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дата публикации 03.10.20 22:51
скаут: Игорь Львович;
   
 

Видеоподборка

Владимир Путин - “Начало” и “20 лет спустя”  

Трейлер фильма PUTIN'S WITNESSES| TIFF 2018


Сам фильм можно посмотреть  по  ссылкам (нужна регистрация)

https://www.youtube.com/watch?v=mQrErFZPp_I&t=125s

http://documentary-film.fullmovieonlinestreaming.my.id/play.php?movie=tt8647924


Mr.Putin - President Of Russia - Enjoying his Life ! So Beautiful

Г-н Путин - Президент России - Наслаждается своей жизнью! Так красиво

https://www.dailymotion.com/video/x7u2jfa



Военное

Hundreds of British Troops Parachute Into 'Russia's Backyard' to Train With Ukrainian Military
Сотни британских военнослужащих десантировались на “заднем дворе России”, чтобы провести учения с украинскими военными

https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/hundreds-of-british-troops-parachute-into-russias-backyard-to-train-with-ukrainian-military/video/00e15ee49b17f4dc8b0e0b42432b2342

В период с 15 по 16 сентября, более 200 британских парашютистов  совершили десантирование  на юге  Украины,  проведя  учения,  которые  украинский генерал назвал "посланием  России."


Американцы показали на видео, как военные самолеты пролетали над Днепром в Киеве

https://www.facebook.com/watch/?v=3539588289438880

https://www.facebook.com/100001313440343/videos/3233078530079230/


Inside US Air Force training exercises on the border of Russia
Учения ВВС США на границе с  Россией

В эксклюзиве NBC News -  рассказ зарубежного  корреспондента NBC News  Ричарда Энгеля о  его  полете  с американским пилотом  на  истребителе  ВВС США  F16, базирующимся в Спангдахлеме, Германия. Так как они участвовали в масштабном  моделировании  реальных боевых действий, они  подлетели близко к границе России.

Iblob:https://www.today.com/37dca559-25ec-41ea-a1ad-db8f783f3f72


Chinese Propaganda Video Rips Off Hollywood Movies to Fake Bombing of U.S. Base

Китайское пропагандистское видео “передрало”  из  голливудского фильма  кадры бомбежки Перл-Харбора


New Viral Video Shows Russian S-400 Missile Hitting Its Own Launcher – Watch Now

Новое вирусное видео показывает, как российская ракета S-400 поражает собственную пусковую установку

https://twitter.com/i/status/1309161280104734721


Surface To Air Missile Malfunction Is A Huge YIKES

Инцидент с   ракетой  класса "земля-воздух" - это П..Ц!

first published on September 6, 2020 by Will

https://www.funker530.com/surface-to-air-missile-malfunction-is-a-huge-yikes/

Гениальное видео с международных армейских игр Clear Skies показывает инцидент с  ПЗРК  “Игла”, который  едва не приводит к гибели  операторов.


Armenian Fighting Position Takes Accurate Incoming Rocket Barrage

Позиции  армянской армии подвергаются  обстрелу из РСЗО

first published on October 1, 2020 by Will

https://www.funker530.com/armenian-fighting-position-incoming/

Неподтвержденное видео  из, как сообщается,  Нагорного Карабаха  показывает предполагаемые  позиции армянской армии,  подвергающиеся обстрелу  из систем залпового огня (РСЗО). Видео может быть скомбинировано из  клипов  снятых в   разных местах  и  в  разное время














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