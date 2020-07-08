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опубликовано редакцией на Переводике 08.07.20 02:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Турция тестирует российские ЗРК С-400 на американских истребителях F-16

July 7, 2020

By EurAsian Times Desk

По сообщениям, Турция провела тестирование  систем ПВО С-400 на истребителях F-16, американского производства. Согласно сообщениям, системы ПВО С-400, развернутые на авиабазе Мюртед (Mürted) около Анкары, были испытаны на американских истребителях F-16 Viper и F-4 Phantom II. 

Издание  Fighter Jets World отмечает, что истребители F-16 были замечены в непосредственной близости от авиабазы ​​Мюртед. «В рамках некоторых проектов, осуществляемых в координации с Управлением оборонной промышленности (Presidency of Defense Industries), самолеты F-16 и другие самолеты ВВС Турции будут выполнять испытательные полеты на малых и больших высотах в понедельник и вторник в небе Анкары»  - говорится в официальном заявлении .

Как бы там ни было, на видео, снятых в ходе испытаний, видны  F-16 и F-4, пролетавшие над Муртедом, и части  радиолокатора наблюдения и сбора  данных  91N6E и воздушного радара поиска и сбора данных 96L6E, который явно работает ниже, он  установлен на мачте 40V6M.

Монтируемая на мачте версия 96L6E также предназначена для более эффективного обнаружения низколетящих целей, которые радар, расположенный на земле, может не обнаружить из-за рельефа местности.

В сентябре 2017 года Россия объявила, что подписала с Турцией соглашение на 2,5 миллиарда долларов о поставке Анкаре зенитных ракетных комплексов С-400. По условиям контракта Анкара получит полковой комплект ракетных комплексов ПВО С-400 (два батальона). Сделка также предусматривает частичную передачу технологии производства турецкой стороне.

С-400 «Триумф» - самая совершенная ракетная система ПВО большой дальности, которая была поставлена на  вооружение  в России в 2007 году. Она предназначена для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет, в том числе ракет средней дальности, а также может быть использована против наземных установок. S-400 может поражать цели на расстоянии 400 км и на высоте до 30 км.



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