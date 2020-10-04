Арабские СМИ: Путин помирит Сирию с Израилем, переговоры уже идут

28 СЕНТЯБРЯ 2020

Казалось бы, Сирия – один из самых маловероятных претендентов в список стран, собирающихся наладить отношения с Израилем. Глубочайшая ненависть диктатора Асада к "сионистскому образованию", перманентное состояние войны, сильное иранское влияния и присутствие в этой стране полностью противоречат какой бы то ни было вероятности "внезапного мира".

Однако, по утверждению влиятельной арабской газеты "Аш шарк аль-аусат", "вопрос сирийско-израильских переговоров вернулся в дипломатические кулуары в такой мере, что существует широко распространенное убеждение о наличии тайных переговоров между Дамаском и Тель-Авивом" (арабы упорно отказываются считать Иерусалим израильской столицей и для обозначения официального режима почему-то употребляют город Тель-Авив).

В качестве конкретных аргументов приводится "первый мирный сигнал из Дамаска", который состоит в том, что после подписания мира между Израилем и Эмиратами официального осуждения со стороны Сирии не последовало. Асад промолчал, и арабские аналитики расценивают это как политическую позицию. Кроме того, как отмечается в статье, "эмиратско-израильское соглашение совпало с прибытием партии гуманитарной помощи из ОАЭ в сирийскую столицу".

Эта политическая позиция, полагают обозреватели, основана на "поворотном событии", произошедшим в 2018 году. Тогда Трамп и Путин поддержали соглашение о возвращении сирийских правительственных сил в южные регионы и отказ от поддержки оппозиционных войск в обмен на "удаление Ирана от границ Иордании и Голанских высот", а также возвращение международных наблюдателей на линию размежевания на Голанских высотах.

Поэтому, отмечают авторы, сейчас ситуация, по сути, откатилась к "довоенным" временам, то есть тем, когда Израиль вел с Сирией переговоры о нормализации отношений, торговле и обмене посольствами, а не о нейтрализации "Хизбаллы" и Ирана на территории этой страны.

Сейчас Сирия находится в "изоляционном списке" у США и во многом у остальных западных стран, и, как говорил в свое время израильский премьер Эхуд Ольмерт, "путь в Вашингтон для Асада лежит через Иерусалим". Поэтому, полагают авторы, именно Сирия в данный момент может быть страной, которая ведет тайные переговоры с Израилем, а подкрепляется это предположение той самой "широкой убежденностью" о наличии таковых в "дипломатических кулуарах".

Вместе с тем, авторы статьи отмечают, что в данный момент такой мир невозможен лишь при посредничестве США, поскольку на его пути слишком много препятствий – Иран, Турция, вопрос Голанских высот, и что если кто-то и сможет "разрулить" данные противоречия, то это не Трамп или его преемник, а Владимир Путин. Россия имеет определенное влияние и на Иран, и на Турцию, а уж в Сирии она – фактический управдом, контролирующий и местность и поведение Асада. Поэтому, делают вывод арабские обозреватели, США и России вместе под силу реализовать этот титанический мирный процесс.

Вместе с тем, они напоминают, что Трамп уже признал право Израиля на Голанские высоты, чем навлек на себя гнев Асада, и это станет дополнительным камнем преткновения на пути к налаживанию отношений между тремя странами.

С другой стороны, Сирия сейчас практически лежит в руинах, и ей как никому другому не помешала бы американская благосклонность, которая сама по себе означает "золотой дождь" для режима Асада и возможность восстановить нормальную жизнь, поскольку Россия в деле экономической реставрации явно не помощник, она больше специализируется на подавлении восстания и усмирении оппозиционных войск.

Именно это обстоятельство, считают арабские обозреватели, может стать для Асада решающим и перевесить остальные соображения, ранее служившие непреодолимым препятствием на пути к миру между Сирией и еврейским государством.

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