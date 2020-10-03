Видеоподборка
Владимир Путин - “Начало” и “20 лет спустя”
Сам фильм можно посмотреть по ссылкам (нужна регистрация)
https://www.youtube.com/watch?v=mQrErFZPp_I&t=125s
http://documentary-film.fullmovieonlinestreaming.my.id/play.php?movie=tt8647924
Г-н Путин - Президент России - Наслаждается своей жизнью! Так красиво
https://www.dailymotion.com/video/x7u2jfa
Военное
https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/hundreds-of-british-troops-parachute-into-russias-backyard-to-train-with-ukrainian-military/video/00e15ee49b17f4dc8b0e0b42432b2342
В период с 15 по 16 сентября, более 200 британских парашютистов совершили десантирование на юге Украины, проведя учения, которые украинский генерал назвал "посланием России."
https://www.facebook.com/watch/?v=3539588289438880
https://www.facebook.com/100001313440343/videos/3233078530079230/
В эксклюзиве NBC News - рассказ зарубежного корреспондента NBC News Ричарда Энгеля о его полете с американским пилотом на истребителе ВВС США F16, базирующимся в Спангдахлеме, Германия. Так как они участвовали в масштабном моделировании реальных боевых действий, они подлетели близко к границе России.
Iblob:https://www.today.com/37dca559-25ec-41ea-a1ad-db8f783f3f72
Китайское пропагандистское видео “передрало” из голливудского фильма кадры бомбежки Перл-Харбора
Новое вирусное видео показывает, как российская ракета S-400 поражает собственную пусковую установку
https://twitter.com/i/status/1309161280104734721
Инцидент с ракетой класса "земля-воздух" - это П..Ц!
first published on September 6, 2020 by Will
https://www.funker530.com/surface-to-air-missile-malfunction-is-a-huge-yikes/
Гениальное видео с международных армейских игр Clear Skies показывает инцидент с ПЗРК “Игла”, который едва не приводит к гибели операторов.
Позиции армянской армии подвергаются обстрелу из РСЗО
first published on October 1, 2020 by Will
https://www.funker530.com/armenian-fighting-position-incoming/
Неподтвержденное видео из, как сообщается, Нагорного Карабаха показывает предполагаемые позиции армянской армии, подвергающиеся обстрелу из систем залпового огня (РСЗО). Видео может быть скомбинировано из клипов снятых в разных местах и в разное время
статью прочитали: 2 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь