если они хотят развить креативное мышление и найти путь к вдохновению. Метод нарезок Боуи — отличный драйвер творческих процессов. С его помощью можно находить новые смыслы в своих идеях и размышлениях.

Методом нарезок могут пользоваться не только отдельные люди, но и организации во время командных брейнсторминг-сессий.

В 1997 году в интервью BBC Боуи рассказал о собственном опыте по использованию метода нарезок: «…если соединить воедино три-четыре разрозненные мысли и попытаться связать их самым ужасным образом, то в итоге можно увидеть в этих цепочках бессознательные смыслы, порой довольно провокационные и действительно поражающие воображение».

Сотрудники, регулярно проводящие мозговые штурме (по отдельности или в команде) повышают общую продуктивность. Их вдохновение затем просачивается во все уголки компании, способствуя её росту и созданию новых продуктов.

Каждая компания хочет развивать новые связи, рождать уникальные идеи и создавать полезные продукты. Использование метода нарезок в персональных и командных мозговых штурмах позволит достичь в этом поразительных результатов.

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