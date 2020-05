архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.05.20 06:39 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “VOANews”,

"In Russia, Rumblings of Discontent Grow as Oligarchs Move to Plug Gaps" США - 14 мая 2020 г. Хотя олигархи и закрывают “прорехи” [в борьбе правительства с пандемией], недовольство в России усиливается By Jamie Dettmer May 14, 2020 ФАЙЛ - Могильщики, одетые в защитное снаряжение, хоронят предполагаемую жертву коронавирусной инфекции на специальном участке кладбища на окраине Санкт-Петербурга, Россия, 13 мая 2020 года. В своё время они, используя политический и экономический хаос посткоммунистической эпохи Бориса Ельцина, пытались захапать все что можно - государственные предприятия, нефтяные месторождения и месторождения полезных ископаемых, которые распадающееся советское государство отдавало им по бросовым ценам. Но теперь сверхбогатые олигархи России спешат поддержать малоуспешные усилия государства по сдерживанию распространения коронавируса. В России растет недовольство подходом Владимира Путина к борьбе с пандемией. Согласно результатам независимого опроса общественного мнения проведенного Левада-центром в прошлом месяце, его рейтинг одобрения упал до исторического минимума - до 59% (с 63% - в предыдущем месяце). Даже обычно лояльный государственный вещатель Russia Today на прошлой неделе опубликовал отчет, предупреждающий, что страна рискует получить двузначный уровень безработицы и «возвращение к боли экономического маразма ельцинских лет [что] будет иметь непредсказуемые последствия для президента» Путина" Российский лидер сталкивается с самым большим испытанием за всё время своего президентства, но он передал большую часть ответственности за борьбу со смертельным вирусом на региональный уровень - губернаторам областей. По словам аналитиков и обозревателей российских СМИ, передача губернаторам главной ответственности за борьбу с коронавирусом сводит на нет политику, проводимую Путиным с момента его прихода к власти. Кремль на протяжении многих лет ограничивал полномочия губернаторов, настаивая на том, что России нужно сильное центральное правительство. «Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика быстро пришла в норму», - заявил Путин в понедельник, объявляя об окончании нерабочего периода. Но до возвращения к нормальной жизни, кажется, ещё далеко. Во вторник, официальный представитель президента, Дмитрий Песков, отправился в больницу после положительного результата теста, уже пятый высокопоставленный чиновник, который был вынужден сделать это. FILE - Президент России Владимир Путин во время телеконференции в государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой 11 мая 2020 года. По словам некоторых аналитиков, Путина обвиняют в том, что он хочет дистанцироваться от пандемии, опасаясь политических последствий. Ранее на этой неделе российский лидер объявил об окончании общенационального "нерабочего периода", оставив губернаторам решать, следует ли ослабить карантинные меры в их регионах или нет. Его заявление вызвало насмешки со стороны многих москвичей, которые указали, что всего за несколько часов до этого, в своей ежедневной информации, органы здравоохранения сообщили о самом большом количестве заболеваний за одни сутки. «Несмотря на то, что он создал высокоцентрализованную политическую систему, он не собирается быть главнокомандующим на этой войне. Вместо этого он предпочел бы заставить местных лидеров принимать жесткие решения, требуя, чтобы они спасали и жизни, и экономику, в то время когда он обстреливает их со стороны», - считает Марк Галеотти, аналитик британского Royal United Services Institute (RUSI) и обозреватель The Moscow Times. «Реальную власть он сохраняет для себя, а бремя борьбы с коронавирусом перекладывает на своих бояр», - добавляет он. FILE - Российский стальной магнат Алексей Мордашов говорит во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Россия, 25 мая 2018 года. Губернаторы, в свою очередь, обнаружили, что российские олигархи готовы попытаться помочь им закрыть пробелы, оставленные государством в борьбе с вирусом. Осознание социальной ответственности некоторыми известными российскими лидерами, в том числе сталелитейным магнатом Алексеем Мордашовым, который поручил четырем региональным губернаторам заблокировать города, где у него есть заводы, и горным магнатом Владимиром Потаниным, который потратил более ста миллионов долларов на комплекты тестов, защитные маски и аппараты ИВЛ - удивил некоторых. Когда вирус обрушился на Россию, некоторые независимые информационные агентства сообщили, что богатые россияне спешат покупать аппараты ИВЛ, увеличивая тем самым дефицит. Московский пульмонолог Василий Штабницкий заявил журналистам, что ему известно о богатых москвичах, которые скупают ИВЛ. Хотя он добавил, что это не принесет им пользы без большого количества кислорода и другого необходимого оборудования, а также обученного