Нагорный Карабах

30.09.2020

«Замороженный конфликт» между Арменией и Азербайджаном обострился. То, что многим на Западе может показаться незначительным столкновением в отдаленном уголке мира, на самом деле имеет серьезные последствия для региональной безопасности, энергетических рынков и амбиций сильных мира сего: Владимира Путина из России и Реджепа Тайипа Эрдогана из Турции, пишет Джеймс Ставридис на Bloomberg.

«За время работы НАТО я несколько раз посещал обе страны. Неприязнь и недоверие пронизывают атмосферу. Оба министра обороны в то время ненавидели друг друга, и хотя обе страны не были членами НАТО - все, о чем каждый из них хотел говорить, - это двуличие и продажность друг друга. Ни одна из сторон, казалось, не желала уступать ни на дюйм, ни в прямом, ни в переносном смысле.

За четыре года моего пребывания в НАТО азербайджанцы предприняли ряд вялых военных атак, которые армяне легко остановили. Наши разведданные показали, что армяне почти наверняка выиграют, если дело дойдет до серьезного конфликта. Российская Федерация поставляла оружие и обучала обе стороны, и на самом деле русские оказывали несколько успокаивающее действие.

В этой последней эскалации, как обычно, обе стороны обвиняют дру друга. В июле произошло противостояние, в результате которого было убито около десятка азербайджанцев (большинство из них - солдаты). Сейчас потери приближаются к 100. В воскресенье каждая сторона мобилизовала войска и объявила военное положение. Во вторник Армения сообщила, что один из ее самолетов был сбит турецким F-16; Турция отрицает обвинения.

Отсутствует какой-либо реальный толчок со стороны внешних стран, чтобы вмешаться и договориться о новом прекращении огня, что помогло бы успокоить ситуацию в прошлом, по крайней мере, временно. Последние усилия были предприняты при посредничестве так называемой Минской группы во главе с Францией, Россией и США, но потерпели крах в 2010 году.

Что особенно опасно в этой последней вспышке, так это то, что Турция и Россия сильно поддерживают разные стороны. Турки недолюбливают армян и поддерживают своих собратьев-мусульман в Азербайджане. У России есть официальный договор о защите и теплые отношения с Арменией.

Другие страны в районе действий, - это всегда нестабильная Грузия и один из самых упорных врагов Америки - Иран.

И этот богатый нефтью Азербайджан - с 7 миллиардами баррелей доказанных запасов и большим количеством природного газа - имеет уязвимые трубопроводы, которые проходят всего в 10 милях от границы с Арменией.

Хотя я был в этом регионе несколько раз, когда напряженность была высокой, на этот раз я чувствую опасность иначе. Грядущие выборы сильно отвлекают Вашингтон. Турция и Россия находятся на противоположных сторонах (как и в Сирии и Ливии). А Европейский Союз поглощен окончанием Брексита и напряженностью в восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией. НАТО, которое все еще поддерживает партнерские отношения с Арменией и Азербайджаном, заявляет, что «обе стороны должны немедленно прекратить боевые действия», и «нет военного решения этого конфликта», но не делает конкретных предложений.

Шансы на мирное урегулирование кажутся безрадостными. Новая версия Минской группы, в которую войдет Турция, может укрепить доверие к сделке. Путин близок к лидерам обеих стран, хотя Россия сильно склоняется к христианской Армении. Возможно, США, Россия и Турция, работая вместе, смогут убедить обе стороны свернуть с катастрофического пути, по которому они идут.

Подход может начаться с символического возвращения земель азербайджанцам; обязательство обеих стран отказаться от использования огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (как это сделали Китай и Индия после недавнего небольшого конфликта на «линии контроля» в Гималаях); и пошаговый подход к открытию новых границ. По общему признанию, ничего из этого не кажется многообещающим.

«Черный сад», блестящая книга Томаса де Ваала 2003 года, прослеживает корни конфликта. На заключительных страницах он говорит: «Любое справедливое решение [нагорно-карабахского] спора повлечет за собой болезненные компромиссы с обеих сторон, и ему придется уравновесить радикально противоположные принципы». На данный момент такие компромиссы кажутся гораздо менее вероятными, чем небольшая война с потенциально большими последствиями».

Армения

Акоп БАДАЛЯН, Обозреватель 03.10.2020

«Я надеюсь, что азербайджанская армия продолжит наступление, пока не освободит Карабах», как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Турции Эрдоган.

Заявление Эрдогана несет в себе интересные пласты и подтекст. Азербайджан при военно-террористической поддержке Турции вот уже несколько дней пытается прорвать армянскую оборону и зафиксировать хотя бы небольшой военный успех, вместо этого неся большие потери.

Анкара на этом фоне заявляет о готовности поддерживать Азербайджан до конца. Накануне состоялся разговор между министрами ИД Турции и России Чавушоглу и Лавровым, в сообщении о котором есть уникальное обстоятельство – «обоюдное согласие о прекращении огня». Динамика турецких заявлений примечательна.

