Америка подсчитывает жертвы и готовится к гражданской войне: чёрная милиция бросает вызов реднекам

Американские СМИ сегодня подсчитывают число жертв гуляния Дня независимости. За прошедший уикенд каждый штат считал своих жертв. Калифорния и Техас – очередные рекордные вспышки COVID-19, а Иллинойс и Нью-Йорк – оружейного беспредела на улицах, пишет "Вечерний Сакраменто".

Несмотря на то, что многие решили отметить праздник в полной независимости, воздержавшись от семейных барбекю, пикников и поездок на пляж, прибрежные зоны Калифорнии всё же оказались переполнены людьми — закрытие пляжей в связи с пандемией COVID-19 не помогло, поскольку люди скопились на набережных.

Из-за того, что на многие пляжи Южной Калифорнии доступ был запрещен, толпы образовались в прибрежной зоне Сан-Диего, сообщало местное издание KTLA5. Тот же портал рассказал, что в Orange каунти, где пляжи были закрыты, люди сосредоточились на набережных и улицах города. Очередной резкий скачок ожидается в течение следующих двух недель.

Также во многих городах прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 27 человек, трое из которых — дети 7, 8 и 14 лет.

Всё это происходит на фоне деморализованной полиции. Патрульные массово увольняются, уходя в отгулы или просто не едут на вызовы. Власти и правоохранители, оказавшиеся неспособными остановить волну погромов, кажется стараются не замечать разгул преступности.

Зато решительно брать власть и наводить порядок готов и один из самых известных афроамериканцев Америки. Рэп исполнитель Канье Уэст заявил, что баллотируется в президенты.

“Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США”, — заявил музыкант.

Поклонники подозревают, что так певец просто рекламирует свой новый альбом “Искупайте нас в крови”, творчество, на которое Уэста вдохновили протесты в Америке. Впрочем, есть и те, кто уверен рэпер действительно идет в политику. О планах побороться за Овальный кабинет он говорит не в первый раз.

Выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года Уэст еще успевает. Правда в некоторых штатах сбор подписей уже закрыт, но в ключевых территориях еще можно заручиться поддержкой избирателей. Если 3 ноября его имя будет в бюллетенях, Уэст, как культовая фигура среди чернокожих, может забрать немало их голосов. Забрать в первую очередь у Байдена и демократов, которых афроамериканцы традиционно поддерживают.

Возможно, такая тактика — совместное решение Уэста и Трампа. Рэпер не скрывает симпатий к действующему президенту и его часто можно встретить в фирменной кепке Трампа “Сделаем Америку снова великой”.

На фоне неразберихи люди берутся за оружие. Активисты на местах в полном обмундировании выходят на марши. Эти люди не военные и не полицейские, а простые, вооруженные до зубов, афроамериканцы.

На опубликованном видео они, взяв винтовки и пистолеты, бросают вызов белым: “Вы заставили черных выйти, но что-то я не вижу этого белого ополчения. Где все эти реднеки? Мы здесь. Мы у вас дома!”





Белые владельцы оружия своего слова еще не сказали. Стенка на стенку, разбежавшиеся правоохранители – и вот она – гражданская война, на фоне которой погромы и пандемия – просто штрихи на карте новой Америки.

Сакраменто 7 июля

В субботу, 4 июля 2020 года, примерно в 9:30 вечера, полиция города Линкольн была направлена ​​в район океанского пляжа перед гостиницей «Inn at Spanish Head» по вызову о том, что группа людей выстреливала незаконные фейерверки и вызывала беспокойство у других граждан на пляже.

Первоначально офицеры, прибывшие на место происшествия на одном из пляжных квадроциклов полицейского управления Линкольн-сити, были немедленно окружены толпой гуляющих из примерно 10 человек, которые начали насмехаться и спорить с офицерами о своём праве запускать фейерверки в столь важный праздник.

Несколько других офицеров прибыли на место происшествия и узнали, что эта же группа белых людей издевалась над семьёй чернокожих, выкрикивая в их адрес расовые оскорбления, и показывая им нацистские приветствия. Семья чернокожих была сильно напугана хулиганами и не могла покинуть пляж.

Тогда офицеры на месте сформировали линию между группой белых и черной семьей, позволившую черной семье безопасно покинуть пляж и вернуться в свою комнату в гостинице. В течение этого времени несколько человек из группы белых продолжали издеваться над офицерами, напрашиваясь на драку. Другие начали стрелять из множества больших незаконных фейерверков над головами офицеров.

После того, как еще несколько офицеров прибыли на место происшествия, они окружили конфронтационно настроенную и сильно пьяную группу гуляющих и стали помещать их под арест, предъявляя им все имеющиеся в арсенале правоохранителей обвинения.

Геннадий Качанков (30), Антолий Качанков (28), Андрей Зайцев (28), Олег Саранчук (45), Руслан Ткаченко (22), из округа Кларк, шт. Вашингтон, были обвинены в следующих преступлениях: бунт, вмешательство в действия полиции и нарушение общественного порядка, нанесение оскорблений, владение незаконным фейерверком и разбрасывание мусора. Юрий Качанков (30 лет) из округа Кларк, штат Вашингтон, также был обвинен в перечисленных выше обвинениях наряду с сопротивлением аресту.

Все задержанные были доставлены и размещены в полицейском управлении города Линкольн. Среди арестованных был еще один мужчина, который отказался назвать себя и у которого не было удостоверения личности. Он был доставлен и помещен в тюрьму округа Линкольн для идентификации отпечатков пальцев и также обвинен в перечисленных выше преступлениях.

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