опубликовано редакцией на Переводике 07.06.20 06:20 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Seeing Red: Russian Cash Caches Critical for Cyprus " Кипр - 24 мая 2020 г. Почти по Бисмарку - Русские всегда возвращаются со своими деньгами…. а у русских денег так много, что это даже можно назвать непристойным Кипр 24/5/2020 В воскресенье, 10 мая 2020 года, женщины купаются в море на пустом пляже «Нисси», любимого туристами из Европы и не только из Европы, кипрском морском курорте Айя-Напа. (Αssociated Рress Photo/Petros Karadjias) Кипр, долгое время считавшийся “налоговым раем” для богатых иностранцев, особенно российских олигархов и сверхбогатых, которые используют остров в качестве места для хранения или сокрытия своих богатств, стал пугающе зависимым от привозимых ими денег. Их поступало из России так много, что колумнист The Financial Times Майкл Пил, познакомивший своих читателей с этим феноменом, назвал остров Москвой-на-Средиземном море - дань американскому фильму 1984 года с Робином Уильямсом в главной роли о советском цирковом музыканте, который остается на Западе во время поездки в Соединенные Штаты. “Русских” денег так много, что это даже можно назвать непристойным, и даже конфискация 45 процентов счетов (в результате правительственного рейда 2013 года, направленного на то, чтобы банки поддержали экономику и учреждения, которые были практически разорены из-за плохих кредитов греческим предприятиям и крупным холдинговым компаниям, греческие облигации тогда обесценились на 74 процента), не изгнали супербогатых с острова. Они все еще там и тратят так, как будто завтра никогда не наступит, что прекрасно для ювелира из Лимассола Михалиса Константину, который рассказал как 20 лет назад он узнал, насколько важны российские деньги для острова. Он сказал, что русская женщина пришла в магазин в поисках дорогих часов Omega, чтобы носить их во время плавания, и он сказал ей, что это слишком дорого, чтобы тратить их на это, 20 000 евро (21 915 долларов). «Нет, нет, нет, это дешево, потому что у меня дома есть Patek Philippe за 150 000 евро (164 362 долл. США) - я просто забыла взять их с собой на Кипр». Урок был выучен. Антикоррупционные группы также обвиняют Кипр в том, что он не проверяет должным образом богатых иностранцев, покупающих «Золотые визы», которые идут вместе с паспортами ЕС, и не отсеивает тех, кто может отмывать деньги в то самое время, когда крупные банки ЕС попали в скандалы, связанные с инфильтрацией российских денег. Президент Кипра Никос Анастасиадес защищал программу «Золотая виза», но после того, как информационное агентство Reuters сообщило о недостатках в этой программе, которые критики считают еще одним каналом получения денег из-за рубежа, его правительство отозвало паспорта у 26 иностранных инвесторов. Кипр (законное правительство) стал членом ЕС в 2004 году, северную часть острова, оккупированную после незаконного вторжения в 1974 году, занимает самопровозглашенная, никем не признанная Турецкая республика. Хотя Анастасиадес и сказал, что он меняет имидж острова, Кипр широко рассматривается как банкомат для богатых иностранцев и как место, где можно спрятать наличность. Их соблазняют низкие налоги, мягкие правила, предполагаемое верховенство закона и гарантии вкладчикам, обусловленные членством в ЕС. В сообщении Reuters говорится, что это помогло превратить остров в рай для российских инвесторов после распада СССР. ДЕНЬГИ ГОВОРЯТ К концу 2012 года, по оценкам Moody's, депозиты российских банков и корпораций на Кипре составляли 31 миллиард долларов, что больше, чем весь годовой валовой внутренний продукт (ВВП) страны, в то время как международные кредиты зарегистрированным на Кипре российским компаниям составляли где-то еще от 30 до 40 миллиарда долларов. Значительная часть этих денег вложена не в разделенную столицу Никосию, а в прибрежный город Лимассол, исторически являющийся центром русской общины острова, такой многочисленной, что информационное табло в международном аэропорту в Ларнаке пестрит названиями пунктов назначения из России. Как отмечается в газете, на улицах Лимассола вы найдете офисы юридических фирм и предприятий, которые помогают россиянам и другим иностранцам жить, вести бизнес или хранить свои богатства на острове. Одна компания, Лимассолград, обещает клиентам, которые хотят купить недвижимость, что они смогут переехать «мгновенно, не нужно ждать». Жизнь в 2013 году затормозилась, когда начался финансовый кризис, и даже россияне оказались пострадавшими, правительство боролось за международную помощь в размере 10 миллиардов евро (11 миллиардов долларов), оказание помощи связывалось с принятием мер жесткой экономии и конфискацией банковских счетов. Эти меры особенно сильно ударили по богатым россиянам и российским компаниям. «Конечно, много людей пострадали, потому что они много потеряли», - рассказывала газете переехавшая на Кипр россиянка Виктория Малтабар. «И они все еще говорят об этом», - сказала она. Десятки тысяч банковских счетов, связанных с русскими, были закрыты, а советы директоров многих компаний претерпели большие изменения, в то же время критики говорят, что меры были не слишком жесткими, хотя международный инвестор и антикоррупционный активист Билл Браудер сказал, что Кипр хранит “грязные деньги” полученные в результате налогового мошенничества со стороны российских чиновников раскрытого его бывшим бухгалтером Сергеем Магнитским, который был арестован и избит до смерти в московской тюрьме в 2009 году. РУССКИЙ ГАМБИТ «Ситуация на Кипре все еще в беспорядке, когда дело доходит до России», - говорит он. «Причина этого в том, что у них существует конфликт интересов, - много россиян и российских компаний базируются там [на Кипре] , а свои деньги инвестируют в Россию. Таким образом, есть множество юристов, агентов по созданию компаний, брокеров по недвижимости и других, которые зарабатывают деньги на русских. И, к сожалению, некоторые люди в правительстве зарабатывают на этом деньги или имеют членов семьи, которые делают это». Согласно ответу правительства на парламентский вопрос, российские инвесторы и их семьи получили почти половину из 3153 золотых паспортов, выданных в период с 2013 года по февраль 2018 года. Стелиос Орфанидес, кипрский журналист-расследователь, заявил газете, что схема гражданства как углубила российские связи, так и открыла другие. «Теперь вы также получаете влияние миллиардеров из других стран», - говорит он. Под давлением Соединенных Штатов Кипр предпринял некоторые шаги по ужесточению процедур по противодействию отмыванию денег и участвует в американских санкциях в отношении России, однако в докладе комитета Moneyval Совета Европы говорится о «различных серьезных недостатках» в этой работе. В докладе утверждается, что власти «еще недостаточно уделяют внимания отмыванию денег из преступных доходов, полученных за пределами Кипра, которые представляют наибольшую угрозу для кипрской финансовой системы». Главный магазин ювелира Константину в Лимассоле вновь открылся после шестинедельной блокировки, направленной на предотвращение распространения COVID-19, и большинство его первых покупателей были русские, готовые тратить деньги без удержу. «У большинства людей на Кипре есть чувство, что русские возвращаются очень быстро по сравнению с другими», - сказал Константину. «Это то, что они сделали в прошлом. Надеюсь, они повторят это сейчас». статью прочитали: 49 человек Комментарии