персонала. Но для сверхбогатых, особенно для мега-богатых олигархов, медицинские бригады на заказ не были бы недоступными. FILE - Российский олигарх Олег Дерипаска у дверей управляющей компании своего автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде, Россия, 16 апреля 2019 года. Но в последние недели, по мере нарастания количества случаев, а в России наблюдается второй по темпам рост числа инфицированных в мире, и усиления недовольства с выходом протестов на поверхность, олигархи начали вмешиваться в происходящее. Металлургический магнат Олег Дерипаска финансирует три клиники по лечению COVID-19 в Сибири. Олигархи представили свою причастность как мотивированную патриотизмом, избегая при этом открытой критики государственной стратегии, хотя Дерипаска ещё в марте публично призвал Кремль закрыть все границы и ввести 60-дневный карантин по всей стране. Аналитики говорят, что олигархи должны помнить о неписаном договоре между ними и Путиным - о неучастии их в политике. У них на памяти свежи примеры опасности разрыва сделки, в том числе случай с нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским, который был 16-м самым богатым человеком в мире, когда его арестовали в 2003 году по обвинению в мошенничестве и растрате и приговорили к девяти годам лишения свободы. Патриотизм или нет, но некоторые аналитики рискуют предположить, что олигархи сейчас предпринимают шаги, чтобы попытаться “закрыть прорехи” из-за страха, так как система, которой руководит Путин и которая также защищает их богатства, сталкивается с серьезными рисками. Российскому президенту пришлось приостановить свои планы по переписыванию российской конституции, что позволило бы ему продержаться еще 12 лет, «на то время пока Кремль пытается справиться как с вирусом, так и с новым экономическим кризисом», говорит Татьяна Становая, аналитик Московского Центра Карнеги. «Эти два вызова представляют собой величайший шок, с которым когда-либо сталкивался путинский режим, и которые, вероятно, будут подпитывать недовольство населения», - добавляет она. Негативные экономические последствия нарастают. Четверть россиян трудоспособного возраста говорят, что потеряли работу или ожидают, что скоро потеряют, Шесть из десяти россиян не имеют сбережений. Были отдельные протесты, и аналитики говорят, что есть реальная перспектива гораздо более широких беспорядков, когда пандемия начнет быстро распространяться за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где больницы и местные службы здравоохранения годами находились в загоне. FILE - Медицинский персонал, одетый в защитное снаряжение, выносит мешок с, вероятно, человеческим телом из больницы для пациентов с коронавирусом на окраине Москвы, Россия, 12 мая 2020 года. В понедельник Кремль, похоже, понял опасность. Путин выступил со своим пятым, с момента вспышки коронавируса, обращением к нации, объявив о новых мерах по поддержке простых россиян, а также малого бизнеса. Среди мер - бонусы для врачей и социальных работников, льготы для семей с детьми, льготные условия кредитования для владельцев компаний и налоговые льготы для малого бизнеса. Общественность очень часто критиковала пренебрежение малым бизнесом в том что касалось преференциального режима, ранее это вызывало большие опасения. Меры получили высокую оценку у экономистов. «Впервые во время кризиса мы видим, что размер выплат, по крайней мере, в некоторой степени соответствует тому, о чем писали экономисты, и что предлагали лидеры оппозиции», - сказал Константин Сонин, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики России в разговоре с независимым новостным сайтом Meduza. Экономист Евсей Гурвич согласился с ним, но сказал Meduza, что было бы лучше, «если бы в самом начале кризиса была объявлена ​​масштабная антикризисная программа - это помогло бы многим принять решение не закрывать свои бизнесы» Неясно, смогут ли новые меры сгладить политическое разочарование. Для россиян из рабочего класса новые платежи покроют расходы на продукты в течение одного месяца. И мало кто верит в то число умерших от коронавируса, которое сообщает Кремль. Аналитики, а также мэр города утверждают, что в одной только Москве, в городе, где сосредоточено 52% официально зарегистрированных подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число смертельных случаев, связанных с коронавирусом, серьезно занижено. В четверг Россия подтвердила 9 974 новых коронавирусных инфекций за сутки, в результате чего официальное число случаев заболевания в стране достигло 252 245. Общее число погибших в общенациональном масштабе составляет 2 305 человек - уровень смертности намного ниже, чем в других европейских странах с гораздо лучше обеспеченными и квалифицированными системами здравоохранения. Кремль говорит, что Россия смогла извлечь уроки из опыта Западной Европы. Доверие к официально сообщаемым данным об уровне смертности низкое. Первая зарегистрированная в России смерть от вируса - пожилая женщина, которая умерла 19 марта - была реклассифицирована как смерть от тромба.