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опубликовано редакцией на Переводике 17.05.20 22:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Трудно жить в России без нагана, да и в ЛондОне тоже - “не фонтан”

Два российских финансиста, которые использовали Брюса Уиллиса в качестве лица их обанкротившегося банка, столкнулись  с конфискацией их  британских  капиталовложений после того, как они набрали  730 миллионов фунтов стерлингов долгов на фоне обвинений в том, что они присвоили сбережения клиентов

  • Финансовые следователи будут требовать наложить арест на  активы Ильи Юрова и Николая Фетисова после того, как они были объявлены банкротами

  • Банкиры, купившие российский  National Bank Trust (NBT)  в 2003 году,  присвоили  сбережения клиентов 

  • После того как  NBT  разорился,  они  сбежали из России и  приобрели в  Англии особняки стоимостью более 4 млн. фунтов стерлингов каждый 

By KATE DENNETT FOR MAILONLINE    PUBLISHED:  16 May 2020 

Два российских банкира, которые жили в роскоши в Англии, сталкиваются с арестом финансовых активов после того, как их объявили вторыми по величине банкротами в британской истории. 

Финансовые следователи ищут активы бывших  владельцев  российского National Bank Trust (NBT) Ильи Юрова и Николая Фетисова.

Это произошло после того, как их обвинили в присвоении, через сеть подставных компаний,   сбережений клиентов,  сообщает The Times .

48-летний Юров и 49-летний Фетисов, купившие  NBT в 2003 году, имеют общую задолженность в размере 730 миллионов фунтов стерлингов.

Mr Yurov's wife, Nataliya Yurova, 50, paid £4.1million in 2012 without a mortgage to buy Oxney Court in Kent. The also own five other properties, worth a total of more than £6million

Жена г-на Юрова, 50-летняя Наталия Юрова, купила, без ипотеки, усадьбу  Oxney Court в Кенте за  4,1 миллиона фунтов стерлингов. Супруги также владеют пятью другими объектами общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов.

Г-н Фетисов и его жена Елена Пищулина, 47 лет, живут в купленном в 2012 году  за 4,25 миллиона фунтов стерлингов особняке в Oxshott,  графство Суррей. (на фото)

Ilya Yurov pictured in 2005. He has been declared bankrupt by the High Court

Nickolay Fetisov (above) risks of having his assets seized after being declared bankrupt

48-летний Юров (слева) и 49-летний Фетисов (справа) приобрели National Bank Trust (NBT) в 2003 году, но теперь,   после того, как они были объявлены банкротами,  финансовые следователи требуют ареста их активов

Их восхваляли  за преобразование NBT,  а  они использовали  своё  богатство для покупки роскошных особняков,  и дорогих  частных самолетов. 

Два банкира наняли актера “Die Hard”  Брюса Уиллиса в качестве лица своего банка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Его показывали  в рекламе  банка  на  фоне  слов  «Когда мне нужны деньги, я просто беру их». 

Но теперь они объявлены вторыми  по величине банкротами  Великобритании, причем самым крупным банкротом считается Владимир Кехман, который называл себя «банановым императором России». 

В 2012 году г-н Кехман был объявлен банкротом с задолженностью в 1,05 миллиарда фунтов стерлингов. 

Высокий суд в Лондоне объявил г-на Фетисова и г-на Юрова банкротами  после того, как выяснилось, что они использовали вклады  1,5 миллионов  вкладчиков для финансирования десятков подставных компаний, которыми они владели.

NBT разорился  в 2014 году, был спасен с помощью  государственной  поддержки (за счет  налогоплательщиков)  в размере 1 млрд долларов (826 млн фунтов стерлингов) и позднее,  в процессе восстановления,  был поглощен Финансовой Корпорацией «Открытие». 

Это был 27-й по величине банк в России с более чем 1,5 миллионами вкладчиков и 400 филиалами. 

К тому времени, когда банк рухнул в 2014 году, Юров и Фетисов бежали из России в Англию, где они и  живут теперь  в роскоши  со своими семьями. 

Но их активы могут быть конфискованы, поскольку, для отслеживания денег банкиров и их оффшорной сети,  наняты  бухгалтеры [глобальной аудиторской  фирмы] Mazars.