И на этом фоне звучит «надежда» Эрдогана на то, что Азербайджан продолжит наступление. То есть, он не уверен, что Баку продолжит? После действий армянских сил такая неуверенность может свидетельствовать о сомнениях Эрдогана по поводу презумпции разумности Алиева: армянская армия сформировала ситуацию, которая, возможно, вынуждает Алиева остановиться, даже если Эрдоган «надеется».

Ранее, после июльского поражения Алиева, Анкара неоднократно заявляла, что поддержит любое решение Баку. Это была «страховка» Турции — при случае сбросить всю ответственность на Баку.

На деле заявление Эрдогана о том, что он «надеется» на продолжение со стороны Азербайджана, также из этого ряда — ответственность возлагается на Алиева. Иначе говоря, Эрдоган делает в этом направлении первый шаг. Заявление о том, что Баку, якобы, занял территории, видимо, сделано для спасения лица, и ради этого сейчас старается изо всех сил турецко-азербайджанская пропаганда.

Это вовсе не значит, что Эрдоган начинает тормозить. Но заметно, что он начинает размышлять вслух и готовиться, а также готовить аудиторию к этому шагу, пока пропаганда еще способна решать какие-то задачи.

И возникает вопрос, могло ли сыграть роль то, что Алиев ощутил угрозу жизни и ищет решения вдали от Эрдогана?

Азербайджан

Асиф Айдынлы| 28 сентября 2020

Еще во время «абрикосовой войны» президент Союза армян России (САР) Ара Абрамян допустил в отношении Азербайджана ряд провокационных высказываний. Так, в интервью Центру Hayasa Абрамян заявил, что «нападения азербайджанцев на армян на территории России» были организованы властями Азербайджана. Он даже отметил, что в составе САР имеется 3,5 тысяч спортсменов-армян, которые были готовы совершить нападения на объекты азербайджанцев.

Позднее САР также обвинил руководство Азербайджана в финансировании деятельности российского армянина Зограба Давтяна, выступившего на антипутинском митинге в Хабаровске.

Теперь же с началом контрнаступательной операции азербайджанской армии в Карабахе у Абрамяна опять обострилась азербайджанофобия. В интервью российскому изданию «Подъем» он заявил о том, что 20 тысяч российских армян собрались отправиться в Нагорный Карабах в качестве добровольцев.

«Будем просить военный транспорт, чтобы отправить людей туда. Еще около тысячи русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо», — заявил он.

Этого заявления Абрамяна, как и его прошлых выпадов в адрес Азербайджана, достаточно, чтобы соответствующие органы России привлекли к ответственности САР. В данном случае САР, который является общественной организацией, чьей главной задачей является пропаганда культуры, истории и языка армянского народа, выступает в качестве преступной группы, поставившей перед собой цель разжигание межнациональной розни и подрыв общественной безопасности в России.

Между тем, в то время, как армянская диаспора России готовится дать отпор азербайджанской армии в Карабахе, азербайджанская диаспора России сидит, сложа руки. По крайней мере, наша диаспора могла бы ответить армянам России…

Азербайджан

October 5, 2020

Города Мингячевир и Тертер подверглись огневому поражению ракетами со стороны вооруженных сил Армении, есть раненые.

Как сообщает AZE.az, помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал об этом в своем аккаунте в Twitter.

“Государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана продолжается. Несколько минут назад вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир в Азербайджане. В Мингячевире находится водохранилище и основная электростанция. Варварское выражение отчаяния”, – подчеркнул он.

October 4, 2020

В социальных сетях поделились кадрами с территорий, освобожденных Азербайджанской Армией от оккупации.

Как сообщает AZE.az, новые кадры из освобожденного от оккупации Джебраильского района Азербайджана. На видеокадрах можно увидеть вдоль реки Араз исторический мост Худаферин.

В апреле 1993 года был оккупирован Кельбаджар.

Первое письменное упоминание об одном из Худаферинских мостов принадлежит азербайджанскому историку и географу XIV века Хамдаллаху Казвини. Он писал, что мост Худа-Аферин был построен в 15 году по хиджре (636 г.) арабским полководцем Бакром ибн Абдуллахом. Известно, что в 643—644 г. состоялся поход арабского войска в Восточное Закавказье.





October 4, 2020





Азербайджанская армия освободила оккупированные территории и подняла государственный флаг Азербайджана, спустив тряпку сепаратистского режима.

В освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан поднят азербайджанский флаг.

AZE.az представляет своим читателям эти кадры. Кадрами поделились азербайджанские военнослужащие, освободившие село от армянской оккупации.

October 4, 2020





3 октября армянские вооруженные силы подвергли тяжелой ракетной атаке город Гянджу – второй по величине город Азербайджана.

Как передает AZE.az, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Помощник Президента – завотделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев поделился на странице в Twitter кадром подвергшегося обстрелу густонаселенного города.

https://twitter.com/HikmetHajiyev/status/1312657496738234374?s=20

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