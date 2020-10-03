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опубликовано редакцией на Переводике 03.10.20 21:49
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Агрессивное поведение России в Черном море пробуждает у бывшего высшего офицера ВМС США в регионе воспоминания о временах «холодной войны»

Christopher Woody  Sep 24, 2020,

Navy destroyer Porter Black Sea

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter и румынский фрегат Regina Maria  в Черном море, 13 апреля 2020 г. US Navy/Lt. Andrew Stopchick

  • Активность вооруженных сил России и НАТО  сделало Черное море  горячей точкой на карте Европы.

  • Растущее военное присутствие с  обеих  сторон  привело к  столкновениям между Россией и ее соседями, входящими и не входящими в НАТО - коллизиям, которые, по словам отставного адмирала Джеймса Фогго, напоминают о конфликтах времен холодной войны.

«Агрессивное поведение России в Черноморском регионе является напоминанием об аналогичных действиях [Советского Союза] во время холодной войны», - заявил на этой неделе бывший высший офицер ВМС региона, ныне отставной адмирал Джеймс Фогго.

В то время как в  последние годы  Черное море стало горячей точкой  военной  активности  в  регионе, тревожные действия России имеют более давнюю историю, сказал Фогго  во вторник во время мероприятия, организованного Центром анализа европейской политики.

Вторжение в Грузию в 2008 году стало неожиданностью для военного руководства США, как и вторжение на Украину в 2014 году, хотя «этого, вероятно, не должно  было  быть», - сказал Фогго, добавив, что “позднейшие  убийства и отравления в Европе - в  очередной раз  указывают на то, что России  нельзя доверять".

«Что меня  беспокоит, так это повторение,  раз  за  разом, тех агрессивных провокационных действий, которое  происходит в Черноморском регионе», - сказал Фогго, конкретно указывая на Азовское море, которое отделено от остальной части Черного моря Керченским проливом.

Russia Ukraine Crimea Azov Kerch Strait bridge cargo ship

Автомобильно-железнодорожный мост, соединяющий материковую часть России с Крымским полуостровом через Керченский пролив, 25 апреля 2018 года. REUTERS / Павел Ребров

Россия построила через этот пролив  мост, который Путин открыл, проведя  по  нему  поезд.  Мост не только соединяет материковую часть России с Крымом, но и является частью усилий по изоляции  украинской территории на прилегающей к  Азовскому  морю от Черного моря, сказал Фогго.

«Меня беспокоит, что эта модель Азовского моря ... может быть экспортирована в остальную часть Черного моря», - сказал Фогго в связи с инцидентом в ноябре 2018 года, когда российские корабли обстреляли и протаранили украинские корабли, идущие в Азовское море.

Россия утверждала, что корабли незаконно вошли в ее воды, но ее действия были расценены как нарушение как морского права, так и соглашения о проходе через пролив. Украинские моряки содержались под стражей до сентября 2019 года - «в  нарушение Женевской конвенции», - сказал Фогго, - а их корабли не возвращали до ноября того же года.

«Таким образом, русские представляют угрозу, - сказал Фогго, - и это стало  так  не  в одночасье».

Фогго указал на инцидент между американскими и советскими кораблями в феврале 1988 года, когда американские корабли прошли через акваторию, которую Советский Союз считал своими территориальными водами, недалеко от Крыма.

USS Yorktown Soviet navy collision Black Sea

Советский фрегат «Беззаветный»  протаранил крейсер ВМС США «Йорктаун» в Черном море, 12 февраля 1988 г. ВМС США

«Американские корабли вошли в 12-мильную  зону, заявленную  Советским Союзом,  это  было  сделано   в рамках  политики, периодически подтверждаемой ВМС  США  - о  праве прохода в водах, превышающих 3-мильную территориальную границу, признанную Соединенными Штатами», - писала  тогда  The New York Times.

Анонимные официальные лица, на которые сослалась The Times, также заявили, что операция была направлена ​​на сбор разведданных о советской обороне.

Советские корабли предупредили корабли ВМФ, крейсер Yorktown и эсминец Caron, что они будут  вытолканы, если не вернутся в международные воды. Корабли США не подчинились, а Советы выполнили  обещанное, нанеся незначительный ущерб кораблям США.

«Это было в некотором роде знаковое событие», - сказал Фогго во вторник. «Когда я  увидел происходящее  в  Азовское море, -  то  же  самое, но  в меньшем масштабе ... это вернуло те воспоминания».

«Они действительно не изменились. Они не приняли международные институты, стандарты и нормы», - сказал Фогго о россиянах. «Я считаю, что они опасны, и их нужно обуздывать».

Будущее Европы

Ukraine navy Black Sea Sea Breeze

Корабли ВМС Украины во время учений Sea Breeze 2020 в Черном море, 21 июля 2020 г. ВМС США / Предоставлено ВМС  Украины 

Россия и Украина остаются в состоянии «замороженного конфликта», сказал Фогго, а напряженность  между Россией и НАТО с 2014 года  только обострились. Хотя существуют юридические ограничения на пребывание в море кораблей из стран, не имеющих  выхода  к Черному морю, США и НАТО сделали это пребывание  постоянным.

«Я сделал все, что было в моих силах ... чтобы ввести корабли в Черное море либо под “зонтиком” США с союзниками и партнерами на двусторонней основе, либо, что мне больше всего нравится, -  на многосторонней основе с НАТО», - сказал Фогго, возглавлявший  ВМС США в Европе  и Африке  и  Командование объединенных сил  союзников с октября 2017 года до середины июля 2020 года.

«Я думаю, что нам необходимо поддерживать присутствие  очень высокого уровня», чтобы «подавить приливы», созданные Россией там, - добавил Фогго.

Это присутствие не ослабло после выхода на пенсию Фогго. Через несколько дней после его ухода  начались украинско-американские учения «Си Бриз» с участием других стран Черного моря и стран НАТО,  начались  с ряда морских учений и тренировок с участием самолетов США.

“Стычки” между самолетами США и НАТО и российскими истребителями также стали обычным явлением в регионе, при этом США часто критикуют то, что они считают «небезопасным и непрофессиональным» поведением российских пилотов.

Стратегическое значение Черноморского региона для России и НАТО означает, что локальные события могут иметь геополитическое значение для всего  региона и континента.

«По нашей оценке, Черноморский регион является центральным местом соперничества между Россией и Западом за будущее Европы», -  сказал этим летом  Стивен Дж. Фланаган, старший политолог из корпорации RAND.

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