дата публикации 06.07.20

"Мы поддерживаем полицию" США - 03 июля 2020 г. Мы поддерживаем полицию Последний день июня приходился на вторник, ставший уже традиционно синим- возле 60 полицейского участка в Южном Бруклине собрались люди поддержать нашу полицию. Все было организовано группой Вlue Tuesday, группой русскоязычных американцев. И подобные встречи синхронно прошли по всей стране. Posted By: Елена Пригова on: July 03, 2020 В Нью-Йорке впервые акция изменила форму – это уже было не одиночное посещение полицейских участков активистами, а митинг в поддержку полиции. И именно вчера власти города приняли решение сократить финансирование NYPD на 1 млрд. долларов… Циничное и мерзкое решение, возвращающее нас в далекие 70-80 годы, когда город был опасен для его жителей, когда полицейские не справлялись с уровнем преступности, потому что политикам было не до борьбы с преступниками. Дежавю… Вчера была прекрасная возможность для многих законопослушных граждан не просто выразить свою благодарность людям в синей форме, рискующими своими жизнями ради нашего спокойствия, но и пообщаться в неформальной обстановке с ними, задать вопросы. К сожалению, ответы пока не утешают, но мы ведь гражданское общество, а посему есть надежда на восстановление справедливости. Я беседовала с детективами и сержантами, рядовыми и патрульными офицерами. Я восхищаюсь женщинами в синей полицейской форме, и мне хочется, чтобы они и дальше могли выполнять честно свою работу, чтобы они могли быть защищены от несправедливости, чтобы их жизням не угрожали драконовские законы, принимаемые сейчас против полицейских, которых просто разоружили, отдав на оплёвывание толпы, ненавидящий и полицию, и закон, и страну, в которой живут. Вы уже слышали о новом законе, по которому теперь можно будет привлекать к материальной ответственности сотрудников персонально? На сегодняшний день любой, посчитавший себя пострадавшим, любой преступник, не подчинившийся полицейскому, имеет право судить самого полицейского. Это даже не абсурд – этому нет определения, потому что это за пределами разумного. И ещё одна характерная деталь не могла не броситься в глаза. Эта встреча проходила под национальными флагами и началась она с исполнения гимна. Все, что мы видим в последние дни на улицах городов – это втаптывание в грязь истории страны, ее законов и символов. Тема патриотизма подменяется темой стыда за страну. Тема равенства всех в стране равенства и справедливости для всех также уже не популярна. Сегодня страна и наш огромный город-улей поделился на тех, для кого все человеческие жизни представляют ценность, и тех, кто обеспокоен только важностью жизней наших чернокожих сограждан. А по сути идет обесценивание жизней подавляющего большинства наших сограждан. Митинг в поддержку полиции – это митинг в поддержку расового равенства и справедливости для всех, а главное – равенства и ответственности всех перед законом. Было много плакатов в поддержку Трампа, который для патриотов остается символом стабильности Америки, а не ее разрушения. Что должно ещё произойти в стране, какие катаклизмы должны ее парализовать, чтобы люди очнулись и поняли: голосовать за демократов в 2020 году означает уничтожать республику, уничтожать государство, уничтожать будущее своё и своих детей. Голосовать за демократов – это путь прошлое социалистическое, от которого мы когда-то уехали. Но у людей короткая память, а у некоторых полная иллюзия о строе, который им кажется светлой мечтой. Разрушенное образование дает горькие плоды… Демократическое руководство страны, штата и нашего города – это сборище, в своём большинстве популистов, ненавидящих не только Трампа и его сторонников, но и страну, которая дала им возможность беспрепятственно править. Справедливости ради, надо отметить, что вчерашнее голосование в горсовете Нью-Йорка подчеркнуло неоднородность даже в рядах демократов, которые составляют практически без малого сто процентов представителей. И среди голосовавших за бюджет, в котором урезаны средства полиции, 17 членов Демпартии проголосовали против данного бюджета, но и из этих 17-ти порядочными людьми оказалось меньшинство. Большинство от меньшинства просто были разочарованы такими «малыми» сокращениями – им передел собственности в более масштабе нужен. Но 32 депутата проголосовали «за» решение мэра-социалиста отдать миллиард наших налогов не на укрепление безопасности жителей города, а на дополнительные льготы для тех, кто эти налоги не платят. Сэкономленный миллиард отдадут жителям субсидированых квартир районов, больше всего пострадавших от коронавируса». Там проведут бесплатный скоростной интернет и другие «важные проекты». Помните, какую комиссию и за какие деньги возглавляет супруга мэра Ширлейн Маккрэй, метящая в президенты Бруклина? Правильно, и вновь о социальной справедливости за счёт чьего-то кармана… И это она стоит за решением Де Блазио сократить финансирование полиции. Как же хорошо быть мэром города с таким огромным бюджетом и иметь «правильную» жену. Власть и деньги всегда идут нога в ногу. И весь этот популизм во имя избирательной кампании либеральных кандидатов во имя великой цели разрушенная ненавистного им капитализма. Интересно, а законопослушных граждан впустят в светлое завтра? Но пока это завтра уж очень будет напоминать вчерашний город времён мэра Дэвида Динкинса, уважаемого семейством нынешнего горе-мэра. И такой популярный нынче в среде разрушителей лозунг Defund the Police, материализованный уже нашими законодателями города, в котором творится беззаконие, пора заменить на более актуальный DEFUND THE CITY COUNCIL, да и Конгресс уж точно, в котором сидят конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес со товарищи по марксистской ячейке. Это с их попустительства (или желания) мы вот уже столько времени наблюдаем и страшные кадры безумного голливудского блокбастера в реальной жизни… Вчера был прекрасный и грустный день одновременно. Городской совет предпочёл нашей безопасности и безопасности полицейских очередное популистское перераспределение наших денег. Нам, уважающим закон и порядок, от этого перераспределения ничего не достаётся. Но у нас есть 30 дней, чтобы сообща и громко заявить этим господам, что в Америке они всего лишь слуги народа. А пока эти слуги пилят городской бюджет и поддерживают протесты против полиции, в городе выросла на 42% преступность и убийства по сравнению с прошлым годом. Последние становятся новой реальностью нашей жизни. Вчера жертвой стал 11-летний ребенок. Только стреляет не полиция – полиции вообще связали руки и завязали рты. Елена ПРИГОВА