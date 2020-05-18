Пляжный тренд: трикини

16.05.20 Автор Алексия Захариу

Лето-2020 определенно будет отличаться от всех предыдущих летних сезонов из-за пандемии коронавируса. Но мода, похоже, не вправе отставать от тенденций времени.

Защитная маска стала неотъемлемым предметом как в помещениях, так и на открытом воздухе. Видимо поэтому многие модницы пытаются сочетать ее со своей одеждой, превратив в модный аксессуар.

Что касается пляжа, новый модный тренд предлагает девушкам, желающим идти в ногу со временем, приобрести вместо бикини ("би" - 2 предмета купальника) трикини! То есть лиф, плавки и маску в дизайнерском комплекте. Идея возникла, как шутка итальянского дизайнера. Но вероятно этим летом она вполне может стать пляжным трендом.

Швея и дизайнер Тизиана Скарамусто из местечка Falconara Maritima начала создавать пляжные ансамбли, адаптированные к условиям эпохи пандемии. Ее целью было поднять настроение, в том числе, порадовать своих подписчиков социальных сетей.

Поэтому она сделала маску дома и подумала о том, чтобы опубликовать в Facebook и Instagram первые фотографии со своими дочерьми, которые были в купальниках из трех предметов. Фото трикини стало вирусным и, к удивлению дизайнера, она начала получать «дождь» из заказов.





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