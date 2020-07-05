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Москва ожидает «сбалансированного» решения по собору Святой Софии

03.07.20 Автор  Павел Онойко

Москва ожидает «сбалансированного» решения по собору Святой Софии

В МИД РФ ожидают от Турции взвешенных решений по возможному изменению турецкими властями статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле. Соответствующее заявление сделала в четверг, 2 июля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Ожидаем, что любые решения о статусе этого уникального памятника будут носить взвешенный характер, учитывать высокую чувствительность данного вопроса для верующих, известный межконфессиональный контекст и сложившуюся практику международно-правового регулирования управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО», — представлены слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.


Днем ранее было опубликовано заявление РПЦ, согласно которому Русская Православная церковь осуждает готовность турецких властей объявить о превращении Святой Софии, которая на данный момент является музеем, в мечеть.

 Известно, что если госсовет одобрит смену статуса храма, то большая молитва в Святой Софии может пройти уже 15 июля.

Возобновление мусульманских богослужений в Святой Софии является проявлением неуважения к миллионам христиан по всему миру. «На наших глазах происходит попытка серьёзного сбоя сложившихся в мире балансов», - подчеркнул представитель РПЦ зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов. РПЦ считает, что Турция лишает собор нейтрального статуса и обозначает его принадлежность исламской религии.

«Конечно, это приведёт к обострениям межрелигиозных противоречий в то самое время, когда миру особенно нужно единство», - добавил Балашов. Он напомнил, что в Святой Софии в свое время крестилась бабушка Владимира Красное Солнышко – князя, который крестил Русь. Но РПЦ официально не может заявлять свою позицию по собору, так как он ей не принадлежит, отметил Балашов.

 К сказанному стоит добавить, что РПЦ делало заявления и ранее  по этому поводу. В публикации «Московский Патриархат, собор Святой Софии и наша несостоятельная религиозная дипломатия» об этом пишет греческое издание Этнос. 

В четверг в 10:07 утра завершилось заседание Госсовета Турции по вопросу статуса собора Святой Софии. Глава его выслушал стороны. Заседание длилось не более 30 минут. Сторона защиты говорит следующее: «Айя-София является собственностью Фатиха Султана Мехмета, который передал её вакфу (фонду). Согласно турецким законам Кабмин не может принимать решения в отношении собственности фондов. Потому решение Кабмина от 1934 года незаконно и его нужно отменить».

Прокурор Госсовета заявил, что решение в 1934 году было принято в рамках закона, а потому следует отказать в пересмотре этого дела. «Преобразование собора Святой Софии в мечеть возможно при принятии обратного решения кабинетом министров, т.е. вопрос решается на усмотрение президента», — сказал прокурор.

Своё решение о том, нужно отменить действие вердикта Кабмина от 1934 года или нет, Госсовет озвучит позже. Ожидается, что суд сделает это примерно в течение одного–двух дней. Хотя максимально отведённый для этого срок — 15 дней.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью. В пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Святой Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе, госсекретарь США Майк Помпео.

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