The two bankers set up a luxury life in England after fleeing from Russia before NBT collapsed in 2014. Pictured, the indoor swimming pool at Mr Fetisov's Surrey mansion

Перед тем  как НБТ рухнул в 2014 году,  два банкира бежали из России  и устроили себе  роскошную жизнь в Англии. На фото - крытый бассейн в особняке Фетисова в Суррее

Mr Fetisov also own a £1.6million flat in Chelsea and a £3.45million Moscow dacha. Pictured, an indoor cinema at his Surrey mansion

Г-ну Фетисову также принадлежит квартира стоимостью 1,6 млн фунтов стерлингов в Челси и московская дача стоимостью 3,45 млн фунтов стерлингов. На снимке: закрытый кинотеатр в его особняке в Суррее

Жена г-на Юрова, 50-летняя Наталия Юрова, купила, без ипотеки, усадьбу  Oxney Court в Кенте за  4,1 миллиона фунтов стерлингов.

Как  сообщает The Times, пара также владеет двумя объектами недвижимости на Кипре и тремя квартирами в Челси, Лондон,  общей стоимостью более 6 миллионов фунтов стерлингов.

Г-н Фетисов и его жена Елена Пищулина, 47 лет, живут в особняке в Оксшотте, Суррей, купленном в 2012 году.  за 4,25 млн фунтов.

Говорят, что  с тех пор, как супруги купили дом,  стоимость недвижимости выросла до 5,51 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Zoopla.

В роскошном особняке есть крытый бассейн с видом на сад и шикарный кинотеатр.

Им также принадлежит квартира стоимостью 1,6 млн фунтов стерлингов в Челси и московская дача стоимостью 3,45 млн фунтов стерлингов. 

They hired Bruce Willis as the face of the bank for £1.5million a year. He was featured in an advertisement alongside the phrase 'when I need money I simply take it' (pictured)

Два банкира наняли актера “Die Hard”  Брюса Уиллиса в качестве лица своего банка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. Его показывали  в рекламе  банка  на  фоне  слов  «Когда мне нужны деньги, я просто беру их» (на фото)

После того как  стало ясно, что мужчины были вовлечены в серьезное мошенничество,  банк предъявил иск двум бывшим акционерам и их женам.  Они  заставили  банк одолжить миллиарды оффшорным компаниям, которые тайно контролировались двумя банкирами.

Третий акционер, Сергей Беляев, также был вовлечен в мошенническую схему и разорение  NBT,  он, как говорят, живет в  настоящее  время  в  Америке. 

В ходе рассмотрения дела Высокий суд узнал, что вместо публичного  декларирования  финансового состояния банка,  банкиры наняли британского  «фиксатора» Бенедикта Уорсли для управления оффшорной сетью. 

52-летний мужчина создал для банкиров  подставные компании  на Кипре и  организовывал для  них аренду суперяхт и частных самолетов, которые оплачивались за счет средств банка.  

Mr Yurov, 48, and Mr Fetisov, 49, who bought NBT in 2003, have joint debts of £730million. Pictured, the master bedroom at Mr Fetisov's home

48-летний Юров и 49-летний Фетисов, купившие  NBT  в 2003 году, имеют общую задолженность в размере 730 миллионов фунтов стерлингов. На фото спальня хозяев дома Фетисова

The two banker's homes amount to much of their wealth, but the majority of their assets is said to be concealed in a network of offshore companies (pictured, Mr Fetisov's Surrey mansion)

Дома двух банкиров составляют значительную часть их  состояния, но большая часть их активов, как говорят, скрыта в сети оффшорных компаний (на фото, особняк г-на Фетисова в Суррее)

Банкиры отрицают  правонарушения и имеют право  обжаловать приговоры. 

Предыдущий владелец NBT,  Михаил Ходорковский  когда-то был  самым богатым человеком России, теперь  он  живет в изгнании в Лондоне.

Большая часть активов  двух  банкиров, как говорят,  спрятана в сети компаний, которые укрывали деньги, которые они выводили из России.  

Пол Раус, глава отдела обслуживания клиентов в Mazars Restructuring Services, сказал: «Эти люди, находясь у руля NBT,  накопили значительные богатства  и активы по всему миру, и теперь начнется процесс выявления этих  активов, чтобы выплатить  компенсацию NBT и другим кредиторам»

Двух банкиров разыскивают в России по уголовным обвинениям,  связанным с крахом банка.

Запросы об их экстрадиции  были  отклонены  британскими судами, которые постановили, что банкирами  не будет предоставлена  возможность  справедливого  судебного  разбирательства.

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